مذكرات الحاج خليل الإستربادي رئيس بلدية كربلاء 1930م – 1958م ت 1970م -10

الصدر يصدر أمراً بتعييني والشيوخ يرفضون إشغالي المنصب

عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة

نقحها وقوم لغتها

التعريف باسرة الاستربادي في الكاظمية

للأستاذ عبد علي الخزرجي

ولد الحاج خليل عيسى مهدي الاستربادي طالب هذه المذكرات في مدينة الكاظمية، سنة 1294 هجرية وانحدر من اسرة عريقة تمتهن التجارة معروفة في الاوساط الراقية بالبذخ والترف، محبوبة عند الجميع، لاخلاقها وسخاء ايديها وحبها لاعمال الخير. هنا ينبغي ان يطلع القارئ على نبذة من تاريخ هذه العائلة ونحن نبسطه بسطا اجماليا.

إشتغلت الى مدة من الزمن، المصروف أكثر من الوارد، ضاق صدري، رجعت بي الذاكرة الى سنين مضت، كان عمري آنذاك ثمانية عشر عاماً، والدي أصّر عليّ لأن أتزوج، قال هذا الولد كيوة تحت رجليه، اليوم عمري ستين سنة، لا أتأسف اذا انتحرت …!، بعد مضيّ سنة ونصف، كنت جالساً في غرفتي ايضاً، وضعت بطل شربت أمامي والمسدس على الطاولة، وكتبت شيئا من حياتي، وقررت متى مايفرغ البطل أنتحر بكل سرور، دون خوف ووجل، ولا أهتم أشرب وأضحك، مثل واحد مقبل على سفر، بقي ربع من البطل، فجأة حدثت ضجة داخل البيت، ركضت لأرى مصدرها؟ قالوا: جلال جاء من إيران، رأساً فكرت: أول دخول جلال، أقتل نفسي؟ غير معقول، قبل أن مصير الولد، ارتب مدرسته وانظّم معيشته ومستقبله …! وخلال ذلك أبيع المقاطعة، التي كان جلال ساكناً فيها .كتبت رسالة الى صديقي، ذكرت فيها: جلال جاء الى كربلاء عندي، بيع المقاطعة والبيت، واخبر إمام جمعة ليبحث عن شخص يرفع الرهينة، كل هذه الامور سويّت خلال شهرين، وارسلوا النقود، واشتغلت ايضاً، اصابني ضرر كليّ، ونفذت أموالي، وذلك بسبب إني ضمّنت اراضي بيت النقيب في بغداد ………. وبساتين آلبو حويمد، الأسعار طغار التمّن بخمسمائة روبية، والشعير كان الطغار بخمسمائة روبية، وطغار الحنطة بسبعمائة وخمسين روبية، وقت الحاصل صار الشعير، من بعد المصاريف، صافي عشرين روبية، والحنطة ثلاثون روبية، والتمر الطغار ثلاثون روبية، واستمر هذا الحال الى ثلاث سنوات، (طلعت كسر) ومدين، لم يبق شيئ على حالي، ومصاريف البيت، كانت تتحمله عمتي، – اخت والدي- وأم زوجتي، فكانت تساعدني

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في زمن الأحتلال قبل سنة من مجيء الأمير فيصل الى العراق، أراد الانكليز أن يعيّنوني رئيساً للبلدية في كربلاء، براتب قدره الف روبية، ويعطوني سيارة على حساب الحكومة، وزوج من خيل الشرطة، لأجل العاب الكرة،لم أقبل بذلك، ولكني إضطررت لجور الزمان، إلى قبول منصب رئاسة البلدية في كربلاء، براتب قدره خمس عشرة ليرة فقط …!!، والناس إستغربوا، فهم يتساءلون عن الاساب التي دفعتني على قبول هذا الوضع ..!!،

من الجملة، سيدنا الصدر أخبر، إذا يقبل خليل يصير وكيلاً عني على ارض خانقين أعطي ثلاثين ليرة وقصراً، ومصرفه على المقاطعة، لم أقبل.

ثم إن سيدنا اصدر امراً بتعييني رئيساً لبلدية كربلاء، شيوخ كربلاء بالاجماع صاروا كتلة واحدة، لمنعي من تبوّء هذا المنصب وعند التحاقي أفضى الأمر الى قتلي ..!! بايّ وسيلة كانت، ولو بقتلي ..!! والمتصرف تأثر بموقفهم، وبقي حائراً، ماذا يفعل..؟

عقد إجتماع

في الليل تُعقد الاجتماعات ليبحثوا عن الطريقة المثلى لقتلي…! وتأتيني هذه الاخبار بواسطة أحد الاشخاص لقاء اجر يومي، قدره خمس روبيات، وهو من أقارب عثمان،

أهل كربلاء كانوا يحبوني ويحترموني، فلماذا كل هذا الكره والعداء …؟ سبب ذلك هو كرههم للسيد عبد الحسين الددة، حيث إنهم كانوا يظنون بأني إذا صرت رئيساً للبلدية، سيكون ملتزمني المحلات والمختارية، حتى الكناسين، كل هؤلاء سأختارهم حصرياً من أتباع الددة والسيد احمد الوهاب .

بلغوا المتصرف محمود اديب: بماذا لا تبلغ خليل بالرئاسة؟ إن لم تكن لك قابلية، حتى نبعث متصرفاً آخر الى كربلاء ..!! ارسل المتصرف على عدد من الشيوخ، هددهم، وبلغني برئاسة البلدية.

في أيام صالح حمام – مدير الشرطة-أردت الذهاب اليه لاتشكر منه، اخبر صالح احدهم:إني لا أحب رؤيته، لأنه غلط في حقي كثيراً ..!، في النتيجة، عند حلول شهر رمضان، ذهبت اليه في البيت، عاتبته، قال: خليل انت واحد متهوّر، لا تعتني بأيّ متصرف، كيف اعيش معك؟ صعب علي ..!، أقسمت له يميناً بأنه امر رسمي لازم أطيع اوامرك واوامر كل متصرف، تصالحنا، ثم قال، يا خليل إني أخشى عليك أن تُقتل، لا يمكنك ان تقاوم البلدة ..!،

على كل، لقد زرت بعض الشيوخ، وعاتبتهم على اعمالهم، وسارت الامور بصورة طبيعية ولم يروا مني ما كانوا يخشون منه . ثم اني كنت متألماً من اعضاء البلدية، حيث انهم كانوا يرتكبون من الاعمال التي لم تبق أيّ حيثية الى البلدية بايّ عنوان، والاهالي يتكلمون، وانا اتكلم معهم حول أخذ الرشوة والسرقات، وكان اثنان من هؤلاء اعضاء بالكهرباء، لايمكنني ان اذكر اعمالهما، وكل عضو راجع الى شيخ .

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أخبروني: إنه بعد سنتين، يجب أن تجري انتخابات للاعضاء، إني جاهدت واصدقائي حتى يطلع عضو من غير الجماعة، لم نقدر..!.

واهل البلدة، الذين كانوا يشكون من الاعضاء، هم أنفسهم يأتون ويحطون اوراقهم بيد الاعضاء، واني محتار من هذا البشر ..!!

جاء شيخ فخري الى البلدية، ومعه عثمان وابن عواد – عبد الكريم – ومحمد شهيّب، قالوا: ياخليل، هل يمكن تطلع أعضاء رغماً عنا؟، الجواب: يا اخوان انتم تشكون من اعمال الاعضاء، وكذلك الفقراء والكسبة، قاموا يتهكمون ويضحكون على عملي ..!، وقالوا: هم اهالي كربلاء جيدين او سيئين، تقحم نفسك؟. دار بخلدي أن أعمل أوراقاً مزوّرة، ونصف اعضاء اللجنة يساعدوني، فقط متحير، البلدية قد وقف في كل ركن منها اربعة حراس في الليل، يحرسون البلدية..!! . فمن الصعوبة بمكان سرقة الصندوق من داخل البلدية، لأن من الاكيد ستحدث مقاومة، إذا قتل احد الحراس سيتهموني واسجن، وإذا قُتلت خسرت، وايتّم اولادي، على حساب من افعل ذلك ..؟!

في اليوم الثاني، العديد من الشيوخ يدخلون عليّ بالبلدية، اثنين يدخلون، واثنين يخرجون، على اساس يستفزوني..!! يقولون: أين هم؟ اصحابك؟ اين رشيد الحميري؟ السادة اين هم؟ وإني اضحك معهم ..! أخذت تراودني افكار ايام جهلي، امّا النجاح او الموت، اضطروني أن اعمل اوراقا مزوَرة ومعي عدد من اعضاء اللجنة، إجتمعنا في البيت، بعد الغروب، انا والسيد محمد علي ثابت، والسيد كاظم السيد مهدي النقيب، والمحاسب، وكم واحد، كتبوا محضراً حسب الاصول، وقد صدّق على المحضر بعض أعضاء اللجنة، وكتبوا أن البعض الآ خر من اللجنة يستنكفون عن امضاء الاوراق .وجماعتي يقولون: الصندوق في البدية، وعملنا هذا لا نفع فيه ..! قمت من بينهم، واخذت معي خمسة رجال من حملت البنادق (تفاكة)، من جملتهم: رشيد الحميري، والحاج حسين، جاسم وجياد، خرجنا من البيت، أخبرت السائق بأن يطفئ الكهرباء، وكان البرد قارساً وساد الظلام في المنطقة، من البيت الى البلدية، ودخلت الى البلدية واخذت الصندوق، ولمّا أردت الخروج من الباب، جاء إثنين من الحرّاس، قالوا: خليل ماذا تريد؟ أمسكت بتلابيب الاثنين، والصقتهما بالحائط، وقلت لهما: لا تصيحون لأنكما ستقتلان، الحراس اللذين كانوا عند باب الجامع المقابل لباب البلدية، صاحوا: من هذا؟، أجبتهم: انا خليل إجلسوا مكانكم، (التفاكة) محاصرين البلدية، تقتلون ولا ينفعكم أحد، تيتمون اولادكم، إجلسوا مكانكم، أنا وجماعتي ذهبنا الى البيت، كسرنا الصندوق واحرقنا اوراق الناخبين ..!! إنطلقت الصيحة في المدينة، فزع الاهالي وأخذوا يتراكضون، صار الاجتماع في الميدان، جاءوا بالمئات وهم مسلحين، و( يفزعون اعوانهم المسلحين .

جاء مدير الشرطة باب دارنا، واخذ يصيح: تسرقون الصندوق، خليل جلبي أنت ما تخلص من هذا العمل، اثرت الفتنة في المدينة ..!! وصار هيجان؟.

خرجت من الدار، مدير الشرطة ومعه ثلاثون شرطياً، ذهبنا الى البلدية، كان يوجد صندوق قديم، قلت له هذا الصندوق، صنفنا الآراء، وخرجوا، ذهبوا واخبروا جماعتهم، قالوا: لنعمل على إن الصندوق قد سرق، لكي تعاد الانتخابات ..!!.

الجماعة يظنون إني سرقت الصندوق، وبدلت الاوراق، ونرّجع الصندوق الى البلدية ..!.

من شدة البرد القارس، أخذت حشود الناس الذين في الشوارع بتكسير مقاعد

– تخوت- المقاهي لكي يتحمون عليها، وينتظرون ان نرجع الصندوق الى البلدية ..!، ولما رأوا إن شيئاً من ذلك لم يتحقق، الى الصباح، فعقد الاجتماع في الميدان، وإني كل ظني إذا دخلت في الميدان، انضرب وكل احد ما يفيدني ..!. وجاء شرطي عليّ، واخذ إفادة الطرفين، ورجعت الى البيت . المتصرف احمد زكي الخياط، كان في إجازة، مسافر، الجماعة الشيوخ واتباعهم، سافروا الى بغداد، يشكون حالهم، الغوا إجازة الخياط، ورجع الى كربلاء، بعث عليّ يهددني قال: كم يوم سافرت، تحصل هذه الاعمال، إذا كانوا يتضاربون، ويصير قتل، من المسؤول؟، ولايعطيني مجالا للكلام، ثم قلت له: عندي حكي، قال: ما احب اسمع كلامك، غداً صباحاً لازم يصير إنتخاب ..!!، جاوبته: ما يصير إنتخاب، صار وخلص، جاوبني: تهددني ..!، قلت له: كلا، أظن تصير فتنة كبيرة ..!، قال: في هذه الساعة، أأمر بحبسك، قلت له: كم من المدة تريد حبسي؟ لازم أخرج، فإذا خرجت، لا أظن فيها صلاح لك ..؟ وخرجت، صاح: محمد افندي ( كعد) خليل عندك، هو صديقك إذا لم يسكت، سوف يندم ..!!.

إني خرجت من الغرفة، ذهبت الى البيت، إستأجرت سيارة لتقلني راساً الى بغداد، وصلت، تركت السيارة في باب الوزارة، كانت بـ الـ، دخلت، صعدت السلم رأساً، طرقت الباب، جاء علي القواص، قال: يا خليل لا تدخل، لديه ضيوف، إني دفعته وطرقت الباب، قال الوزير: علي، من هذا الذي يدق الباب؟ قلت: انا خليل قال: ادخل، سلمت عليه، كانوا جالسين عنده ثلاثة اشخاص، أظن إن احدهم كان الشابندر، ثم رأيت إن الوزير متأثر جدا، قال: إني لما أصدرت أمر بتعيينك رئيساً للبلدية، كنت أظن إنك أصبحت عاقلاً تظن إن هذا زمن الترك، عندما كنت رئيس عصابة، قاطع طريق، لا تظن إني لا اعرفك ..!!، تكلم كثيراً، وبعصبية شديدة ويكرر: تسرق الصندوق..؟

الجواب: لا تدعني أتكلم؟ قال:بماذا تتكلم؟، تريد أن نعمل ثورة في كربلاء؟ لكي يتقاتلون، وجنابك تتفرج، لا تعلم إنك أول واحد تنحبس؟، قلت له: تكرر: تسرق الصندوق، الجماعة يظنون صندوق فيه مليون دينار، لا يعرفون إن الصندوق فيه أوراق الناخبين؟، قال: يعرفون ذلك جيداً، أصدرت أمراً بتوقيفك إذا تكلمت أو تحركت، ويعطون الرئاسة الى واحد عاقل، وكلما اردت ان يهدأ، اراه اكثر تعصباً، فطفح بي الكيل، وقلت له: يا حيف إنت ابن شوكت باشا؟، فقام الوزير واقفاً، وقال: كرر كلامك، قلت له: جنابك (تكسرني)، من طرف فخري وعثمان، والشيوخ الذين (فرهدوا) الموظفين، وفعلوا بنسائهم، وانت ابن شوكت باشا، لم يبق لي امل برجال الدولة..!! رايت الجماعة يتهامسون باللغة التركية، واخذوا يتكلمون معه بحدة ويسبون شيوخ كربلاء وفخري كمونة..!

ركوب سيارة

ردّ عليّ قال: يا خليل، لماذا لم تأت وتشتكي عندي، حتى أساعدك..!، رايته قد غيّر خطابه تماماًَ، وكأنه نزل من السطح الى الارض..!!، أمر لي بقهوة، وقدم لي سيكارة، ونادى على مدير الداخلية، قال له: خابر المتصرف، وقل له: كل حركة لا يتحرك، الانتخابات صارت وإنتهت على الاصول..!! إني شكرته، وشكرت الجالسين، قال أحدالجالسين: في الحقيقة انت خليل. ركبت السيارة وتوجهت الى كربلاء مباشرة، حتى إني لم أذق الماء، وكلما كان المتصرف يسال عني، لا يلقي جواباً؟، ارسل عددا من الشرطة خارج كربلاء ليسالوا عني..!

جاء محمد الخليل عصراً الى البيت، فوجدني هناك، قال: اين كنت؟ المتصرف يودّ أن يراك، قلب الوضع رأساً على عقب، وأظن إن الوزير قد اتصل بالمتصرف، وكانت المخابرة من صالحك، وهذا عجيب، في الصباح يهددك، ويريد ان يوقفك، من هو هذا الواسطة الذي استطاع ان يقلب الوضع..؟ وفي الصباح طلبني المتصرف في السراي، وما ان دخلت الغرفة، حتى بادرني بالقول:يا اخي إني أزعجتك البارحة، وانت تعطيني الحق، لأني تكلمت معك بحدة، مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، ولأجل خاطري إثنين من الاعضاء لك الخيار فيهم، وإثنين من الاعضاء اتركهم لي، أعط واحد الى فخري كمونة، والثاني الى عثمان لكي اضمن سكوتهم، لأني لا أحب ان يعادوك..!.