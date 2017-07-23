في الذكرى الخامسة والستين لقيام ثورة 23/يوليو/تموز/1952

في الثالث والعشرين من تموز/يوليو/2017 ، يكون قد مضى خمسة وستون عاماً على ثورة يوليو/تموز/1952 الناصرية حيث عند قيامها آنذاك كانت الدول العربية كافة من المحيط إلى الخليج تحت الهيمنة الأستعمارية لبريطانيا وفرنسا ، بما فيه من قواعد عسكرية ، ومعاهدات جائرة تعزز النهج الإستعماري على البلدان العربية ، وفي مقدمتها مصر . التي كانت تحت الهيمنة الإستعمارية لبريطانيا بقواعدها العسكرية منذ عام 1882 . فتحولت مصر إلى بلد يقود سياستها الرأسماليون والإقطاع ويعين حكومتها السفير البريطاني في القاهرة ، وفي ظل وجود أحزاب مدجنة تخدم وجود بريطانيا ومصالحها في مصر . حيث أدى هذا الوضع إلى الإستغلال الرأسمالي وأنتشار الفقر بين جماهير الشعب المصري وتردى العلم والثقافة ، كي تبقى مصر تحت الهيمنة الإستعمارية

مبدر الويس

الجزء الاخير

الدروس المستفادة من التجربة الناصرية وأوضاع العراق المتفاقمة

كما أنتشرت ظاهرة تزوير الشهادات من قبل أعضاء الأحزاب الطائفية ، بهدف شغل وظائف الدولة ، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية ، كما أدت سياسات المحاصصة الطائفية شيعية وسنية إلى تفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة ومرافقها . والمقصود بالفساد المالي هو أنتشار الرشا والأستيلاء على المال العام – أي مال الشعب – من قبل أطراف في الكتل السياسية الحاكمة أو المتنفذة فيها ، من خلال إساءة أستخدام السلطة لتحقيق مصالح خاصة ، كحالة أشغال مئات الأبنية والعمارات كمقرات ومكاتب للأحزاب الحاكمة ، دون أجور مالية أو بعضها مقابل أجور زهيدة وأيضاً إشغال مئات البيوت تعود للمال العام ، من قبل أعضاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية دون دفع أجورها ، إضافة إلى منح قطع سكنية من قبل رئيس الحكومة إلى بعض المسؤولين تعود للمال العام يعتبر كل ذلك مخالفة قانونية ويتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في التعامل في النظام الديمقراطي . إضافة إلى أستيلاء أحزاب طائفية معينة ، على الأموال التي تدرها السياحة الدينية التي هي أموال الشعب ، وليس لحزب أو طائفة ، حيث يجب تحويل هذه الأموال إلى البنك المركزي ، وخصوصاً في ظروف الضائقة الأقتصادية التي يجتازها العراق الآن ، والمعلوم إن أستيلاء بعض المسؤولين على المال العام من خلال إساءة أستخدام السلطة شجع العصابات المنتشرة في المدن العراقية والتي أفرزها نظام المحاصصة الطائفية للإستيلاء على الآلاف من الأملاك العقارية لمواطنين بيوت أو أراضي سكنية من خلال تزوير السندات والوثائق الرسمية لتسهيل عملية أنتقال ملكية هذه العقارات بأسماء هذه العصابات . وقد نشرت جريدة المشرق العراقية قبل فترة وجيزة ، بأن هناك أكثر من (20) ألف عقار في بغداد وحدها لمواطنين تم الإستيلاء عليها من خلال تزوير الوثائق والسندات الرسمية . ونشرت نفس الجريدة قبل أيام بأن رئيس لجنة الرقابة المالية في محافظة البصرة أحمد السليطي خاطب الحكومة المحلية في ديوان المحافظة حول مصير أعداد كبيرة من المركبات ، حيث عند الجرد تبين إن (427) مركبة ليست موجودة من مجموع (700) مركبة أغلبها بمبالغ طائلة ، وهذا أحد صور الإستيلاء على المال العام من قبل النظام الطائفي القائم اليوم في العراق . أما الفساد الإداري فهو وجود غير مؤهلين وضعتهم الكتل الطائفية الحاكمة بموجب المحاصصة ، لشغل وظائف إدارية في مرافق الدولة ومؤسساتها ، مما أدى إلى تردي الوضع الإداري في البلاد الذي ساهم في الفساد المالي وقد شملت المحاصصة الطائفية القوات المسلحة حيث تم قبل سنوات إلحاق آلاف المدنين بالقوات المسلحة بصفة ضباط دون مؤهلات علمية أو ثقافية وزعوا على الكتل السياسية الحاكمة وحسب العمر حتى رتبة عميد وما سمّي بضباط الدمج ، وهذا أحد عوامل الفساد في بناء جيش غير مهني تقوم بها السلطة الحاكمة ، من أجل كسب المؤيدين والأنصار على حساب المصلحة العامة ، فالجيوش العصرية يقوم بنائها على العلم والكفاءة والمهنية والضبط والطاعة العمياء بعيداً عن السياسة ، التي تساهم فيها القوات المسلحة الآن من جيش وشرطة وأمن في العراق في أنتخاب أعضاء البرلمان وفقاً للأسس الطائفية مما زاد في ضعف القوات المسلحة العراقية وتقاسم ولاءاتها لهذا الطرف السياسي الطائفي أو ذاك ، شيعي أو سني ، وغيره لذلك فإن هذه القوات تفقد مهنيتها وضبطها وقدرتها القتالية ، وتتحول إلى مجرد ميليشيات مسلحة فاقدة لكل مقومات الجيوش العصرية الحديثة . كما أن المحاصصة الطائفية في بلادنا أفرزت ميليشيات مسلحة عديدة تابعة للكتل السياسية الحاكمة ومزودة بالأسلحة الثقيلة وهي أقوى من الجيش تسليحاًوالهدف هو حماية النظام الطائفي الحاكم ، وه ي مرتبطة برئيس الوزراء كقائد عام ، ولا تلتزم بتوجيهاته عند الحاجة . هذه الميليشيات يمارس بعض عناصرها في ظل الفوضى التي تعم البلاد الخطف للحصول على الفدية المالية أو مهاجمة محلات الصيرفة ومحلات الذهب لسرقتها علناً وفي سيارات حكومية أو خطف بعض الأفراد وقتلهم لأسباب طائفية أو شخصية دون قدرة السلطة على وقف هذه الأعتداءات ، كما تم خطف 62 نازحاً لأسباب طائفية في فجر يوم 7/7/2017 من عشيرة الجنابيين في جرف الصخر في بابل من قبل ميليشيات مسلحة ، وكذلك أذاعت محطات التلفزه خطف 15 شخصاً من مشروع المسيب في بابل يوم 11/تموز/2017 من قبل ميليشيات حزب الله كما جاء في الأخبار ، وهذا يدل على الفوضى القائمة في البلاد ، ويؤكد أيضاً على ضرورة إلغاء هذه الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة ، من أجل حفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون على الجميع . ولو كانت السلطة جادة في بناء قوات مسلحة حقيقية لقامت بحل هذه المليشيات وإدخال أعضائها بشكل فردي في القوات المسلحة ، وفي نفس الوقت تقوم بتطبيق التجنيد الإلزامي الذي كان معمولاً به في العراق منذ تأسيسه . وأن تقوم بإبعاد الجيش عن السياسة ، وخير مثال على ذلك هو القوات المسلحة المصرية عندما قامت بإسقاط نظام الأخوان المسلمين عام 2013 لم تجد هناك ضابط أو جندي تمرد على أوامر القيادة العسكرية و يعود السبب إلى عدم تدخل الجيش المصري في السياسة . فالشعب العراقي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة يعتبر من الشعوب المتخلفة علمياً وثقافياً ، بسبب النظم الحاكمة ، حيث تسوده الأمية بنسبة تتجاوز العشرين بالمئة 20% وأزداد الفقر فيه بنسبة الأربعين بالمئة 40% لذلك بسبب الفقر والجهل والأمية ، تتصدر بغداد المحافظات في الانتحار في عام 2016 . وهذا نشرته جريدة المشرق العراقية يوم 5/7/2017 ، والسبب يعود إلى الحكم الطائفي للأسلام السياسي في ظل نظام المحاصصة المعادي للعدالة الإجتماعية لمصلحة الفقراء والمعدمين وعدم رعاية مصالحهم . كما أن أنتشار بعض الجرائم يعود إلى الحاجة إلى المال بسبب الفقر وأنتشار الأمية بين المواطنين بسبب عدم تطبيق نظام التعليم الإلزامي ، إضافة إلى تردي التعليم في المدارس والجامعات إلى درجة لم يسبق لها مثيل ، ومنح شهادات ليست لها قيمة علمية ، من قبل جامعات أهلية بالعشرات في العراق تبحث عن المال من خلال أجور دراسية عالية وليس البحث عن إنتاج ثقافة عالية وعلم رصين . وهناك شهادات يمنحها الوقفين السني والشيعي ، وهما مؤسسات دينية تمنح شهادات علمية لأعضائها لأجل الدخول في الجامعات وهذا أحد أسباب تردي العلم والثقافة في العراق ، كما أدت المحاصصة الطائفية إلى أن يكون الولاء للطائفة وليس للوطن ، وهذا يعود إلى فساد النظام السياسي المعادي للديمقراطية كفلسفة قانونية سياسية ترفض بطبيعتها تدخل الدين في السياسة . حيث أدى هذا التدخل إلى فساد الدين والسياسة معاً . علماً إن إقامه نظام سياسي ديمقراطي نصت عليه المادة الأولى من الدستور العراقي الذي صدر في ظل الإحتلال الأمريكي ، وجاء فيها (إن جمهورية العراق دولة أتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي) . ولو كان لدينا قضاء مستقل محايد ومهني لألغى العملية السياسية كلها لأنها بنيت على أسس طائفية معارضة للدستور . وهذا يذكرنا بالقضاء المصري الذي ألغى نتائج أحد الانتخابات البرلمانية في عهد مبارك بسبب شائبة التزوير وتم إعادة الانتخابات على أسس سليمة تحت إشراف القضاة . ونفس القضاء وقف في مواجهة نظام الأخوان برئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي ، وألغى القرارات التي أصدرها على إنها محصنة من المسائلة ، وقالت المحكمة الدستورية العليا كلمتها بأنه لا حصانة أمام القانون ووقف نفس القضاء في مواجهة حكم الأخوان المسلمين في مصر المعادي للديمقراطية وحرية الفكر والإبداع ، وكان هذا القضاء هو أحد الأسباب في إسقاط حكم الأخوان في مصر ، والمفروض أن تستفاد الحكومة الإتحادية من تجربة أقليم كردستان حيث لا طائفية دينية أو مذهبية ، ولا محاصصة في الحكومة والبرلمان في الأقليم ، بالرغم من وجود ثلاث أحزاب أسلامية لها أعضاء في برلمان الأقليم . حيث تسود الديمقراطية في حكم الأقليم ، لا ميليشيات ولا عصابات للقتل أو الخطف ، لذلك ساد الأمن في ربوع الأقليم وتحول إلى مكان إقامة للعراقيين وأيضاً للسياحة مع الكثير من العرب ، و يؤكد ما نشرته جريدة المشرق العراقية في 5/7/2017 عن وزيرة البلديات بالإقليم نوروز مولود في مؤتمرها الصحفي ، عن تحقيق موارد زادت عن (70) مليون دولار خلال عطلة عيد الفطر حيث زار الإقليم (243) ألف سائح للفترة بين 22 حزيران حتى 1/تموز/2017 ، إضافة إلى تطوير العلم والثقافة من خلال جامعات الإقليم . إن وجود نظام ديمقراطي في أي دولة تتجسد فيه سيادة القانون على الجميع حكاماً ومحكومين دون تمييز . وهنا يأتي دور القضاء في تصحيح المسار السياسي للدولة من خلال الرقابة القضائية ، التي تعتبر أحد عناصر الدولة القانونية ، حيث لا وجود لدولة قانونية (ديمقراطية) بلا رقابة قضائية في حين لم نجد أي دور للقضاء العراقي في محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في بلادنا . كما إن العراق في ظل المحاصصة الطائفية ليس مستقلاً ، وكامل السيادة كما جاء في الدستور بسبب التدخلات الخارجية في شؤونه من تركيا وإيران والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها . كما أن الكتل السياسية الحاكمة أصبح ولائها طائفياً لهذه الدولة أو تلك . كما إن العراق مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو آخر ولها قواعد عسكرية في العراق سببتها حرب داعش . كما إن نظام المحاحصصة الطائفية في العراق ليست لديه أي مشروع سواءاً كان مشروع نهضوي حضاري ، أو علمي ، أو ثقافي أو وحدوي أو غيره وإنما هدف الكتل الطائفية الحاكمة هدف شخصي هو السلطة والثراء والوصول إلى السلطة من خلال التعبئة الطائفية بأسم المذهب وأستخدام المال السياسي لشراء أصوات الناخبين في أنتخابات البرلمان أو مجالس المحافظات ، لذلك كل الانتخابات السابقة لا تمثل الرأي العام الحقيقي للشعب العراقي وهنا يأتي دور الثضاء والنائب العام ، الذي يمثل الشعب في الرقابة القضائية وإلغاء كافة الإجراءات الغير شرعية والمخالفة للدستور . كما إن القضاء في ظل المحاصصة الطائفية يصدر أحكاماً قاسية تصل إلى الإعدام ، من خلال سلب أعترافات زائفة تتم بالتعذيب مع المتهمين الذين أتهموا من قبل المخبر السري وعلى أساس المادة (4) إرهاب حيث لا يوجد مخبر سري في أي دولة في العالم عدا العراق ، وهو أحد مظاهر تخلف العملية السياسية في العراق ، وهو أمر مرفوض دستورياً لذلك فإن وجود المخبر السري هو غير قانوني وغير شرعي لأنه يتعارض مع الإجراءات القانونية السليمة في الحصول على الدليل ويجب أن يلغى ، لأن التحقيق والإتهام هو من الواجبات الأساسية للسلطة القضائية التي وحدها هي صاحبة الحق في التحقيق وفق الإجراءات القانونية السليمة ويقصد بالسليمة هو عدم التهديد وعدم ممارسة الإكراه المادي أوالمعنوي عند التحقيق مع المتهم أو الإغراء بالوعد حيث الحكم الذي يصدر بحق المتهم وفق أعتراف يتم بالتعذيب هو باطل قانوناً ويجب إلغاؤه ، وهو مبدأ أساسي مقرر في الجرائم الجنائية وهو “مبدأ حق المتهم بعدم أتهام الذات” أي الأعتراف ويتبع هذا المبدأ مبدأ آخر وهو “حق المتهم بالصمت” وعدم الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه وصمت المتهم هنا لا يعتبر دليل على إدانته ، وإنما هو حق قرره القانون ، كأحد حقوق المتهم لضمان المحاكمة العادلة في التحقيق وهذا هو الجاري في النظم القانونية المتمدنة في دول الغرب مثلاً وغيرها . وبالرغم من أن قانوننا العراقي يحضر التعذيب في التحقيق مع المتهم جرياً على الغرب حيث يمثل القانونان الإنكليزي والفرنسي مصادر للقوانين العربية ومنها القانون العراقي إلاّ أن التعذيب مع المتهمين قائماً لسلب أعترافات زائفة تتم إدانة المتهم من قبل المحاكم على أساسها كما هو الحال في المخبر السري في 4)) أرهاب حيث أعدم العديد من الأبرياء وفقاً لأعترافات زائفة ليست لها أساس قانوني سلبت في التعذيب كدليل وحيد ، وهذا لا يجوز قانوناً ، لأن الأعتراف حتى لو كان صحيحاً وأخذ بإرادة المتهم الحرة ، يجب أن تعتبره المحكمة كدليل عادي ويجب أن تدعمه أدلة وقرائن أخرى تؤكد قيام المتهم بالفعل الجرمى . فالتحقيق يجب أن يتم أصولياً دون تهديداً و إكراه ، حتى ولو أفلت مجرم أو أكثر من العقاب . ولكن دون إدانة بريء . فهناك قاعدة في القانون الجنائي الإنكليزي تقول (إن إفلات مئة مجرم من العقاب خير من إدانة بريء) و لتأكيد ما ذكرناه أدلى النائب عادل خميس المحلاوي بتصريح في جلسة البرلمان يوم السبت 17/حزيران/2017 ونشرته جريدة المشرق العراقية في اليوم التالي “ذكر فيه (تعرض المعتقلين لتعذيب يشيب له الرأس فضلاً عن أنتزاع أعترافات منهم بالإكراه ، ودعا إلى وضع السجون والمعتقلات تحت إدارة هيئة مستقلة يشرف عليها البرلمان ويترأسها شخصية مستقلة من الأقليات” وقال في بيانه وصلتنا معلومات مؤكدة وشهادات من معتقلين وموقوفين تم الإفراج عنهم بعد سنين قضوها في المعتقلات وثبوت برائتهم ، يصعب وصف ما تعرضوا له وما شاهدوه من تعذيب شديد وانتزاع أعترافات حتى يصل الحال أن يلفظ المتهم أنفاسه الأخيرة على أيدي معذبيه ، إضافة إلى الأوضاع السيئة للمعتقلات والسجون المكتضة بالمعتقلين الذين يعانون من قلة الطعام والدواء ، مما تسبب بموت أعداد كثيرة منهم ، ومن ثم كتابة تقارير من إدارة المعتقلات والسجون بأن سبب الموت فشل كلوي أو إحدى الذرائع الأخرى) إن الكتل السياسية الحاكمة في البرلمان والحكومة ، جميعها شيعية كانت أم سنية ، تمارس الطائفية بدليل قبولها المحاصصة الطائفية في إدارة الدولة وهي مسؤولة عن الفساد في الحياة السياسية في العراق ، الذي حولته إلى دولة غنائم للحصول على السلطة والثراء . إن مفتاح الحل يكمن في إلغاء المحاصصة الطائفية وعدم تدخل الدين في السياسة وبالعكس و إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم والمساواة بينهم دون تمييز ، وأن يحضر إشراك الأحزاب الدينية في العمل السياسي ، كما هو الحال في الدستور المصري إضافة إلى نقاط أخرى عديدة أشرنا إليها في بطون هذا البحث وفي حالة بقاء الوضع على حاله دون إصلاح حقيقي فإن العراق يسير لا محالة نحو المجهول .