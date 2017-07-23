العراق وإيران يوقّعان مذكرة دفاع مشتركة

روسيا تستعد لتزويد الجيش بأسلحة متطورة خلال الأشهر المقبلة

بغداد – محمد الصالحي

وقع العراق وايران مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال الدفاعي العسكري، فيما اكدت روسيا تصديرها دفعة ضخمة من الاسلحة المتطورة الى العراق بضمنها دبابات تي90 خلال الاشهر المقبلة. وتمثل مذكرة التفاهم التي وقعها العميد حسين دهقان واللواء عرفان الحيالي إنطلاقة لنطاق واسع من التعاون الدفاعي العسكري في مختلف المجالات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق بحسب وصف وكالة فارس. وأضافت أنه (من جملة المحاور التي تم التفاهم بشأنها تطوير التعاون وتبادل التجارب في محاربة الارهاب والتطرف، وأمن الحدود والدعم التدريبي واللوجستي والتقني والعسكري).ونقلت الوكالة عن الوزيرين تأكيدهما (تعميق التعاون الدفاعي وتطويره بين البلدين). معربين عن أملهما بأن (تكون مذكرة التفاهم هذه انطلاقة نحو تعاون أكثر جدية وعمقا وفاعلية بين الجانبين ). ومن جهته قال مساعد الرئيس الروسي في شؤون التعاون العسكري الفني فلاديمير كوجين في تصريح امس أن ( روسيا ستصدر للعراق خلال العام الجاري دفعة كبيرة من دبابات طراز ت-90 س س ك). واضاف (تم عقد صفقة جدية تشمل دفعة كبيرة من الدبابات، لا يمكنني الكشف عن المبلغ الدقيق، لكن عدد الدبابات سيكون كبيرا).وأشارإلى أن (هذه الدفعة هي الأولى فقط من دفعات عدة للمعدات العسكرية الروسية، التي من المخطط تصديرها للعراق).وقال كوجين في هذا السياق (من الممكن أن نتحدث عن تصدير عدة مئات من الدبابات في إطار صفقة تتجاوز قيمتها مليار دولار).وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الروسية كشفت، في وقت سابق، عن أن من المقرر تزويد الجيش العراقي، خلال العام 2017 بـ73 دبابة من طراز “ت-90 س س ك. ويزور نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي موسكو حاليا بهدف تعميق العلاقات وزيادة التعاون المشترك بين البلدين. الى ذلك وجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي بتشكيل لجنة عليا للنظر بطلبات الضباط الذين لم يشملوا بجدول الترقية. وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته (الزمان) أمس ان ( الاعرجي وجه بتشكل لجنة عليا للنظر في طلبات الضباط الذين لم يشملوا في جدول ترقية تموز الحالي).واكد ان (الاعرجي سيقوم بعرض نتائج هذه اللجنة بعد انجاز مهام عملها امام انظار رئيس الوزراءحيدر العبادي ).