تحذير من تداعيات إقليمية وعربية خطيرة

السعدي: إستفتاء كردستان خطوة نحو تقسيم العراق إلى دويلات

بغداد – قصي منذر

استنكر الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ضياء السعدي سعي اقليم كردستان لإجراء استفتاء بشأن مصير الاقليم، عاداً الاستفتاء خطوة نحو تقسيم العراق الى دويلات .وقال السعدي في رسالة وجهها الى الامين العام لاتحاد المحامين العرب ورئيس الاتحاد تلقتها (الزمان) امس ان (اعلان الاقليم اجراء استفتاء شعبي في 25 من شهر ايلول المقبل تمهيدا لاعلان انفصاله عن جمهورية العراق وان هذا متوقع بوصفه نتيجة حتمية للتطورات التي حصلت في العراق بعد احتلاله سنة 2003 من قبل القوات الامريكية والمتعددة الجنسية التي قامت باحلال نظرية المكونات المتصارعة التي يتألف منها الشعب العراقي بدلا من الشعب العراقي الواحد).

تعارض استفتاء

واضاف انه (رغم تعارض الدعوة للاستفتاء كاجراء انفصالي مع دستور العراق سنة 2005 الذي يؤكد الوحدة الاقليمية للبلد ارضا وشعبا وسيادة، فإن الاجراء يشكل بداية لتقسيم العراق لدول عدة وتهديدا فعليا خطيرا ومباشرا لوحدة العراق وللامة العربية الواحدة ودولها باتجاه تجزئة وشطر وتقسيم هذه الدول الى دول وكيانات سياسية عدة وذلك باستخدام الانتماءات الدينية والقومية والطائفية وتغليبها على حساب الانتماء الوطني الموحد والمساواة في الحقوق والواجبات). ورأى ان (اكبر المخاطر المحدقة في اقامة دولة الانفصال هو الاستحواذ على اراض عراقية تتجاوز المحافظات الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك التي يتكون منها الاقليم لتشمل محافظة كركوك وما اصطلح عليه ايضا بالاراضي المتنازع عليها والتي تقع ضمن حدود محافظات اخرى اضافة لاراض عراقية تم تحريرها من قبل القوات الكردية كان يسيطر عليها داعش الارهابي والتي اصطلح عليها بحدود الدم), مشيرا الى انه (لم يعد مقبولا الاستعانة بمبدأ حق تقرير المصير المقر من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في ستينيات القرن الماضي من قبل المكونات او الجماعات الاقلية التي تعيش ضمن المجتمعات والشعوب في الدول القائمة، كذريعة لتحقيق دول منفصلة ذلك لأن المقصود بحق تقرير المصير هو حق الشعوب بالتحرر والاستقلال من السيطرة الاستعمارية وصيغ الانتداب والحماية والوصاية التي فرضتها الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الاولى والثانية).

فهم دعوة

وشدد على انه(لا يمكن فهم دعوة بعض اعضاء القيادة الكردية للانفصال الا ضمن المخططات الدولية الصهيونية التي تستهدف وحدة العراق الاقليمية بما يؤمن الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وبالتالي لا يمكن اعتبار الدعوة لاجراء الاستفتاء الا امتدادا خطيرا ومتجددا لاتفاقات سايكس بيكو وغيرها من الاتفاقات الدولية المتفرعة عنها التي انتهت قبل مدة قصيرة من الزمن وتطبيقا عمليا وتنفيذيا لقانون جوزيف بايدن الصادر من الكونغرس الامريكي والقاضي بتقسيم العراق الى ثلاث دويلات), لافتا الى ان (اتحاد المحامين العرب وبوصفه منظمة عربية يعي خطورة اجراء الاستفتاء كمقدمة نحو الانفصال يتطلب منه وبكل احترام التصدي لهذا الاجراء باي فعالية يراها مناسبة استنادا الى مبادئ واهداف الاتحاد وقرارات مكاتبه الدائمة بشان العراق والموقف بضرورة الحفاظ على وحدته الاقليمية تبعا للاثار التي سوف تترتب في حالة تقسيم العراق باقامة دولة كردية تمهيدا لاقامة دول اخرى فيه).