الإنسانية في طريق رحلة أمل سعد البزاز بوصفه مهندساً – عباس الكعبي

منذ فترة وأنا أود أن أكتب عن الدكتور سعد البزاز من زاوية واحدة، أو من خلال منجز واحد من منجزاته الكثيرة، بتعليق يتضمنه ما يثير اعجابي وتقديري لشخصيته ولشخصه الكريم.

ولكنني كنت منشغلاً بأعمال اخرى بعيدة كل البعد عن الكتابة، والواقع ان رغبتي هذه لم تكن مقتصرة على نشاط الدكتور سعد البزاز، بل فكّرتُ ان اكتب عن اسماء مميزة من الناشطين والوطنيين الذين منحوا ذواتهم كلها، ووقتهم كله الى الانسان العراقي او الى الجوانب الانسانية في بلادنا، واخلصوا لها اخلاصاً، يشدنا الى الانتباه والاشادة بها والاشارة اليها، الأمر الذي يفرضه عليّ واجبي الصحفي ان اشير اليه، كمواطن له محاولات في فن الكتابة.

ان اطلاعي على برامج قناة الشرقية، يكاد يكون يومياً، هذه القناة التي اصبحت اليوم تشغل حيزاً كبيراً بين المجتمع العراقي من خلال برامجها التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطنين، وما تقدمه من اعمال انسانية تخدم العراقيين وترفع عنهم الاحزان والظلم.

حين يقال ان لفلان نزعةً انسانية عميقةً، يعني لنا ذلك، ان فلاناً يمتلك قلباً كبيراً يحتضن كلّ شيءٍ، ويفيض بالعطف والرحمة على كلّ شيء.

فهو يعرف ويشعر ويتحسس معاناة الاخرين، لأنهم حسب معرفته وتقديره، كائنات حية شريكة له في الحياة، وهو يحيا ويعيش على اساس ان الانسان اينما كان وفي اي زمان ومكان، هو اخ حميم يشاركه في افراحه واحزانه، واجزم انه سيكون سعيداً اذا رأى مواطناً او مجتمعاً او شعباً بأكمله ينعم بالأمان والاطمئنان والهدوء، وكأن شقاءه وسعادته متصلان بسعادة الاخرين.

كل هذا رأيته في مشروع ورحلة أمل للاستاذ سعد البزاز .

هل أضيف شيئاً، اذا تكلمت عن وطنيته، او عمق روحه، روح المواطنة، والانتماء للفقراء والاخلاص لهم.؟

فشعوره المميز بحاجة الفقراء، فقراء العراق في زمن حيتان النفط ولصوصه، دفع بقلبه العطوف ان يشكّل فريقاً متجانساً للذهاب في رحلة للبحث عن فقراء يحتاجون حضوره المنقذ، لينقذهم من الامراض، ومن الفقر، ومن شجع اصحاب العقارات او المستأجرين، حيث في كل رحلة يصنع أملاً لعائلة بلا بيت ولا مال، بنى لهم بيوتاً كثيرة ومن ماله الشخصي، عالج العديد من المرضى، فاض بكرمه عليهم كنهر يفيض بالمحبة والنماء، والماء والكرم، وحتى هذه اللحظة لم يتوقف هذا النهر عن الجريان، اعتقد ان انسانية الدكتور سعد البزاز تفوقت علينا جميعاً، لقد امتلأت روحه بمحبة الانسان فأصبح ايقونة للوطن، ايقونة ورمزاً علينا ان نسير معه من دون ضجة ولا ضوضاء على طريق رحلة أمل بوصفه مهندساً لها.

ومن الجدير بالذكر والإشادة بإبداعه ايضاً، هو الفريق الذي تتكون منه الرحلة نحو بيوت الفقراء لإسعادهم واستعادة الفرحة لقلوبهم وزرع الابتسامة على وجوههم، وهم الفنانون المبدعون( كريم محسن، سامي قفطان، هناء محمد، اسيا كمال) وكل من اسهم بصناعة هذه الرحلة من الاخراج والاعداد والتقديم.