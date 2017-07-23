الصقور تقترب من حسم اللقب

الجوية تستفيد من مؤجّلاتها وتحلّق عالياً في سماء الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

متوقع ان يستأنف دوري الكرة الممتاز نهاية الاسبوع الحالي وذلك بإقامة مباريات الجولة السادسة عشر بعد عودة لاعبي الفرق ممن مثلوا المنتخب الاولمبي في تصفيات مجموعته التي تكون قد انتهت امس الاحد ويأمل ان يرشح لنهائي البطولة المقرر ان يقام في الصين العام المقبل وهو المنتخب الذي يتمتع بسمعة جيدة على المستوين الاسيوي والاولمبي في مشاركاته الاخيرة

ومهم ان تنتهي لجنة المسابقات من اقامة اخر مباريات الجولات الاربع الاخيرة والانتهاء من الموسم المعقد وعلى الاتحاد ان يحدد ملامح النهاية من حيث صعود وهبوط الفرق امام اشاعات تدور في الوسط الكروي حول الغاء الهبوط امام زيادة عدد فرق الدوري والية بطولة الموسم المقبل

خطوة مهمة

ولابد من خطوة مهمة وفورية للاتحاد وذلك بالدعوة لعقد اجتماع اني للفرق والخبراء والهيئة العامة ممكن الوصول الى حلول تضع المسابقة في الطريق الصحيح بعدما سيطر عليها العمل الغير المنظم والمشاكل الفنية والاهم ان الانتهاء من الدوري الحالي بأقرب وقت لكي تتفرغ الفرق وتستعد للموسم المقبل على ان تلغى مباريات بطولة الكاس وان تجري في مستهل دوري الموسم المقبل وان تأتي ضمن فترة اعداد الفرق مثلا ان تبدا في الخامس عشر من ايلول المقبل على ان ينطلق الدوري في الازل من تشرين اول المقبل ولو الامر متروك للجنة التي لاتزال تواجه مصاعب امام مهمة تنظيم الدوري الحالي بعدما كثر الكلام والانتقادات التي طالتها بسبب طول الفترة والمشاكل التي واجهت الفرق التي هي اساسا تمر بضائقة مالية ومشاكل تخص اللاعبين وفرق اخرى ترى فرصتها قد تلاشت في المنافسة على اللقب بسبب تأجيل المباريات لأكثر من مرة لان الفوائد ذهبت لفريق الجوية الذي يمتلك سجلا مهما من حيث عدد المباريات بقيت منها واحدة مؤجلة امام فريق الحسين كانت اللجنة قد حدد السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لها قبل ان تعلن لجنة المسابقات من تحديد الخميس المقبل موعدا لانطلاق مباريات الجولة السادسة عشر.

دعم المهمة

وساهمت المباريات المؤجلة للجوية من دعم المهمة بشكل كبير عندما نجح في ادارة المباريات في المرحلة الثانية وتحويلها لمصلحته وارتفاع دوره في المنافسة عندما بقي الفريق الوحيد الذي لم يخسر في المرحلة التالية وسط نتائج يتقبلها الانصار بتفاؤل امام تحقيق مهمة الحصول على لقب الدوري على مستوى الصراع والنقلة الكبيرة التي قام فيها الفريق من خلال دور المدرب والإدارة والجمهور الذي منح اللاعبين القوة في ترسيخ نتائجه بشكل واضح وعكس الظهور الفني ومدى اهمية تقديم الاداء العالي في مبارياته الاخيرة التي زادت من تطلعاته في الاقتراب والانفراد بالحصول على اللقب الهدف الذي تكرس جهود باسم قاسم من الحصول عليه في الموسم الحالي وهو يسير بالأمور بشكل جيد والبطولة تجري وسط الادوار الحاسمة

اداء اللاعبين

ومهم ان يتسم اداء اللاعبين بالفاعلية الفائقة وهو يتقدم من جولة الى اخرى مع تقديم مبارياته بشكل مناسب والبحث عن النقاط التي كان ابرزها التفوق على النفط الذي تضرر منها كثيرا كما تظهر تصريحات المدرب الذي كان قد هدد بالاستقالة وترك الفريق قبل ان يتهم الاتحاد في التواطئي مع الجوية لأحراز اللقب جريا على العادة في تصريحات نارية بعد كل مباراة للنفط والنيل من الحكام مع ان فريقه متصدر ولازال ينافس لكنه بدا يشعر بصعوبة الامور امام تحديات احراز اللقب الذي غيرت منه خسارة الجوية كما تظهر حالة من عدم الاستقرار في مواقع النفط الذي عليه ان يبقى منافسا للأخير في السباق الذي زاد أثارة امام مهمة الفرق الثلاثة للدفاع عنه بقوة حيث يظهر فارق النقطتين بين الجوية والنفط امام خمس مباريات للجوية وثلاث للأخر

الصوت العالي

الجوية اليوم هو صاحب الصوت الاعلى امام حسم ابرز احداث الموسم بعد سلسلة نتائج جددت من قوته وفرصة الانفراد باللقب لما يضم من لاعبين يمتلكون مهارات فنية عالية كما عززت المباريات من انسجامهم وحالة الاستقرار والاهتمام بالمباريات التي فرضت عليهم اللعب بقوة ما فرض عليها من تقديم المباريات بالمستوى الافضل بعدما تواصلوا في تقديم المباريات بقوة امام الشعور بالسعادة بفضل النتائج التي تسير الى جانبه من خلال التقدم السريع التي زادت من قوته الذي يسير في وضع طبيعي ويؤكد دوره في المنافية بثقة بحثا عن اللقب السادس.

اللقب الغالي

مؤكد ان المدرب والادارة يبحثان عن اللقب الغالي الذي لايظهر بعيد عن قبضته بل اقترب منه كثيرا وامام مباريات معدودات تظهر في متناول اليد و هو قادر ان يحسمها دون مشاكل فقط عليه ان لا يستخف باي من الفرق الخمسة التي سيلاعبها في اخر مبارياته لانها هي من تحدد مصير الدوري وتمنح الفريق ما يبحث عنه ومتوقع ان يسحب الصدارة من تحت النفط اذا ما لعب مباراته المقبلة مع فريق الحسين نهاية الاسبوع الجاري وتؤكد الدلائل عن قدرته في الحسم امام الفوارق القائمة والموقع واشياء كثيرة والاهم ان الامور تتعلق في الانتقال للصدارة للمرة الاولى بعد مرور 34 دورا ولاندري كيف سيستقبل جمهور الجوية التغير القادم حيث المراهنة على الحصول على صدارة الترتيب نقطة التحول ولانعطافه في مسيرة الفريق والدوري والانقلاب على النفط الحدث الاهم في الدوري

وعبور فريق الحسين يعني الاعلان شبه الرسمي عن حصول الجوية على اللقب الذي يظهر في افضل احواله وحتى الظروف تقف معه عندما سيطر الفريق على المباريات وفي توطيد العلاقة مع العشاق الذين يشعرون اليوم ان فريقهم بات الاقرب لحسم اللقب.

تبديد الحلم

كما يدرك اللاعبين ان اي تأخر في النتائج والمستوى والتفريط بها قد يبدد حلم الحصول على اللقب الذي يستحق ان يعمل من اجله اللاعبين كل لديهم واللعب من دون اخطاء حتى لايتبخر حلم الحصول على اللقب امام الامتار الاخيرة التي مهم ان يتم التعامل معها بدقة عالية لان اي تعثر قد يغير من وجهة الفريق الذي استعاد توازنه ويمر في افضل ايامه ويشغل نفسه كثيرا في انهاء الامور التي كلها تقف الى جانبه في سيطرة تتطلب الاستمرار مع المباريات الاخيرة.

الفرق الخمسة

وبحسب موقف سلم الترتيب تظهر الفرق الخمسة مناسبة وفرصة مواتية في استغلالها كما يجب بعد ارتفاع حظوظ الفريق بشكل تدريجي قبل ان ترتفع كثيرا بالفوز على النفط لكن تبقى الحاجة الى حسم بقية المباريات التي سيلعبها في العاصمة وهذا شيء مهم عندما بقيت له مباراة احدة مؤجلة مع فريق الحسين والثاني لم يقدم المستوى المطلوب ويواجه خطر البقاء بل احد الفرق المرشحة للهبوط لكنه يريد ان يترك بصمة في عرقلة مهمة الجوية حتى لو هبط وعاد للدرجة الاولى لان الفوز على الجوية شيء اخر .

فيما تسعى كتيبة باسم قاسم من زيادة متاعب الفريق والتعجيل في دفعه للوراء ولايهم كيف سيكون مصيره بعد موسم في الممتازة الشيء الاهم للجوية فقط الحصول على اللقب الذي يتطلب ايضا مواجهة بقية الفرق بخيارات الفوز وجعل الامور تسير على افضل ما يرام عندما يستقبل السماوة في الموقع ما قبل الاخيرة والمنشغل في كيفية البقاء وسيكون امام اقوى واصعب مبارياته في المرحلة الحالية وستكون مباراة ثأرية بعدما يستقبل السماوة في ارضه وين جمهوره من عرقلة الجوية في المرور والعودة بالنقاط لكنه عاد بواحدة وتظهر مهمة سهله لأصحاب الارض في الاستجابة لرغبة الانصار في اضافة النقاط للرصيد والمساهمة في تقديم المباريات الناجحة عبر التركيز على المباريات القادمة.

وقد لا يجد الجوية صعوبة عندما يضيف نفط ميسان في الجولة السادسة والثلاثين وما يميز قوته ونتائجه الاخيرة التي التزم فيها امام ميسان الذي سجل تراجع في المباريات الاخيرة ويبدو انه تساهل بعدما ضمن البقاء الهدف من المشاركة.

الدور ما قبل الاخير

كما سيلعب الجوية في الدور ما قبل الاخير الذي قد يؤكد استحقاقه في حسم الموسم عندما يلاعب متذيل الدوري الكرخ في مباراة تظهر بكل تفاصيلها له ومؤكد سيخوضها بقوة واللعب من اجل الفوز ولأخيار غير ذلك لأنها قد تكون مباراة الموسم فيما يتعلق بالحصول على اللقب وحسم المهمة التي تنتظر التعامل الجدي مع اخر المباريات والتعامل معها بثقة عالية. ويختتم الجوية مبارياته مع الحدود وقد تكون تحصيل حاصل اذا ما تمكن من تامين نتائج مبارياته المذكورة وهو افضل منها من حيث الموقف واللاعبين ويظهر قوة صعبة تتحضر للاحتفال باللقب الذي يظهر الجوية الاقرب اليه بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 19 والتعادل في 11 وخسارة مبراة واحدة مع النجف وله 48 هدفا وعليه 32 وجمع 68 نقطة وعلى بعد نقطتين من النفط وواحدة من الشرطة وهو في افضل احواله.

جليل زغير

ويقول رئيس اتحاد فرع ذي قار للكرة جليل زغير ان الجوية قادر على حسم الامور عبر الدور الذي يقوم به المدرب واللاعبين من خلال نسج النتائج وتقليص الفجوة مع النفط وجاهز لاستلام الصدارة بعد نجاحاته التي استمر فيها بثقة عالية ولازال يقدم مباريات مهمة زادت من حظوظه في حسم مهمة الموسم والشيء الجيد بفريق الجوية تراه يلعب بثقة في كل البطولات عندما وصل الى نهائي بطولة الاتحاد الاسيوي قبل ان ينظر باهتمام الى لقب الدوري والتطلع اليه باهتمام استثنائي وهو يقترب شيء فشيء منه ويقف امام مباريات سهلة مع فرق لايمكنها ان تعرقل من مسيرته التي تسير كما يخطط لها المدرب لذي يريد تحقيق الانجاز الشخصي للموسم التالي بعدما نجح مع الزوراء المرة الاخيرة بفضل سياسته الناجحة خصوصا مع الجوية عندما وصل معه على اول لقب اسيوي ويتطلع الى الثاني الشهر المقبل كما يدير الامور كما يجب ويظهر وراء تقدم الفريق لاعتلاء ناصية التتويج و بعدما كشف عن قدراته العالية في حسم الامور

مباريات الدور 35

وحددت لجنة المسابقات الخميس المقبل موعدا لانطلاق مباريات الجولة 35 وعلى مدى ثلاثة ايام وفيها يلعب النجف مع الطلبة ويريد اصحاب الارض تحقيق الفوز وانهاء الموسم في مكانهم الحالي الذي يبدو مناسب مع قدرة الفريق الذي مر هذه المرة في وضع افضل من المواسم الماضية قبل ان يتراجع في المباريات الاخيرة ويبدو ان هنالك مشاكل ادارية انعكست على مشاركة الفريق في وقت تظهر رغبة الطلاب في تعديل الموقع امام مبارياته الاخيرة ويامل ان يعود بالنقاط بعد خسارتهم من الوسط في النجف ويرحل الحدود إلى زاخو وكله امل في ان يواصل نتائجه الاخيرة التي زادت من حظوظه في تحقيق البقاء الهدف الاول عبر مجموعة لاعبين تقدم ما عليها وتتطلع الى حسم هذه المهمة في وقت سيلعب زاخو بخيار لابديل عن الفوز لتجاوز مشكلة البقاء المرهونة في تجاوز نتائج المباريات الاخيرة لتحقيق البقاء في مقعده في مهمة يقودها عماد عودة الذي يراهن على تحقيق ذلك من خل فرصة الفوز في مثل هذه المباريات ويسعى كل من الكرخ والكهرباء الى الخروج بنقاط المباراة وتعزيز الموقف حيث تظهر قوة الكهرباء افضل بعدما نجح بالفوز على السماوة ونفط ميسان ليعزز من موقعه في سلم الترتيب فيما يسعى الكرخ القابع في اخر المواقع الى تحقيق النتيجة املا في ان ينقذ موسمه في الاخير ويلعب الشرطة مباراة مهمة عندما يحل ضيفا على الامانة ويسعى ناظم شاكر الى تحفيز جهود اللاعبين لتقديم العمل المطلوب عبر حسم لنتيجة والابقاء على الآمال في الصراع على لقب الموسم امام ثلاث مباريات متبقية يامل ان يتعثر النفط والجوية ليمر الى تحقيق هدف الموسم فيما يريد الأمانة تحسين موقعه من خلال عرقلة تقدم مفارز الشرطة لانه يلعب في ارضه التي استفاد نها في الكثير من المباريات ولقاء الشرطة له طعم خاص بعدما عاد بتعادل من الميناء. ويحاول الزوراء السعي للاستفادة من اخر مبارياته للتقدم للموقع الرابع عندما يسافر الى ميسان لمواجهة فريقها سعيا لاستعادة توازنه فيما يامل ميسان من الحاق الخسارة السابعة بالبطل الذي انتهت اماله في الصراع على اللقب بعدما فشل ي الدفاع عنه كما يجب وقبل ان يخيب امال جمهوره الكبير المنزعج من الموقف الحالي. ويلعب نفط الجنوب مع فريق الحسين ويرى عادل ناصر الفرصة في التغلب على الضيوف بعدما تحينت نتائج الارض لكن الضيوف سيلعبون بآمال البقاء في الدوري.فيما ويضيف كربلاء النفط وتظهر مهمة صعبة امام المتصدر لان كربلاء وظف ملعبه لقهر الكبار بفضل مساعدة جمهوره فيما يسعى النفط للوقوف عائقا امام كربلاء وايقاف نتائج الارض ومحوا ثار خسارة الجوية والجوية والسماوة.