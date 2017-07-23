خانقين تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

علماء يتوقعون زلزالاً مدمّراً يضرب إسطنبول قريباً

بغداد – تمارا عبد الرزاق

سجلت تسع محافظات ومدن عراقية الاعلى في درجات الحرارة بالعالم بحسب احدى المحطات العالمية.واصدرت محطة بلاسيرفيلي في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة خلال 24 ساعة الماضية اشارت فيه الى ان (تسع محافظات ومدن عراقية احتلت الاعلى بدرجات الحرارة العظمى، من بينها قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى احتل المرتبة الاولى باعلى درجات الحرارة بالعالم وسجل 52.5 درجة مئوية). واضاف (فيما احتلت محافظة كربلاء المرتبة الرابعة في الجدول بدرجة حرارة تبلغ 50.3 درجة مئوية، وبعدها قضاء بدرة في محافظة واسط المرتبة الخامسة بدرجة حرارة 50.2 درجة مئوية، ومن ثم مطار بغداد المرتبة السادسة بدرجة حرارة تبلغ 50.2 درجة مئوية). وفيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليومن المقبلين صحواً مع بعض الغيوم وان طقس اليوم الاثنين ، سيكون في المناطق كافة صحواً، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 47 مئوية .

وأكدت الهيئة في بيان تلقته ( الزمان ) أمس (أستمرار تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليومن المقبلين صحواً مع بعض الغيوم وان طقس اليوم الاثنين ، سيكون في المناطق كافة صحواً، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 47 مئوية),واضاف أن (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 47 والصغرى 23 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا في الساعة تنشط خلال النهار الى 30-40 كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات),واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يتعمق على اجواء العراق ليكون الطقس يوم غد الثلاثاء في المناطق كافة صحواً حاراً، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 48 مئوية ).

مقاربة اليوم

وتابع البيان ان (طقس الاربعاء المقبل سيكون في المناطق كافة صحواً ويكون غائماً جزئيا في بعض الاقسام من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وان طقس الخميس المقبل سيكون في المناطق كافة صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة، ترتفع قليلا عن اليوم السابق).فيما حذر خبير زلازل تركي، من زلزال وصفه بـالمدمر على الأبواب في مدينة إسطنبول التركية، متوقعا أن يقع الزلزال خلال شهر.

وقال قدير سوتجو، في تصريح امس إن (الزلزال المدمرعلى الأبواب في مدينة إسطنبول)، مشيرا الى أن (ارتفاع الحرارة في أعماق البحر تنبئ بزلزال خلال شهر وهذا ما رصده مركز قنديلي لرصد الزلازل).وأكد سوتجو أن (مركز قنديلي قد توصل من خلال البحوث الأخيرة إلى أن هناك درجة حرارة غير معتادة في أعماق بحر مرمرة وهذا ينبئ بأن هناك احتمالا كبيرا لوقوع زلزال مدمر في مدينة إسطنبول ومحيطها في نهاية شهر اب أو شهر أيلول تامقبلين ). مطالبا (الجهات المسؤولة في تركيا باتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذرفي هذا الشأن).ويذكر ان العامل الرئيس الذي يؤثر على مناخ العراق هو موقعه الفلكي, أي الموقع بالنسبة لدوائر العرض لأنه يحدد زاوية سقوط أشعة الشمس وطول النهار أي المدة التي تشرق فيها الشمس.

واوضح تقرير فلكي امس ان (العراق يقع بين دائرتي العرض 29 و 37 شمالا, وقد اكتسب من هذا الموقع حرارته الشبيهة بالمدارية كذلك فأن هذا الموقع يؤثر في نوع الرياح السائدة التي تهب عليه حيث جعل موقعه هذا انه في مهب الرياح العكسية الغربية في فصل الشتاء),واضاف (اما العامل الثاني فهو قربه من المسطحات المائية ,حيث يلاحظ ان المساحات المائية التي تؤثر على مناخ العراق هي الخليج العربي وبحر العرب ويقعان في أقصى طرفة الجنوبي الشرقي ,والبحر المتوسط الذي يقع الى الغرب منه على بعد يتجاوز الالف كيلو مترا والعامل الثالث المؤثر على مناخ العراق هو ارتفاع الجبال وشكل امتدادها اذ لها دورا فعالا في شمال العراق بصورة خاصه لارتفاعها هناك حيث تعدل من حدة درجات الحرارة وتزيد من كميه التساقط ويؤثر شكل التضاريس في البلدان المحيطة بالعراق ايضآ ثأثيرآ واضحآ في تحديد نوعية مناخه اذ انها تشكل العامل الأساسي في مــسارات الكتل الهوائية وفي هبوب الرياح واتجاهاتها بما تختلف من ضغوط مرتفعة او منخفضة),واوضح التقرير ان (مناخ العراق يوصف بأنه شبه مداري من حيث الحرارة لوجود 4- 11 شهرآ لها معدل يزيد على 20 مئوية وهي القاعدة التي اقرها العالم كوبن في تصنيف المناخ .وهو ايضا مناخ قاري لاتصاف مناخ العراق بالصفات التي يتصف بها المناخ القاري وهي مدى الحرارة اليومي والسنوي عالي وقصر الفصول الانتقالية الربيع والخريف وقلة المطر وقلة الرطوبة النسبية وانه شبيه بمناخ البحر المتوسط من حيث الجفاف في الصيف والمطر في الشتاء رغم قلته غير ان الحرارة من الصفات القارية وليست من صفات البحر المتوسط وعليه يمكن ان يوصف مناخ العراق بأنه يأخذ من صفات مناخ البحر المتوسط ومناخ الصحاري الحارة).

المناخ السنوي

وتابع ان (مناخ العراق يتصف بمعظم المدى الحراري اليومي والسنوي وذلك لانعدام المسطحات المائية الواسعة التي تقلل من برودة الشتاء ومن حرارة الصيف وان لمدى الحرارة اليومي أهمية من الناحية الصحية اذ يعوض عن حرارة نهار الصيف المتطرفة بانخفاض حرارة الليل واعتدالها مما يجعل صيف العراق اكثر احتمالا من صيف الهند الموسمي ).