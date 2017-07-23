معمر الأرياني وزير الإعلام اليمني لـ (الزمان): مباحثات تتناول عودة بحاح رئيساً للحكومة اليمنية

القاهرة – مصطفى عمارة

عقد معمر بن مطهر الارياني وزير الاعلام اليمني اجتماعا مع المراسلين الاجانب المعتمدين بالقاهرة لشرح طبيعة الاوضاع فى اليمن .

واكد الوزير اليمني ان الحوثيين ارتكبوا جرائم كبيرة فى حق الاعلاميين اليمنيين حيث تم قتل وسجن واختطاف المئات منهم منذ الانقلاب الذين قاموا به .

واضاف ان السعودية ومصر استضافتا الاعلاميين اليمنيين الهاربين من اليـــــــــــمن للعمل بهما كمـــــــــا تم تمصادرة الصـــــــــحف المعارضة.

وفى تصريحات خاصة اكد الوزير اليمني لـ (الزمان) في القاهرة ان ايران دعمت الحوثيين بالمستشارين العسكريين والاسلحة منذ الايام الاولى للانقلاب تنفيذا لمخططها باقامة امبراطورية فارسية فى المنطقة اما المساعدة الوحيدة التى قدمتها للشعب اليمنى فكان عبارة عن سفينة محملة بالاغذية ثبت بعد ذلك انها اغذية فاسدة باعتراف الحوثيين انفسهم.

ونفى الوزير اليمني وجود مخطط سعودي لاستبدال الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور برئيس اخر مؤكدا تمسك السعودية وكل دول العالم بشرعية الرئيس الحالي . في السياق ذاته اعرب الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد فى تصريحات خاصة للزمان عن ترحيبة بقيادة يمنية جديدة مطالبا الرئيس هادي بتقديم تنازلات بشأن الشرعية .

تغيير قيادات

كما طالــب الحوثيين بتقـــديم تنازلات عسكرية من اجل الصــالح العام .

مؤكدا انه يجب تغيير بعض القيادات لصالح الشعب اليمنى وكشف الرئيس اليمني السابق ان الحرب فى اليمن سوف تنتهي بتوافق دولي فيما حدث بين فيصل وعبد الناصر اما مشكلة الجنوب فسوف تحل من خلال دولة اتحادية من ناحية اخرى كشفت مصادر اخرى يمنية مطلعة بالقاهرة عن وجود مباحثات لعودة خالد بحاح رئيسا للحكومة اليمنية مرة اخرى ضمن حكومة وفاق وطني بدلا من رئيس الحكومة الحالية لن دغر وذلك فى اطار حكومة وطنية تجمع كل الاطياف لمواجهة الانقلاب الحوثي ، واضاف المصدر ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجتمع مؤخرا فى الرياض بخالد بحاح لبحث تشكيل حكومة واحدة وفاق وطني تحت شرعية الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي.