إنتقادات حادة لمجلس مفوضية حقوق الإنسان الجديد والخفاجي لـ (الزمان): منظمات المجتمع المدني ترفع دعوى قضائية وإستقالة عضوين من لجنة الخبراء

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كشفت الخبيرة في مجال حقوق الانسان سلامة الخفاجي عن اعتزام منظمات مجتمع مني رفع دعوى قضائية للطعن بعملية اختيار اعضاء المجلس الجديد للمفوضية العليا لحقوق الانسان بسبب الخروقات التي رافقتها، لافتة الى استقالة اثنين من اعضاء لجنة الخبراء وقيام ممثل مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق بتعليق مشاركته في العملية للسبب ذاته ، معربة عن اسفها لعدم استجابة مجلس النواب لندائها بتحقيق التمثيل النسوي المقرر قانوناً في المجلس الجديد ، فيما وجه النائب حنين قدو انتقادات للمفوضية الجديدة التي صوّت عليها البرلمان الخميس الماضي، مؤكدًا ان جميع اعضائها غير مستقلين وانها ستكون رهينة بيد القوى السياسية. وقالت الخفاجي لـ(الزمان) امس ان (عملية اختيار مجلس المفوضية الجديد لم تكن بالصورة المطلوبة وشابتها مجاملات ووصول اناس لايمتلكون الخبرات المطلوبة في مجال حقوق الانسان او انهم لم يعملوا سابقًا في هذا المجال وانما جرى اختيارهم لكونهم اصحاب شهادات او لقربهم من بعض القوى )، مضيفة انه (كان للجنة الخبراء تأثير كبير في ذلك الامر الذي دفع اثنين من اعضائها الى الاستقالة وهما جمال الجواهري والقاضي علاء عبد الحسين وكذلك تعليق ممثل مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق مشاركته في العملية للسبب ذاته بعد ان اعترض على بعض الاجراءات). وتابعت ان (هذه الخروقات وماتمخض عنه المجلس الجديد للمفوضية من اسماء لايمكن ان تنهض بهذا القطاع الحيوي والمهم دفع منظمات المجتمع المدني الى التفكير برفع دعوى قضائية للطعن بشرعية المجلس). واضافت ان (العملية شهدت عدم احترام لقانون المفوضية نفسها كما ان عدم تنفيذ القانون في مسألة مهمة كهذه يعد أمراً صعبا لاينبغي تمريره)، موضحة انها (وجهت نداء لمجلس النواب قبل التصويت على مجلس المفوضية لأن نسبة التمثيل النسوي غير متحققة في المجلس،إذ إن قانون المفوضية نصّ في المادة السابعة رابعا على ان تكون نسبة تمثيل النساء في مجلس المفوضية بما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس ولما كان عدد اعضاء المجلس حسب القانون هو 15 فإن عدد النساء في المجلس لابد ان يكون 5 وليس 4 كما هو الحال الآن )، مشيرة الى ان(المجلس الجديد ضم اربع نساء فقط 3 اصيلات وواحدة احتياط وقد تم التصويت عليه بتشكيلته الجديدة من دون الاخذ برأينا). وتابعت (دعوت اللجان والمسؤولين في مجلس النواب الى احترام قانون المفوضية واجراء عملية التصويت على مجلس المفوضية وفقًا للقانون وتلقيت وعدًا شفويًا من هيئة الرئاسة بإحترام القانون لكن ذلك لم يتحقق وها هو التمثيل النسوي غير متحقق في المجلس).وشددت على القول (نحن هنا نؤكد ضرورة الاهتمام بطبيق القوانين كافة ولا نحصر الامر بما يتعلق في الشأن النسوي).وبشأن اسباب الغبن الذي لحق بالنساء، قالت الخفاجي (يبدو ان لجنة الخبراء لم تتولد لديها القناعة الكافية بالمرشحات من النساء ولهذا فضلت قضم حق النساء)، مشيرة الى ان(نسبة النساء في جميع الهيئات تبلغ الربع ماعدا مفوضية حقوق الانسان تبلغ الثلث وهو امر ثبتناه عندما وضعنا قانون المفوضية وكنت انا في حينه عضوًا في لجنة حقوق الانسان بالجمعية الوطنية ويبدو ان لجنة الخبراء ارادوا ان يساووا المفوضية بالهيئات الاخرى من هذا الجانب). ورأت ان (هذا الامر يلحق الضرر الكبير بعمل المفوضية ، إذ ان المرأة تبدو منتجة اكثر في هذا المجال فقد لاحظت خلال زياراتي الميدانية ان النساء وكذلك الاطفال يبوحون بما لديهم للنساء اكثر من الرجال ، كما ان طبيعة تركيبة المرأة تجعلها احرص على أداء رسالة حقوق الانسان من الرجل والدليل انك ترى اغلب منظمات المجتمع المدني تقودها نساء )، ولفتت الى ان (المرأة اكثر قدرة من الرجل في الوصول الى المواقع التي يمكن ان تنتهك فيها حقوق الانسان كما ان المعتقلين يكونون اكثر صراحة مع النساء مما هو عليه الحال مع الرجال).الى ذلك، اكد قدو أن (مجلس النواب لم يستطع تجاوز ازمة المحاصصة بالرغم من ان الجميع او اغلب القوى السياسية والكتل البرلمانية توجه الانتقادات الى المحاصصة على الاقل في الاعلام، ولكنها لازالت تتمسك بالمحاصصة بقوة)، مضيفًا ان (خير مثال على ذلك ما حدث الخميس الماضي عندما صوت مجلس النواب على اعضاء مفوضية حقوق الانسان بعد الاتفاق بشأنهم على اساس الولاءات الحزبية).وبحسب قدو فإن(المفوضية الجديدة لاتضم اي عضو مستقل او لا يتمتع بدعم إحدى الكتل البرلمانية). ، مشيرًا الى أن (وجود مفوضين ذوي ولاءات وانتماءات سيشكل صمام امان للأحزاب المتهمة بانتهاك حقوق الانسان وخاصة في كركوك وسهل نينوى وسنجار وشمال العراق)، مؤكداً أن (المفوضية الجديدة ستبقى ايضا رهينة الكتل البرلمانية والقوى السياسية التي اسست لها مواقع في المفوضية الجديدة)، على حد قوله. ورأى أن (المفوضية السابقة قد فشلت تماما في تبني اية قضية وطنية من اجل الدفاع عنها خاصة قضايا التجاوزات على المكونات الصغيرة والحلقات المستضعفة في المجتمع).

وتألف المجلس الجديد للمفوضية من 12 عضوًا اصيلا وثلاثة أعضاء احتياط، وهم كل من همين رشيد زيدان وبسمة محمود مصطفى وثامر ياسين عبد الله وعلي اكرم زين العابدين ومشرق ناجي عبود ووحدة محمود فهد وعلي عبد الكريم وفاضل عبد الزهرة عباس وعقيل جاسم علي وزيدان خلف عبيد وعامر بولص زيا وفاتن عبد الواحد اما الاعضاء الإحتياط فهم بروين محمد امين وانس اكرم محمد وفيصل عبد الله بدر.