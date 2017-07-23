تدريبات مكثفة للشرطة الإتحادية قبل تحرير تلعفر

الحشد: الإحتكاك مع حرس نينوى إنتهى وتمت محاسبة الفاعلين على الفور

بغداد – محمد الصالحي

تستعد قوات الشرطة الاتحادية من خلال إقامة تدريبات مكثفة لمعركة تحرير تلعفر في الموصل فيما اكدت وزارة الدفاع انطلاق عمليات تحرير القضاء من تنظيم داعش بشكل عملياتي عبر الضربات الجوية التي ينفذها الطيران العراقي.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (وحدات خاصة من الشرطة الاتحادية اشتركت في تدريبات مكثفة على قتال المدن والتصدي للانتحاريين والمفخخات واستخدام الاسلحة الخفيفة لرفع مستوى الاستعداد القتالي تحسبا للاشتراك في العمليات العسكرية المقبلة).واضاف ان (قوات الشرطة واصلت عمليات تطهير المناطق المحررة في الموصل القديمة من مخلفات الدواعش وعثرت على 4 عبوات ناسفة و7 اسلحة مختلفة، وقاعدة صواريخ، و10 رمانات يدوية، و3 قنابر هاون، ومسطرة تفجير، وقامت بتفتيش 1302 منزل، وتفجير 5 عبوات ناسفة، والقت القبض على 6 إرهابيين).

عمليات خاصة

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد محمد الخضري في تصريح امس (بعد انتهاء العمليات الخاصة بتحرير الموصل توجهت بوصلة القيادات العسكرية الى قضاء تلعفر لتحريره من داعش). مشيرا الى ان (العمليات قد بدأت بشكل عملياتي في القضاء من خلال الضربات التي ينفذها الطيران العراقي).واضاف ان (هنالك تعاون من قبل اهالي تلعفر مع القطعات العسكرية في المجال الاستخباري وإبداء المعلومات وعلى هذا الاساس نفذت اغلب الضربات الجوية الموفقة) لافتا الى ان (الحسم الكامل سيكون عبر انطلاق العمليات البرية).وبخصوص مشاركة الحشد الشعبي في عمليات التحرير اشار الخضري الى ان (الحشد الشعبي يقوم بعمليات كبيرة منذ انطلاق عمليات قادمون يانينوى وهو الان يحاصر القضاء ويمنع تسلل الجماعات الارهابية والدعم اللوجستي منه واليه ولكن مشاركته بعمليات التحرير سيقررها قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق عبد الامير يار الله).فيما قال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار في تصريح أمس ان (الخروقات الأمنية الأخير التي حصلت في حي التنك غربي الموصل، كان مصدرها تسلل الإرهابيين من تلعفر وتوجههم لنصرة الإرهابيين الذي قضوا على يد القوات الأمنية).وأضاف أن (التنظيم في تلعفر يسعى دائما لخلق ثغرة يتسلل منها إلى مناطق الموصل، لكن الطوق الأمني والحصار العسكري على القضاء يحول دون ذلك).واوضح العبار أن (الأسر الرافضة لداعش والفكر الإرهابي قد خرجوا من تلعفر على فترات متقطعة، وبعضهم اضطر لدفع المال مقابل الهروب، وما تبقى داخلها يقارب الـ25 الف شخص، وغالبيتهم من الدواعش). لافتا إلى ان (تحرير الضقاء يمثل استقرارا كاملا لنينوى).فيما وصف القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي الخلاف الذي حصل بين افراد من احدى فصائل الحشد وحرس نينوى بالشخصي مؤكدا أن الخلاف تم حله في وقته.وقال الطليباوي في تصريح امس (إننا نأسف لما تداولته بعض وسائل الاعلام الصفر بتضخيم الخلاف الذي جرى بين اشخاص في احدى فصائل الحشد الشعبي وحرس نينوى). مبينا أنه (خلاف شخصي وليس له جنبة سياسية). واضاف أن (الحشد الشعبي وحرس نينوى تدخل على الفور وانهى المشكلة فيما تم محاسبة المتخاصمين من قبل قياداتهم). مؤكدا أن (جميع فصائل الحشد متعاونة في تأمين مدينة الموصل). وقال رئيس كتلة دولة القانون النيابية على الاديب في تصريح امس ان (أسماء القيادات الداعشية التي يظن أنها سوف تدير معركة تلعفر بالضد من القوات المحررة هي قيادات يائسة من الحياة).

تاريخ إجرامي

وأضاف أنه (بعد دراسة تأريخها الإجرامي ظهر لدي أنها لا تملك اي تاريخ حافل بالانجازات وكل مواجهاتهم مع القوات كانت تنتهي بالهزيمة ولم يكن عندهم سوى التوحش القذر والجبان بالضد من العزل الإيزيديين).وكشف الاديب عن أسماء قيادات داعش قائلا إن (ملا هاشم فرحات من العراقيين الأفغان وهو المشرف العسكري المكلف بمعركة تلعفر وإطرافها ويونس ذنون الشهير بحجي خميس القائد العسكري لولاية الجزيرة في داعش التي لم يبق منها الا تلعفر والعياضية وقاسم ال قلçي ابو حبيب العفري وهو مسؤول ملف الأمن).وأشار إلى أن (عباس الهلابيك الملقب بأبو الوليد العفري هو مسؤول كتيبة الانتحاريين والانغماسيين وعدي العفري حجي محمود مسؤول ملف المالية والإدارية واكرم القرة باشي الشهير بملا ميسر مسؤول ملف القضاء والهيئات الشرعية ومحمد آل شرو مسؤول السجون واقامة الحدود والتعزيرات وعادل عبوش العفري مسؤول المضافات والحدود في ولاية الجزيرة وخالد آل هزو ابو الوليد العفري، مسؤول ملف التطوير والتصنيع العسكري، إضافة إلى مقداد التركي الملقب بأبو عبيدة وهو مسؤول ملف الاستخبارات والمعلومات).وفي كركوك قال مصدر امس ان (داعش الإرهابية منعت إقامة مجالس العزاء على قتلى التنظيم الذين سقطوا في معارك مدينة الموصل). موضحا أن (مفارز التنظيم تقوم بمنع أقامة مجالس العزاء، وتعدها مخالفة للشريعة الداعشية ومضعفة لمعنويات عناصره). وأضاف أن (تلك العصابات تقوم من خلال ما يسمى نقاطها الإعلامية ببث أخبار ملفقة تفيد بوجود ثلاث كتائب بعدتها الثقيلة للمشاركة في الدفاع عن مدينة الحويجة، وذلك لتلافي التدهور المستمر في معنويات عناصره ومواليه بعد الهزيمة التي لحقت بهم في مدينة الموصل).