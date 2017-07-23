مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين العراق وايران تشمل الدعم اللوجستي 

دبلوماسيون يزورون أربع داعشيات ألمانيات في سجن المطار

برلين- بغداد – الزمان

وقع وزيرا الدفاع الإيراني حسين دهقان، والعراقي عرفان الحيالي في طهران اليوم مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين إيران والعراق في إطار جهود البلدين لمكافحة الإرهاب. ومن جملة المحاور التي تشملها المذكرة، تطوير التعاون العسكري والدفاعي، وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف، وفي حماية أمن الحدود والدعم اللوجيستي والتقني والعسكري. فيما اعلن القضاء الألماني السبت ان السلطات العراقية اعتقلت الاسبوع الماضي قاصرة المانية (16 عاما) من تنظيم داعش في الموصل. فيما تمكن دبلوماسيون المان من زيارة النساء الاربع في سجن مطار بغداد، بحسب المجلة. واكدت ان احدى النساء من أصل مغربي، واخرى من الشيشان لكنها تحمل جواز سفر ألمانيا. واوضحت النيابة العامة في مدينة دريسدن في شرق البلاد في بيان «تم تاكيد التعرف على ليندا و. في العراق» حيث تتلقى مساعدة من السفارة الألمانية. وذكرت وسائل اعلام المانية ان هذه المراهقة من بولسنيتز قرب دريسدن، اعتقلت الأسبوع الماضي بينما كانت مع نساء اجنبيات من التنظيم المتطرف في نفق في الموصل حيث كن يختبئن. واكدت العثور على أسلحة وأحزمة ناسفة أيضا في النفق. وقد اختفت الفتاة قبل عام تقريبا بعد أن كانت على اتصال مع عناصر من التنظيم عبر الانترنت واعتنقت الإسلام. وافادت الاسبوعية الالمانية «در شبيغل» السبت ان ليندا قيد الاحتجاز في بغداد مع ثلاث ألمانيات التحقن بداعش في السنوات الأخيرة وتم اعتقالهن في الأيام التي تلت تحرير الموصل في العاشر من تموز/يوليو. وتابعت ان السلطات العراقية سلمت «في بداية الاسبوع» السفارة الألمانية في العراق «قائمة بأسماء الألمانيات».