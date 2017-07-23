في ذكرى الأحبة والصحابة – عبد المحسن عباس الوائلي

ها هي نفسي تتلظى شوقا ً وتضطرب لهفة وحنينا ً فأنها في قلق دائم وفي عجلة من أمرها الكلمات تصدر عنها متتابعة تعبر عن فكر متوثب هو بلاشك صدى لنفس قد أحتوت العالم كله .

وقلب قد أنطوى على ذخيرة وأي ذخيرة من الحب الكبير هي اشواق العاشق المفتون فهي في حيرة ولكنها ماضية من بحث مجهول عن مجهول لا تدري به ترى متى تبلغ الشاطىء وهي في خضم البحر الهائج المضطرب وأن ترسو سفينتها والريح عاصفة وكيف تمضي في ابحار هادىء والموج يعلو بها ويهبط وتسألني اي ريح عاصفة وأي بحر هائج فاقول لها هي أنت ؟ وقد قال المتنبي (( اذا كانت النفوس كبارا ً … تعبت في مرادها الاجسام )) فنفسي الحساسة الشاعرة هي التي تدفعني الى ما أنا فيه والى كل ما أعانيه بل والى المزيد من المتاعب والمعاناة ولهذا لا يجول بخاطري ان ابحث لها عن سبل للراحة او الاستقراء لأنني اعرف ان حياتي هي في هذا القلق المجهول كلما خيل لها انها وصلت اليه ادركت ان الغاية اكثر بعدا ً وان الامور اشد تعقيدا ً وسوف تظل على هذه الحال تمضي كالنحلة التي تقضي حياتها في عمل متصل دون ان تذوق من شهدها الا متعة البذل والعطاء فها انا اذكر من رحلوا عني فكانوا في اوقات الضيق اصدقاء اوفياء يخففون عن نفسي لوعتها ويبددون ظلامها ويجعلونها تشرق بالامل البسام فكنتم نبع الالهام وياله من نبع صاف رقراق يوحي بالخير ويفيض بالجمال يا رفاق الدرب يا رفاق العمر يا أحباء القلب ياكل الحب والجمال في دنيا قل فيها الاوفياء فيا أسفي وأنا أودع هذه القلوب الطاهرة وها أنا اراها كتلة باردة من صخر وتراب وها هو موكب المشيعين ستدوس اقدامهم على تراب قبوركم في هذه الارض وانا اعجب كيف تكون لكم ارض وانتم في السماء ثم عادوا بعض الاحبة وهم في حزن شديد ليقولوا انك وانكم خالين من الحياة وقد احضروا معهم بعضا ً من صخوركم وترابكم فهل هذا صحيح ؟ كلا والف كلا انا لا اصدق … لا يمكن ان اصدق لأنني لا اريد ان اصدق فانتم في نظري الجمال والحياة والحب والشعر والادب والحكمة والنزاهة والامل فانتم عندي الماضي والمستقبل انتم من اناجي واسامر من اعشق واحب انتم عندي كل شيء اكثر مما يتصور البعض انتم اقوى من كلماتي وتفكيري منكم تعلمت الكثير وسأبقى احن اليكم حنين الصغار ولا اصفى واصدق من الصغار احد انهم البراءة والصدق والاخلاص فبكاهم بصدق وضحكهم بصدق وحبهم بصدق انهم البراءة بكل معناها .

ياليتني لم اخلق ليتني مت قبل هذا ليتني لم اصادق اشعر بان الكل تخلى عني المال والولد والصديق وكل ما في الدنيا فانا من وانا الى اين ولا الله لا اعرف – اتسلى بأحزاني المشتعلة تخفف وطأتها دموع عيني كالسيل الذي له بداية وليست له نهاية لا احد يستطيع مواساتي ابدا ً وستنتهي حياتي يوما ً غير مأسوف عليها .