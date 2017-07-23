صافرة صباح تقود مباراة النصر السعودي والعهد اللبناني

الوسط يعلن تحديه للترجي والحراس جاهزون للمهمة العربية

الاسكندرية – ابراهيم محمد شريف

يخوض فريق نفط الوسط العراقي مباراته الاولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة العربية للاندية لكرة القدم امام الترجي التونسي اليوم الاثنين في ملعب برج العرب بالاسكندرية والتي يتوقع ان تكون محطة مهمة للفريق العراقي لو استطاع تخطي بطل تونس صاحب الخبرة الدولية والافريقية. وياتي الاختبار الاول والصعب للفريق العراقي في البطولة التي انطلقت اول امس السبت في ملعب السلام الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات الجولة الاولى من البطـــــولة بمشاركة ( 12) نادي مثلوا عشرة دول عربية وهي ( مصر – العراق – الاردن – السعودية – المغرب – الجزائر – لبنان – الامارات – السودان – تونس ) لكون منافسه التونسي يمتلك عناصر التفوق من حيث الخبرة والامكانيات والنتائج على المستوى القاري.

شعار الفوز

وكما يعلم الجميع بان الفرق الكروية يمكنها تحقيق التفوق على خصومها في حالة تقديمها الافضل في المباراة والحفاظ على شباكها نظيفة وهز شباك الخصوم فممثل الكرة العراقية نادي نفط الوسط يمتلك ايضا مقومات متميزة بالاداء الرجولي والخططي ولديه لاعبون لهم الخبرة والامكانيات التي تجعلهم يطمحون ومعهم جهازهم الاداري والفني الى كسب نقاط المباراة الاولى او الخروج بنتيجة التعادل على اقل تقدير لان الخسارة في هذه المباراة تبعدهم عن اجواء المنافسة حيث تتأهل اولى المجموعات الثلاث واحسن ثاني للدور الثاني من البطولة . وتعد نتيجة اليوم لفريق نفط الوسط العراقي امام الترجي التونسي مهمة للغاية لكون المتنافسين على بطاقة التاهل للدور الثاني متقاربين في المستوى الفني في هذه المجموعة التي تضم ايضا فريق الهلال السعودي والمريخ السوداني ويسعون جميعا لتحقيق حلمهم بالتاهل للمباراة النهائية عليه لابد لنجوم العراق من تقديم افضل ما لديهم من امكانيات وقدرات بدنية وفنية ومهارية لتحقيق نتيجة ايجابية في هذا اللقاء المرتقب .

استعداد جيد للنفط العراقي

وقد كان استعداد فريق نفط الوسط لمنافسات بطولة الاندية العربية لكرة القدم جيدا لكونه كان مشاركا بالدوري العراقي للعبة ومن فرق المقدمة ونظم له معسكرا تدريبيا في الاسكندرية لمدة اسبوع خاض خلاله مباراة تجريبية واحدة امام نادي العهد اللبناني والتي خرج فيها الفريقان بالتعادل الايجابي (1-1 ) .واكد عضو الهيئة الادارية للنادي احمد هاشم بان نادي نفط الوسط مستعد بشكل جيد للبطولة العربية وعلينا ان نعي المسؤولية كفريق ممثل للكرة العراقية وكذلك ندافع عن السمعة الطيبة التي اسسها الفريق من خلال ما تحقق من القاب سوى على مستوى الملاعب المكشوفة او فريق الصالات الذي يشارك بنفس الوقت في بطولة اندية اسيا.

وابدى هاشم تفاؤله بوضع الفريق سيما بعد النتائج المميزة في الجولات الاخيرة من الدوري والاداء الذي ظهر عليه الفريق ، موضحا ان الملاك التدريبي بدأ يقف على التفاصيل الدقيقة بالفريق واللاعبين يهضمون الفكر التكتيكي ، ويامل ان تكون النتائج بمستوى الطموحات .

امناء في مهمتهم

واشار مدرب حراس المرمى هادي جاير الى ان حراس المرمى جميعهم سيكونون جاهزين للبطولة وخاصة الحارس جلال حسن الذي غاب عن اخر ثلاث مباريات في الدوري العراقي بدأ يدخل المران بشكل منفرد مؤكدا بانه سيكون جاهزاً للمشاركة في البطولة العربية واما الحارسان الاخرين علي كلم وفارس مطلوب هما في قمة الجاهزية ويبذلان جهوداً مميزة مع الفريق.

ممثل الصافرة العراقية

واعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم عن اختيار الحكم العراقي علي صباح للمشاركة في قيادة مباريات البطولة العربية للاندية وسيقود اول مباراة تجمع النصر السعودي والعهد اللبناني في اطار الجولة الاولى للمجموعة الثانية التي تجري في ملعب الاسكندرية .

واكد الحكم الدولي علي صباح في تصريح صحفي على سعادته الكبيرة بهذه المهمة التحكيمية التي ستدفعه الى تقديم الافضل في قيادة المباريات بين الاشقاء وتمثيل اهل الصافرة العراقية خير تمثيل واضاف الحكم الدولي علي صباح .. اني سعيد للغاية باختياري من قبل الاتحاد العربي ولجنة الحكام فيه لقيادة مباريات في البطولة العربية المهمة التي عادت من جديد للتنظيم بعد سنوات من الانقطاع .وقال علي صباح.. هذه البطولة مهمة لانه ستشارك فيها اندية عربية لها تاريخ كبير في بلادها وسيكون التنافس فيها على مستوى عال كون الاسماء التي تلعب في الفرق المشاركة هي تمثل المنتخبات في بلادها.

واكد علي صباح .. هذا شرف لي ولكل الحكام العراقيين كون الصفارة العراقية بدات تستعيد عافيتها من جديد وتشارك بالبطولات الخارجية على صعيد القارة الصفراء واليوم على الصعيد العربي واتمنى ان اقدم مستوى يليق بسمعة الحكم العراقي

حفل الافتتاح

وقبيل المباراة جرى حفل الافتتاح الذي اتسم ببساطته وقصر وقته ( 25 ) دقيقة واعتمد المنطمون تقديم لوحة فنية تحكي شعار البطولة والتنافس على تعزيز المحبة والتعاون بين الاندية العربية وتلخص حفل الافتتاح بتقديم المطرب الشعبي المصري حكيم ( أهلاً بيكو في أم الدنيا ) وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغا ومن ألحان محمد خيامي ومن توزيع الموزع الموسيقي توما كما قدمت لوحة ارضية لعشرات من الشابات والشباب المصري مصاحبة بالالعاب النارية والعاب اللييزر وبمشاركة الجمهور الذي حضر حفل الافتتاح . وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات السياسية والرياضية من معظم الدول العربية، للمشاركة في هذه البطولة المهمة ومنهم الامير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والسيد سعيد بن علي جمعان الامين العام للاتحاد العربي لكرة القدم والمهندس هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤوساء وممثلي الاتحادات الرياضية للدول العربية المشاركة في البطولة وسيحضر رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف ) احمد احمد اليوم لمتابعة فعاليات البطولة .

واستهلت منافسات البطولة بلقاء نادي الوحدة الاماراتي ونادي نصر داي الجزائري ضمن المجموعة الاولى وانتهت جزائرية بهدفين مقابل لاشيء الاردني .

فيما بدات منافسات المجموعة الثانية في ملعب برج العرب بالاسكندرية يوم امس الاحد الثالث والعشرين من يوليو الجاري بلقاءين الاول جمع نادي النصر السعودي مع العهد اللبناني والثاني بين الزمالك المصري مع نادي اتحاد الفتح المغربي .