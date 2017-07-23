 عشية اجتماع مجلس الأمن… تلميحات اسرائيلية لبدائل في المسجد الأقصى

الجهاد تستعد لعمليات وعباس زكي عضو مركزية فتح لـ ( الزمان):السلاح ليس خياراً

القاهرة- مصطفى عمارة

القدس – أ ف ب :

وفي ضوء تسارع التطورات يعقد مجلس الامن الدولي جلسة طارئة الاثنين بطلب من فرنسا والسويد ومصر حسبما افاد دبلوماسيون.

فى الوقت الذى يواصل احمد ابو الغيط الامين العام للجامعة العربية مشاوراته مع الدول العربية لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب الاردن لبحث الاجراءات الاسرائيلية حيال القدس والمسجد الاقصى ،اكد عباس زكى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان بالقاهرة ان السلطة الفلسطينية لن تقدم فى المرحلة الحالية الى اختيار الكفاح المسلح ضد اسرائيل رداً على اجراءاتها فى القدس لان الظروف الدولية والعربية لاتسمح بذلك ،وقال أبو الغيط الاحد أن»القُدس خطٌ أحمر» متهما اسرائيل ب»اللعب بالنار» وادخال المنطقة «منحنى بالغ الخطورة» من خلال فرضها اجراءات امنية للدخول الى الحرم القدسي.

وكشف الناشط عيسى قراقع والمقرب من حركة حماس فى اتصال هاتفي معه ان حماس تجنبت الرد العسكرى على اسرائيل بعد اجراءاتها فى القدس حتى لاتفسد المفاوضات التى تجرى حاليا مع اسرائيل بوساطة مصرية لعقد صفقة لتبادل الاسرى وانها تركت حماية المسجد الاقصى للمرابطين، واضاف ان حالة الرباط مستمرة على البوابات وخاصة بوابة الاسباط لانها اسهل للهرب كطريق للنفاذ من ضرب واعتداءات قوات الامن الاسرائيلية، فى حالة مهاجمة المصلين.

فى المقابل اكد القيادى فى حركة الجهاد احمد المدلل ان الحركة اعطت الضوء الاخضر لعناصرها فى الضفه بتنفيذ عمليات ضد اسرائيل فى الضفه ،وطالب السلطة بعدم اعتراض المقاومة فى الضفة .فيما تزايدت الضغوط الأحد على رئيس الوزراء الاسرائيليبنيامين نتانياهو على خلفية اجراءات أمنية فرضت على مداخل الحرم القدسي وتسببت باندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في الأيام الأخيرة وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات.

وأشار مسؤولون اسرائيليون إلى إمكانية تغيير الاجراءات التي تم فرضها على مداخل الحرم القدسي بعدما أغضب الفلسطينيين وضع سلطات الدولة العبرية بوابات لكشف المعادن اثر اعتداء ادى الى مقتل عنصري شرطة اسرائيليين.

وعقد نتانياهو اجتماعا حكوميا صباح الأحد ويتوقع أن يلتقي أعضاء وزارة الأمن في وقت لاحق اليوم. وقال في مستهل الاجتماع «منذ اندلاع الأحداث، أجريت سلسلة من التقييمات مع عناصر الأمن، بمن فيهم المتواجدون في الميدان». وأضاف «تصلنا منهم صورة محدثة عن الوضع إضافة إلى توصيات بشأن الخطوات القادمة التي سنتخذ قراراتنا بناء عليها». ولا تزال بوابات الكشف عن المعادن في مكانها الأحد، لكن تم وضع كاميرات مراقبة قرب مدخل واحد على الأقل من مداخل الحرم القدسي في المدينة القديمة في القدس، في إشارة محتملة إلى أنها قد تشكل بديلا لبوابات كشف المعادن. وأشار الجنرال يواف موردخاي، منسق شؤون الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، إلى إمكانية إحداث تغيير في الاجراءات.