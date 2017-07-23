ميلان يصعق بايرن ميونيخ برباعية

{ مدن – وكالات: حقق ميلان انتصاراً معنوياً كبيراً على حساب بايرن ميونيخ برباعية نظيفة باللقاء الذي جمع الفريقين ضمن بطولة كأس الأبطال الودية بالصين. مدربا الفريقين أعطيا الفرصة للعديد من الشبان كما مثلت المباراة فرصة لتجريب خطط جديدة على غرار ما فعل مدرب بايرن كارلو أنشيلوتي. وشهدت بداية اللقاء على تكافؤ واضح بين الفريقين فخلق ليفاندوفسكي الفرصة الأولى التي رد عليها نيانغ بتهديد آخر قبل أن ينهي كيسي عهد الإنذارات ويستغل إبعاد خاطئ لعرضية رودريغيز ليعلن عن تسجيل أول أهدافه مع ميلان د14. الروزينيري استمر بسعيه لضرب دفاع بايرن من خلال الهجوم السريع بوقت بدا فيه واضحاً أن دفاع بايرن يعاني بظل كثرة التغييرات التي قام بها أنشيلوتي بالخلف لينجح كوتروني باستغلال حرة مباشرة من رودريغيز ويوقع على الهدف الثاني د25. ميلان بدأ بكسب الثقة أكثر مع التقدم بالنتيجة وهو ما سمح له بالسعي لصناعة هجمة بغاية الروعة عبر سلسلة من التمريرات القصيرة بالقرب من منطقة الجزاء لينهي كوتروني الهجمة بهدف آخر وقع به على ثنائيته الأولى مع رجال ميلان د43 منهياً الشوط الأول على نتيجة لم يتوقعها أحد. في الثاني تغيّر شكل بايرن وانطلق للأمام بحثاً عن التقليص وظهرت الخطورة للمرة الأولى على مرمى دوناروما باللقاء عبر تسديدة لمولر تمكن الحارس من إيقافها قبل أن تتوالى الفرص من خاميس وليفاندوفسكي دون جدوى من بايرن. مسلسل إهدار الفرص وصل لمرحلة متقدمة مع بايرن حين أضاع توليسو ومن بعده مولر فرصتين من أغرب ما يمكن ليأتي العقاب من البديل تشالهانوغلو الذي سجل هدفه الأول مع ميلان من خلال تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء أعلن من خلالها عن قتل اللقاء وتوسيع إهانة بايرن د85 لينتهي اللقاء على رباعية لومباردية. تشكيلة الفريقين: بايرن ميونيخ: فروشتل- بيرنات (فريدل د31)، ألابا، هوميلس(سانشيز د46)، رافينيا- مارتينيز، توليسو- ريبيري(رودريغيز د46)، مولر، كومان- ليفاندوفسكي ميلان: دوناروما (دوناروما د80)- أباتي(كونتي د46)، زاباتا(بونوتشي د63)، موساشيو(باليتا د78)، رودريغيز(أنتونيلي د64)- كيسي(سوزا د79)، مونتوليفو(بيليا د46)، بونافينتورا(ماوري د79)- نيانغ(غوميز د79)، بوريني(تشالهانوغلو د63)، كوتروني (سيلفا د46).