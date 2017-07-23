تشيلسي يكتسح أرسنال في الصين

{ بكين – وكالات: حقق تشلسي بطل الدوري الإنكليزي في كرة القدم، فوزاً كبيراً على جاره اللندني أرسنال 3- صفر اول امس السبت في مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد أقيمت على ملعب عش الطائر في بكين، إلا أنه خسر جهود مهاجمه الإسباني بدرو رودريغيز الذي تعرض لإصابة قوية في وجهه. وأصيب بدرو بعد حوالي نصف ساعة على انطلاق المباراة إثر تلاحم مع الحارس الكولومبي لآرسنال دافيد أوسبينا، وتلقى العلاج على أرض الملعب حيث كانت الدماء تسيل من أنفه وأذنه وشفته أمام 55618 متفرجا احتشدوا في المدرجات، قبل أن ينقل الى الخارج. وحسم تشيلسي المواجهة في أواخر الشوط الأول وأوائل الثاني بعدما افتتح البرازيلي وليان التسجيل في الدقيقة 40 قبل أن يفرض البلجيكي ميتشي باتشواي نفسه نجم المباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 42 و49. وكان الفوز بالنسبة إلى تشيلسي الذي سيلتحق به مهاجمه الجديد الإسباني الفارو موراتا عندما يواجه بايرن ميونيخ الألماني يوم غد الثلاثاء في سنغافورة، بمثابة ثأر من جاره اللندني الذي تغلب عليه في نهائي كأس إنكلترا 2-1 في أيار الماضي، حارما المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من إحراز الثنائية المحلية في موسمه الأول مع النادي اللندني.