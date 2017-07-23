ديالى تحتج على جريمة إغتيال الطبيب سليم عبد الحمزة

الصحة تشيّع الفقيد وتحذّر من هجرة

الكفاءات العلمية

بغداد – شيماء عادل

ديالى – سلام عبد الشمري

شيعت ملاكات وزارة الصحة والبيئة جثمان الطبيب الراحل سليم عبد الحمزة الذي تعرض إلى اعتداء داخل عيادته في منطقة المعامل بمحافظة بغداد ، محذرة من تكرار تلك الحالات التي قد تتسبب بافراغ البلد من الكفاءات الطبية . وقال مصدر في تصريح امس ان (ملاكات ومسؤولي الوزارة شيعت جثمان عبد الحمزة الذي تعرض إلى اعتداء داخل عيادته في منطقة المعامل ادى الى وفاته). من جهته قال الوكيل الاداري للوزارة زامل العريبي خلال مؤتمر مشترك إن (الوزارة طالبت الاسراع بالكشف عن الجناة)، عادا (استهداف الملاكات الطبية هو استهداف لشريحة مهمة للبلد)، ودعا العريبي وزارة الداخلية الى (حماية الملاكات الطبية والصحية في المؤسسات الصحية كافة)، محذرا من (افراغ البلد من الطاقات العلمية والملاكات الطبية)، لافتا الى ان (دماء الاطباء اختلطت مع دماء المقاتلين في ساحات القتال). من جانبه اكد نقيب الاطباء عبد الامير محسن ان (عملية اغتيال الطبيب هو استهتار بكل القيم الانسانية وهو استهداف ممنهج ضد الملاكات الطبية التي ستؤدي الى هجرتهم للخارج). وفي محافظة ديالى استنفرت دائرة الصحة عشرة الاف من ملاكاتها ضد تكرار جرائم قتل الاطباء في البلاد.وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في تصريح امس إن (الدائرة وبناء على اوامر المدير العام وكالة محمد الجبوري استنفرت نحو عشرة الاف من ملاكاتها لتنظيم وقفات احتجاجية على تكرار جرائم قتل الاطباء في البلاد) ، لافتا الى ان (الوقفات ستكون في دوائر ومؤسسات المحافظة تمثل رسالة مهمة من اجل الحفاظ على شريحة تتعرض الى عمليات استهداف بشعة اسهمت في هجرة المئات وخسارة خبرات وكفاءات وطنية)، مبينا ان (المحافظة فقدت الكثير من الملاكات خلال الاعوام الماضية بسبب اعمال العنف التي حصدت العشرات من الاطباء والملاكات التمريضية بالاضافة الى جرائم الخطف). من جهة اخرى اجرى فريق طبي في مستشفى الفرات العام التابع لدائرة صحة بغداد الكرخ عملية جراحية لشاب يبلغ من العمر 20 عاما تعرض الى طعن سكين نافذ. وقال رئيس الفريق الطبي حمدان عبد عباس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المصاب تعرض الى طعن سكين نافذ في البطن وبعد اجراء الفحوصات اتضح انه يحتاج لعملية فتح بطن استكشافي احيل على اثرها الى صالة العمليات)، واضاف ان (الفريق الطبي استطاع خياطة ثقب في الامعاء)، لافتا الى ان (العملية تكللت بالنجاح وحالة المريض جيدة).