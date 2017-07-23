الناصري يستنفر الأجهزة الأمنية لحماية المحافظة

ذوو شهداء ذي قار يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم المشروعة

ذي قار – باسم الركابي

قرر محافظ ذي قار يحيى الناصري بصفته رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة استنفار الاجهزة الامنية لحماية المحافظة، و تكثيف الجهد الاستخباري في اطار الخطة الامنية لمرحلة ما بعد داعش، مؤكداً تنفيذ خطة استباقية تحسباً لردود افعال المجاميع الارهابية بعد تحقيق الانتصارات في مدينة الموصل.

وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) ان (المحافظة استنفرت اجهزتها الامنية تحسباً لردود افعال المجاميع الارهابية بعد تحقيق الانتصارات في مدينة الموصل)، مشيرا الى ان (المعلومات الاستخبارية وتحليلها من اولويات الاجهزة الامنية)، واضاف ان (الجهد الاستخباري والتعاون الامني اسفر مؤخراً عن القاء القبض على مجموعة ارهابية قادمة من مدينة الموصل)، مشددا على ان (حرب المعلومات والاستخبارات هي الاساس في مرحلة ما بعد داعش لتأمين مرحلة الاعمار المقبلة)، مؤكدا ان (اللجنة الامنية العليا في المحافظة تضع الجهد الاستخباري والمخابراتي في اولويات الخطط الامنية، فضلا عن تعاون المواطنين في ايصال المعلومات الامنية)، واشار البيان الى ان (مفارز من شرطة المحافظة والاستخبارات وجهاز الامن الوطني تمكنت مؤخراً من اعتقال خلية ارهابية قادمة من مدينة الموصل).

وعلى صعيد اخر تظاهر العشرات من ذوي شهداء القوات الامنية والحشـــــــد الشعبي في مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بحقوقهم وانهاء الاشكالات المتعلقة بالأراضي السكنية التي وزعت بينهم قبل عام ولم تفـــــــرز حتى الان وتجمع المتظاهرون امـــام بناية مجلس المحافظة وهم يحملون لافتات كتب عليها (باسم شهداء الحشد الشعبي نطالب باحقاق الحق وانصاف عوائل الشهداء)، و(داعش والفساد المالي والاداري وجهان لعملة واحدة)، و(كما حاربنا داعش سنحارب المفسدين).

ونقل البيان عن رئيس هيئة الحشد الشعبي في المحافظة حسين مجيد الشطري القول (انهم خرجوا لمطالبة مجلس المحافظة باقالة مدير بلدية الناصرية لتهاونه ومماطلته في حل قضية توزيع الاراضي السكنية بين ذوي الشهداء) على حد وصفه، واضاف ان (البلدية وزعت قبل نحو عام اراضي سكنية لذوي الشهداء لكن تبين لاحقا ان تلك الاراضي محط نزاع عشائري، متهما مدير البلدية بتعمد ذلك لعرقلة توزيع الاراضي ولتصفية حسابات شخصية).

خروج تظاهرة

واوضح الشطري انه (لذلك خرجت التظاهرة للمطالبة باستحقاقاتنا وتخصيص قطع اراض لذوي الشهداء جميعا حسب قانون مؤسسة الشهداء وان تكون اراضي مميزة).

بدوره قال احد المتظاهرين، انهم (وصلوا الى طريق مسدود في حل قضية الاراضي السكنية، مبديا عتبه على الحكومة المحلية والمسؤولين في المحافظة لانهم لم يستجيبوا لمطالبهم المتكررة في هذا الخصوص.

ونقل البيان عن القيادي في احد الوية الحشد الشعبي عبد الرزاق الفاضلي القول، (انهم يطالبون اليوم باقالة رئيس المجلس البلدي في الناصرية ومدير البلدية لانهما اخفقتا في منح حقوق ذوي الشهداء الذين ضحوا في سبيل الوطن) .