أمينة بغداد أمام حشد من الإعلاميين والإكاديميين

علوش: نمتلك خططاً لإعادة ترتيب العاصمة ولكن نحتاج إلى دعم

بغداد – فلاح المرسومي – صباح الخالدي كشفت امينة بغداد ذكرى علوش عن أن الامانة تمتلك خططا ودراسات لاعادة ترتيب العاصمة بغداد بشكل حضاري ولكنها تحتاج الى قرار الدولة لتنفيذ تلك المشاريع .

مشيرة الى ان التجاوزات من قبل بعض المواطنين واصحاب المحال التجارية على الارصفة والشوارع بشكل غير القانوني يرجع الى ضعف قوة القانون لمحاسبتهم .واضافت خلال تضييفها في المركزالعراقي للتنمية الاعلامية بحضور نخبة من رؤساء تحرير الصحف والقنوات الفضائية المحلية والعربية من بينهم (الزمان ) أمس ان (الامانة تعاني من بعض المعوقات من بينها تقادم شبكات المجاري خاصة في منطقة الكرادة الشرقية التي تعد من الشبكات القديمة مما يزيد من معاناة مواطني المنطقة في موسم الامطار اضافة الى مناطق اخرى في بغداد وقد سعت ملاكات الامانة خاصة في الشتاء الاخير في العمل ليل نهار من اجل الحيلولة دون حدوث طفوح وانسدادت ).

قرارات الامانة

واضافت ان (التجاوز على قرارات الامانة مستمر من البعض منها تشويه واجهات المباني والساحات والشوراع بلصق الصور والاعلانات غير المرخصة مما يتطلب من وسائل الاعلام دعم الامانة ومساعدة جهودها من اجل تهيئة وتوعية المواطن عن الخدمات التي تقدمها الامانة للمواطنين وضرورة الحفاظ على جمالية الشوارع والساحات العامة ),وتابعت ان (الامانة تواصل العمل من اجل تهيئة كميات كافية من مياه الشرب للمواطنين خاصة ان كمية المياه الصالحة للشرب التي توفرها الامانة تصل الى اكثر من ربع مليون لتر مكعب يوميا ولكن التجاوز غير المشروع على شبكات المياه يؤدي الى حدوث الشح في بعض المناطق وخاصة اطراف بغداد ),واضافت علوش ان (من مشاكل العاصمة ايضا ضغط المحافظات عليها بالقدوم الى بغداد خاصة ان حوالي 270 ألف متر مكعب تسحب من المياه من قبل محافظة بغداد ونعمل جاهدين للتنسيق مع مجلس المحافظة من اجل حل مشكلة التجاوزات والعشوائيات التي هي وراء شح المياه).

اقرار قانون

واوضحت ان (معظم تلك المشكلات والتداخلات ما بين الامانة ومجلس المحافظة في الصلاحيات تحل بمجرد تشريع واقرار قانون العاصمة الذي يوضح ويحدد الصلاحيات بين الاطراف وفق القانون دون تداخل الذي يحدث احيانا في بعض القضايا وان القانون يعيد تشكيل مجلس العاصمة ليمارس دوره المطلوب في دعم عمل الامانة ). واشارت علوش الى ان (الحلقات التي يمكن أن تؤدي لبغداد أجمل وأكثر حضارة في مبانيها وأزقتها وشوارعها ومياهها ومجاريها وأبنيتها التراثية ومنها شارع الرشيد وما فيه من مبان تراثية تحرص علوش بكل الوسائل وبالضغط على جهات القرار الأخرى في أن يبقى الرشيد شارع بغداد الذي لا يزول وأبنيته التراثية التي وللأسف لم ترقى باهتمام وتعاون الجهات العليا لاستملاكها بحق مجزي يساعد على اعادتها لتراثها المجيد مع الحاضر الذي نريده جميلاً أحسن مما كان ، وقد أعطت وعداً وقطعت عهداً على نفسها بالالتزام بذلك وأكدت سعيها لأن يكون عملها في الأمانة على وفق تخطيط مسبق وليس على وفق ما كان يجري العمل به من قبل رغم أن الأمانة قد فقدت بسبب الوضع المالي والاقتصادي لدعم الدولة وأبقت على تحقيق أهدافها وخدماتها ورواتب منتسبيها من تمويلها الذاتي).

وتخللت الاستضافة تساؤلات اجابت عنها علوش بشان التوسع الافقي للسكن في بغداد وبشكل غير مدروس والدعوة الى تشجيع السكن العمودي من خلال تشييد عمارات سكنية عن طريق الاستثمار للتخفيف من ازمة السكن كما ان المجمعات يمكن ان تؤمن لها الخدمات كاملة و بشكل مدروس من قبل الجهات ذات العلاقة ومن بينها امانة بغداد , واستعرضت علوش مشاريع الامانة المستقبلية منها تجديد شبكات المجاري واكساء الشوارع والعمل على تنفيذ معامل لتدوير النفايات المتوقف بسبب الاوضاع المالية .وكان رئيس المركز عدنان السراج افتتح الندوة بكلمة ترحيبة بعلوش والحضور من الاعلاميين في الاجتماع الوطني النصف شهري للمركز وقال ان (الإعلام لمّا كان شريكاً أساسياً في سلطات الدولة والمجتمع وبكل ما يؤدي ويحقق الأهداف المرجوة من مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع وإعادة بناء المؤسسات وبالتعاون مع المواطن تعاوناً ارادياً وطوعياً وذلك من خلال التسويق الإعلامي الإيجابي الفاعل وغير السلبي لكشف الحقائق لكل ما يتعلق بالحياة العامة وبمؤسسات الدولة وخاصة منها التي هي على تماس مباشر بالجمهور ومن كل جوانب ونواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ).

واضاف ان (المركز رأى أنه من الأهمية القصوى أن يكون للمركز باعضائه وضيوفه من الاعلاميين والصحفيين والاكادميين وعموم المثقفين لقاءً مع أكبر مؤسسة من المؤسسات الخدمية في العاصمة بغداد ، التي لها وعليها من الظواهر والمظاهر في عملها ما هو ايجابياً لتعزيزه وتطويره وما هو سلبياً للوقوف عنده ووضـــح الحلول والمقترحات التي تؤدي لإزالته خاصة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة في البــــــــــناء بعد أن حقق ابطال قواتنا العــسكرية والأمنية بكل مؤسساته النصر على داعش ).