صلاح يواصل بدايته الجيدة مع ليفربول ويسجّل في مرمى ليستر

زيدان يؤكد بقاء رونالدو في الريال لعامين إضافيين

{ مدن – وكالات: أكد المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان من الولايات المتحدة حيث يستعد فريقه للموسم الجديد، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باقٍ مع النادي الملكي لعامين إضافيين أو ثلاثة، واضعًا بذلك حداً للشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودته إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي. وقال زيدان عشية اللقاء الودي مع يونايتد بالذات، أنه كان هناك الكثير من الحديث المتعلق بكريستيانو، بأنه يريد الرحيل. أنا أؤمن بشيء واحد – كل مرة تحدثت فيها إليه، كان مسترخياً. وواصل إنه في عطلة وسيكون معنا في الخامس من آب المقبل . أنا أسمع، كما كل الناس، لكن الأمر الوحيد الذي يهمني هو ما يريد القيام به في ريال مدريد. سيكون معنا يوم الخامس وأعتقد أنه سيبقى للعامين أو الثلاثة المتبقية له معنا. ويخوض ريال مدريد الأربعاء المقبل مباراة ودية أخرى ضد مانشستر سيتي في لوس أنكليس ثم يواجه غريمه المحلي برشلونة السبت في ميامي قبل عودة رونالدو إلى صفوفه. واعتبر زيدان أن النجم البرتغالي في عطلة مستحقة تمامًا بعد العام الذي خاضه. عليه أن يعود وسنرى متى سيكون بإمكانه اللعب. أنا متأكد من أنه سيكون جاهزاً بأسرع وقت ممكن. وأكد زيدان الذي توج فريقه بلقب دوري أبطال أوربا للموسم الثاني على التوالي وأحرز الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012، أن النادي الملكي سيكون جاهزاً للدفاع عن لقبيه عندما يحين الوقت، مضيفاً ندرك أن ما حققناه كان مذهلاً والآن هناك كأس يجب اللعب عليها في الثامن (من الشهر المقبل)، ونحن نتحضر لذلك التاريخ لكي نبدأ (الموسم) بأفضل طريقة ممكنة. ويلتقي ريال في الثامن من آب في العاصمة المقدونية سكوبيي مع يونايتد بالذات على الكأس السوبر الأوربية التي تجمع بين بطلي دوري أبطال أوربا والدوري الأوربي يوربا ليغ، المسابقة التي أحرزها الفريق الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخه. وأردف زيدان قائلاً كما الحال دائما، نريد محاولة الفوز بكل شيء نشارك فيه. هذا الأمر لن يتغير. هذا النادي يتمتع بالتاريخ، نعلم بأن الفوز بالألقاب هو ما يحفزنا وسنحاول القيام بالأمر ذاته هذا العام. وستكون الفرصة قائمة أمام رجال زيدان لإحراز لقب آخر غير الكأس السوبر الأوربية عندما يلتقون برشلونة في 13 و16 آب على الكأس السوبر الإسبانية قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري في 20 منه ضد مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا.

رحيل دانيلو

أكد زين الدين زيدان رحيل الظهير البرازيلي دانيلو عن النادي الملكي، ما يعزز فرضية أن يكون مانشستر سيتي الإنكليزي الوجهة المقبلة للاعب. وتحدث زيدان من لوس أنكليس الأمريكية عشية المباراة الودية بين بطل إسبانيا ودوري أبطال أوربا ومانشستر يونايتد الإنكليزي في سانتا كلارا (ولاية كاليفورنيا)، عن التغييرات الحاصلة في الفريق وبينها رحيل ألفارو موراتا إلى تشيلسي بطل إنكلترا. وقال المدرب الفرنسي بعض اللاعبين الجيدين رحلوا، وآخرون شبان وصلوا إلى الفريق (الأول). نحاول دائماً التحسين. دانيلو رحل وموراتا ايضا. أنا لا أقول بأننا نفتقد الى مهاجم، لكننا خسرنا واحدا كان معنا الموسم الماضي. هذا هو واقع الأمور. وواصل سنرى كيف سندير الأمور. نحن جميعاً هنا (في الولايات المتحدة) وهناك 28 لاعباً… هذا عدد كبير. وتشير التقارير أن دانيلو (26 عاماً) الذي ساهم في قيادة ريال إلى الفوز بدوري أبطال أوربا خلال الموسمين الأخيرين ولقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012، ينتظر تجاوز الفحص الطبي الروتيني للتوقيع مع مانشستر سيتي الذي يشرف عليه مدرب برشلونة السابق جوسيب غوارديولا.

صلاح يسجل في مرمى ليستر

واصل المصري محمد صلاح بدايته الجيدة مع فريقه الجديد ليفربول وأحرز ثاني أهدافه منذ انضمامه إلى الفريق الإنكليزي العريق مطلع الشهر الحالي، بإحرازه هدف التعادل في شباك ليستر سيتي في المباراة النهائية من بطولة كأس الدوري الإنكليزي الودية في هونغ كونغ. هدف صلاح جاء من ضربة رأسية متقنة بعد أن استغل النجم المصري تمريرة رائعة من صانع ألعاب ليفربول، البرازيلي كوتينيو. والهدف هو الثاني لصلاح بقميص ليفربول بعد الأول في شباك ويغان في مواجهة ودية أخرى أقيمت ضمن استعدادات ليفربول لانطلاق الموسم القادم. وفاز ليفربول بكأس البطولة الودية بفوزه على ليستر بهدفين مقابل هدف اول امس السبت في المباراة التي أقيمت في ملعب هونغ كونغ ستاديوم.

كين: مستقبلي في توتنهام

أشار مهاجم توتنهام هاري كين إلى تمسكه بالبقاء مع فريقه، مؤكدا أن أموال كرة القدم الحديثة لا تغريه. وظهرت شائعات هذا الصيف تربط صاحب (23 عاما) بالانتقال إلى مانشستر يوناتيد، إلا أن مبلغ 200 مليون يورو الذي طلبه رئيس …سبيرزî …دانيال ليفيî للتخلي عنه جعل فكرة خروجه مستحيلة في الوقت الحالي. وقال الدولي الإنكليزي في مقابلة مع شبكة …إي إس بي إنî الأمريكية: …الجميع يعرف ارتباطي بتوتنهام، هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه. لدي علاقة كبيرة مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، ومع النادي، لذلك ليس هناك سبب لتغيير الأجواء.î وأضاف …نحن فريق يسير في الاتجاه الصحيح، وسنقاتل مرة آخرى للتتويج باللقب..î وردا على سؤال ما إن كان يحفزه انتقال زميله كايل ووكر إلى مانشستر سيتي مقابل 54 مليون جنيه إسترليني وحصوله على راتب سنوي أفضل، قال: …لا لا على الإطلاق، كرة القدم بالنسبة لي ليست عن المال، مثل الكثير من اللاعبين.î …اللاعبون ينتقلون لأسباب مختلفة. أنا في توتنهام لأنني أحب هذا النادي، وأرى أنه يسير في اتجاه كبير، وأنا متحمس للمستقبل.