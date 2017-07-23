الداخلية تنفي لـ (الزمان) وجود معتقلين بسبب تشابه الأسماء

بغداد – صباح الخالدي

نفت وزارة الداخلية تصريحات بعض السياسيين بوجود 60 بالمئة من المعتقلين بسبب تشابه الاسماء، مشيرة الى القوات الامنية تعمل على تدقيق الاسماء والمعلومات وفي حال وجود التشابه تخلي سبيله على الفور بامر من قاضي المحكمة المختص. وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ (الزمان) أمس ان (الاجهزة الاسخبارية تحدث وعلى مدار ساعات اليوم سجلاتها المرتبطة بالحاسوب المركزي باسماء المطلوبين الثلاثي والرباعي واللقب واسم الام ونوعية الجريمة). واضاف ان (الوزير قاسم الاعرجي عمم قبل مدة كتابا للاجهزة الامنية يدعوها الى تدقيق الاسم الرباعي وعدم اعتقال الاشخاص في حال وجود اسماء متاشبه ثلاثية دون التأكد). وتابع (في حال اقتياد الشخص للمعتقل سيتم اخلاء سبيله بشكل عاجل بعد عرضه امام قاضي التحقيق الذي لا يعتمد على تشابه الاسماء مطلقا).وكانت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي قد اكدت وجود ما يقارب 60بالمئة من بين الموقوفين والمودعين، في السجون بسبب تشابه في أسمائهم.وقالت الدليمي في مؤتمر عقدته بمبنى البرلمان أمس (لقد وجدت من خلال جهود حثيثة، أن من بين الأمور التي باتت تقلق مواطنينا وتؤرقهم، موضوع التشابه بالاسماء). موضحة أن (ما نسبته 60 بالمئة من الموجودين في مراكز الشرطة، والمودعين في السجون، يأتي بسبب تشابه الأسماء).وناشدت (وزير الداخلية وقيادة عمليات بغداد، باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية والايعاز الى جميع السيطرات والحاسبات باستخدام الأسم الرباعي واللقب، وأسم الأم اذا استوجب، لكف الأذى عن الأبرياء). وفي البصرة قال مدير المنافذ الحدودية التابعة لûوزارة الداخلية اللواء سامي السوداني في بيان امس (تم ضبط كمية من المخدارات كانت بحوزة احد المسافرين في منفذ الشلامجة من قبل شعبة البحث والتحري في المنفذ).

جهاز كشف

وأضاف أنه (تم كشف المادة بواسطة جهاز ايوسكان لكشف المخدرات والمتفجرات). مشيرا إلى أنه (تمت إحالته إلى القضاء). الى ذلك كشف قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء احمد علي زويني عن تمكن رجال مكافحة الاجرام من كشف الحقائق الخفية بخصوص الجريمة بحق الطفل في منطقة فريحة والتي سوغت في بعض وسائل الإعلام على أنها تشكل حالات خطف اطفال أو استهداف عشائري أو ما شابه ذلك.

وأكد زويني في بيان امس أن (جهوداً استثنائية بذلها فريق العمل من خيرة ضباط مكافحة الاجرام بأمرة العقيد صباح المسعودي مدير مكافحة الاجرام في كربلاء المشكل من قبلنا وباشرافنا ومتابعتنا) مؤكدا أن (جمع المعلومات والتحري اثمرت ولمدة خمسة أيام متواصلة من إلقاء القبض على المتهمين وهم شقيق الطفل ووالدته وبعد مواجهتهم بالادلة والبراهين اعترفوا صراحة بارتكابهم الجريمة البشعة بحق الطفل). وأضاف، أن (كربلاء آمنة ولم تسجل أي حالة خطف ولاداعي لإثارة الخوف والقلق لدى المواطنين وندعو أهالي كربلاء الخيرين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات وكلام المواقع الالكترونية المغرضة). وبين (لكون الجريمة جنائية حالها حال اي جريمة قتل ولكن بفضل الشرطة ظهرت الحقائق وكشف زيف الادعاءات الباطلة التي نشرها البعض لزعزعة الاستقرار في المحافظة ومصادرة جهود أبناء وزارة الداخلية الذين يواصلون الليل بالنهار لتحقيق الامن والامان في كربلاء). وشدد قائد شرطة كربلاء على أهمية (التأكد من أي معلومة قبل بثها أو تاويلها وابوابنا مفتوحة امام الجميع لتحقيق الامن والامان للمدينة). وكان مواطنون عثروا على جثة طفل بعد فقدانه منذ السابع من تموز الجاري في منطقة فريحة الواقعة شرقي محافظة كربلاء. وقال فرحان خيري، والد الطفل علي فرحان، (ولدي اختطف في بداية الشهر في منطقة فريحة، وعثرنا على جثته مرمية في أحد المبازل، وعليها آثار تعذيب بالآلات الحادة، وخلع خاطفوه إحدى عينيه، في حين أصبح لون جسده أسود من شدة التعذيب. من جانبه، قال عم الطفل علي فُقد عند ذهابه إلى منزل أخواله على دراجة هوائية بمنطقة فريحة في الساعة التاسعة ليلا، موضحا أنه تم العثور على جثته في الخامسة صباحا مرمية في بزل خلف معامل الكاشي ووضعها الخاطفون جثته تحت الحجر).