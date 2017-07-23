للعراق – شامل حمدالله

1- بعض الامور مؤجلة سواء للفرد ام الجماعة، منها الامن و الخدمات، ذلك ان السلطة لازالت في طور استعراض نفسها وافراد حاشيتها فرحون بدور الانفصال لتأسيس الذات ولو على حساب دماء الناس.

2- فقط عبدالرحمن عارف مات بشكل اعتيادي ولكن في عمان، كيف سينتهي الجماعة؟

3- هل تركت السلطة للناس فرصة للامان؟

ابدا فهي تدفعك لتكون اشرس لتبقى امنا من انفلاتها واتفلات الاقوى منها.

4- الجيل المقبل في العراق سيكون بين طريقين واخر ثالث، الهرب، او مواجهة تركة الجماعة، او ان ينخرط ضمن حاشية الجماعة، الدولة التي يتوسط لك فيها الحرس تستحق ان يهرب شعبها لدولة عينت رئيسك.

5- محال المشروبات الروحية والملاهي الليلة تدفع ضرائب وتدفع اتاوات، اعرف من يأخذ الاتاوات لكني لا اعرف لمن تذهب الضريبة.

6-عدد الشباب المهذب يكاد ينعدم، نحن نواجه شحا في المياه والاخلاق.

7- العين الساهرة تحتاج الى عملية تصحيح للبصر.

8- لأول مرة ارى حصانة لحصان، يرفس ويحمحم و لا من يروضه.

9- نحن نحتاج الى مشروع محو الامية للكتــــــــــــابة والوطن و العيش والسياسة، فالامية الوطنية لوثت الباقي من حياتنا و الارض.

10- عدد الشركات العراقية بالمال النهوب تجاوز عدد الشركات الوطنية المهدمة.