البصرة تتّهم شركات خاصة بتقديم أوراق مزوّرة

النرويج تنفّذ مشاريع إعادة البنى التحتية في الفلوجة

الانبار – نور الدين حميد

البصرة – الزمان

اعلن عضو مجلس قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار احمد العيساوي عن وصول السفير النرويجي الى القضاء للاطلاع على المشاريع التي انجزتها منظمة ( يو . ان . دي . بي ) التابعة للامم المتحدة.

وقال العيساوي في تصريح امس إن (السفير النرويجي لدى بغداد وصل الى القضاء والهدف من الزيارة الاطلاع على المشاريع التي انجزتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة في المدينة), وأضاف أن (النرويج احدى الدول المانحة والتي أسهمت من خلال المنظمة بإعادة تأهيل المشاريع الخدمية في المناطق المحررة بهدف عودة الاستقرار اليها), من جانب اخر رد ديوان محافظة البصرة على تصريحات عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي والتي أفادت بأن ظلما وحيفا كبيرين لحق بالمقاولين العاملين في المحافظة من قبل ديوان المحافظة لعدم استلامهم مستحقاتهم المالية عادا أن الأوراق المقدمة من قبل المقاولين والشركات والتي تخص مشاريعهم المنفذة هي مزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فيما أبدى استعداده للإجابة على أي تساؤلات واستفسارات تطرح من قبل النائبة. وقال المتحدث باسم المحافظ عماد العيداني في بيان امس ان (عددا من الشركات العاملة في المحافظة قدم طلبات الى ديوان المحافظة بشأن تنفيذها أعمال صيانة متفرقة مرفقة بأوليات مصورة مطالبة بصرف استحقاقاتهم المالية).

واضاف أن (المحافظة وبعد التأكد من عدم وجود تلك الأوليات في أروقه قسم الهندسة قرر تشكيل لجنة تحقيق تبين من خلالها أن جميع الأوراق المقدمة مزورة وبالتالي تم رد التظلمات التي تقدمت بها الشركات كونها لا تستند الى أساس قانوني), وأضاف أن (ديوان المحافظة اقدم بعد ظهور نتائج التحقيق برفع دعوى قضائية ضد الشركات التي قدمت الأوراق المزورة والتي ليس لها صادر رسمي مثبت في القسم المعني), داعيا (الشركات التي قدمت تظلما ووجدت أن نتائج التحقيق الحكومي لا تتناسب مع مطالبها اللجوء الى القضاء), وتابع العيداني أن (الأقسام المعنية في المحافظة على أتم الاستعداد للإجابة على أي تساؤلات واستفسارات تود عضو لجنة الخدمات النيابية التميمي توجيهها له وبالكتب الرسمية والأدلة), مشيرا الى ان (أعضاء مجلس النواب دائما ما يجدون الإجابة من قبل مكتب المحافظ على جميع المخاطبات التي تطرح من قبلهم وبكل شفافية). فيما نفى المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي حميد معلة ان تكون لمحافظ البصرة ماجد النصراوي اية علاقة بذهاب رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني الى محكمة النزاهة وما اعقبها من عملية توقيف. وقال معلة في تصريح امس ان (المجلس مع تقديم الخدمات للمواطنين بعيدا عن الصراعات السياسية والحزبية والتي لاتخدم بأي حال من الاحوال ابناء المحافظة ونحمل في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية مسؤولية الخلافات السياسية التي حدثت بين المحافظة ومجلسها بعد ان تخلت عن واجباتها المالية امام المحافظة خلال السنوات الاربع الماضية من عمر حكومتها المحلية والمتمثلة بعدم صرف استحقاقاتها من مبالغ البترودولار).

اعادة نظر

ودعا معلة ابناء البصرة الى (اعادة النظر بممثليهم في الحكومة المحلية الحالية وانتخاب من يمثلهم تمثيلا حقيقيا خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل), وأضاف ان (رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم اكد خلال لقائه وفدا من عشائر البزون وعشائر اخرى احترامه للقضاء العراقي), مشددا على (ضرورة ان تبقى قضية ادانة البزوني او اي شخصية اخرى في اطارها القانوني والقضائي وعدم تسييسها وان القول الفصل في تلك القضية يقع على عاتق القضاء), فيما أوضحت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في السادس من الشهر الجاري ووفقا لمصدر مخول أن البزوني أوقف قضائياً على ذمة التحقيق وذلك لاتهامه بقبول الرشا).