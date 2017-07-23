جولة خليجية لاردوغان في محاولة للتهدئة

جدة- انقرة- الزمان

وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد إلى مدينة جدة غرب السعودية، أولى محطات جولته الخليجية، محاولا نزع فتيل التوتر بين قطر وأربع دول عربية مجاورة تتهمها بدعم الارهاب».

ويسعى الرئيس التركي الذي أعلنت الوكالة السعودية الرسمية وصوله، إلى عرض وساطته في الخلاف غير المسبوق، رغم اعتباره أقرب إلى قطر. ومن المقرر ان يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز اردوغان في جدة، قبل مغادرته الى الكويت مساء والاثنين الى قطر. وصرح اردوغان في مؤتمر صحافي في اسطنبول قبل ان يصعد على متن الطائرة التي تنقله الى السعودية «ليس في صالح أحد ان تطول هذه الازمة أكثر»، مضيفا ان «العالم الاسلامي بحاجة الى تعاون وتضامن وليس الى انقسامات جديدة».

وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الارهاب.

وتأتي زيارة اردوغان بعد يومين من عرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجراء حوار لكن من دون «املاءات».

وتضع هذه الأزمة الإقليمية المستعصية تركيا في وضع غير مريح كونها تقيم علاقات وثيقة جدا مع الدوحة، لكن اردوغان سعى أيضا في السنوات الأخيرة الى تطوير العلاقات مع السعودية.

وصرح اردوغان «منذ بدء الازمة مع قطر نحن مع السلام (اكرر …السلام) والاستقرار والتضامن والحوار. لقد قدمنا المقترحات الضرورية للاطراف المعنيين ونواصل القيام بذلك».

-»الدور المهم للسعودية»-

أشار الرئيس التركي كذلك الى دعمه للوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح ودعا الدول الاخرى في المنطقة والاسرة الدولية الى تقديم «دعم قوي» الى جهود «شقيقه».