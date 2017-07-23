مستشارة الرئيس الأمريكي: كلينتون كنز من المعلومات السلبية

ترامب يتهم نيويورك تايمز بإفشال خطة لقتل البغدادي

واشنطن – مرسي ابو طوق

القى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية بالتسبب في فشل محاولة قامت بها القوات الأمريكية لقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد نشرها تسريبات صحفية، وغرد ترامب على تويتر قائلا ان (نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولة الولايات المتحدة لقتل الإرهابي المطلوب البغدادي)، عادًا ذلك (مثالا على أجندتها السيئة النية على صعيد الأمن القومي).ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، يبدو أن ترامب يشير إلى تصريحات للجنرال الأمريكي طوني توماس خلال مؤتمر صحفي في كولورادو، أكد فيها أن (القوات الخاصة الأمريكية كانت قريبة جدا من زعيم داعش عام 2015 لكنها فقدت أثره بعد تسريبات صحفية).وأضاف توماس (كان تقدما جيدا جدا. لكن المؤسف أن الأمر كشف في صحيفة وطنية كبرى بعد نحو أسبوع ولم يعد هذا التقدم ذا فائدة). وتابع ان (من الضروري إعلام الجمهور الأمريكي بما نقوم به.. ومن الأساسي أيضا الإقرار بما يعوق في شكل كبير قدرتنا على القيام بعملنا). وكانت نيويورك تايمز قد نشرت في حزيران 2015 مقالا أوردت فيه أن القوات الأمريكية وضعت يدها على كمية كبيرة من المعلومات تشرح بالتفصيل كيفية تخفي زعيم داعش.وأشار المقال خصوصا إلى استخدام قادة داعش نساءهم لتبادل الرسائل بينهم.من جانبها، طلبت نيويورك تايمز من البيت الأبيض توضيح التغريدة. وقالت أنه (إذا كان الرئيس يشير إلى هذا المقال في 2015فإن البنتاغون لم يبد أي احتجاج لدى الصحيفة قبل نشر المقال ولم تصدر أي شكوى علنية من مسؤول أمريكي حتى الآن). وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم ترامب الصحيفة وكذلك شبكة (سي إن إن) وصحيفة (واشنطن بوست)، والمفارقة أنه خص نيويورك تايمز الأسبوع الماضي بمقابلة حصـــــرية طويلة.

من جهة اخرى، اعتبرت كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي، كيليان كونواي أن ترامب لم يكن خلال حملته الانتخابية بحاجة لمآخذ تشوه سمعة منافسته هيلاري كلينتون، لأن كلينتون بحد ذاتها كنز من المعلومات السلبية.وقالت كونواي في حديث لقناة فوكس نيوز، (كنت إدارية في الحملة الانتخابية التي فاز فيها ترامب، ولم أكن بحاجة للبحث، بل فقط كان يكفيني النظر إلى كلينتون نفسها عندما أكون بحاجة لمعلومات تفضحها وتسيء لسمعتها)، مضيفة (في هذه السيدة كان يوجد كل المطلوب، فهي كانت تشبه خزانة كنز معلومات تسير وتتكلم وتنضح بما فيها من سلبيات).

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري معلومات افادت بأن دونالد ترامب الابن التقى في حزيران من العام الماضي، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع المحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا ، التي زعمت وسائل الإعلام بأن لها ارتباطات مع الكرملين، والتي كانت لديها معلومات محددة عن كلينتون، ولكن ترامب الابن أكد أنه لم يتلق أية معلومات مهمة تثير الاهتمام خلال اللقاء المذكور.