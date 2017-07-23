مقتل أردني واصابة اسرائيلي إثر “اشكال” داخل سفارة اسرائيل في عمان 

عمان-(أ ف ب) – قتل اردني الأحد فيما اصيب اسرائيلي نتيجة “اشكال” وقع داخل السفارة الاسرائيلية في عمان، على ما افاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، لفرانس برس “قتل اردني فيما اصيب اسرائيلي وهو بحال سيئة اثر اشكال وقع داخل السفارة” الاسرائيلية في منطقة الرابية (غرب عمان)، من دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل.

وطوقت قوات الامن الاردنية محيط مبنى السفارة الاسرئيلية في عمان قبيل الغروب وانتشرت بكثافة في الشوارع القريبة من السفارة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

والاردن واسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.