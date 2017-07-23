البحوث تنفّذ برنامج بذور الرتب العليا لمحصول الرز

الزراعة تفتتح مختبر التلقيح الإصطناعي لملكات النحل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

افتتحت مديرية زراعة محافظة كربلاء مختبرا لتشخيص الأمراض التي تصيب النحل وإنتاج ملكات ملقحة اصطناعيا، يعد الأول من نوعه في المحافظة والثاني على مستوى العراق, وبحضور المحافظ ورئيس مجلسها وعضو لجنة الزراعة والموارد المائية فيها ومدير الناحية بالإضافة إلى مدير زراعة المحافظة. وقال بيان تلقته ( الزمان ) أمس ان (المختبر أنجز بناحية الحسينية يضم مباني ومنشات ومعدات ومكائن والعديد من الخلايا، وسيكون ارتباطه بقسم النحل التابع لدائرة وقاية المزروعات التابعة للوزارة ومن المقرر أن يتم توزيع الملكات لنحالي المحافظة أولا وكذلك سيشمل المحافظات الأخرى، بعد إجراء التجارب وترويض الملكات وجعلها متأقلمة مع البيئة العراقية، ليتسنى استيرادها لاحقا وتوزيعها بين النحالين مجانا). فيما باشرت دائرتا البيطرة والإرشاد والتدريب الزراعي في محافظتي كربلاء وبابل بتنفيذ الحملة الأولى من برنامج الخطة المعدة لعام 2017 لإجراء التلقيحات الوقائية لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام ضد الأمراض المعدية منها الحمى القلاعية ، وعفونة الدم النزفية ، والجمرة العرضية ، بالإضافة إلى مرض طاعون المجترات الصغيرة . واضاف البيان ان (قسم العلاقات والإعلام والتعاون الدولي في الوزارة بالتنسيق العالي بين الدائرتين أسهم بتسهيل مهمة الأطباء البيطريين لحماية الثروة الحيوانية من خلال تنفيذ مفردات الحملة وبمشاركة فاعلة للملاكات الارشادية والاعلامية التي ساندت الحملة الوقائية من خلال زيادة وعي ومعارف المربين بأهمية التلقيح حفاظا على سلامة حيواناتهم).واضاف ان ( دائرة الغابات والتصحر التابع للوزارة نفذت حملة لزراعة عدد كثير من بذور أشجار الغابات متنوعة الغرض في المناطق المحررة من داعش والمتأثرة بالتصحر, ضمن فعاليات اسبوع النصر فقد باشرت بتنفيذ زراعة بذور الأشجار في المناطق المحررة وبالتعاون مع البرنامج الوطني للتشجير, وبحضور عدد من الخبراء والمختصين في القطاع الزراعي).

مناطق محررة

واضاف أن (الحملة تهدف إلى تغطية المناطق المحررة والمتضررة من الأعمال الإرهابية فضلا عن التصحر وزحف الكثبان الرملية),واوضح البيان ان (دائرة الغابات والتصحر نفذت عددا من الدورات والندوات الإرشادية والتدريبية العلمية في عدد من المحافظات منها بغداد, وكركوك, وبابل, والديوانية, وواسط, شملت مناقشة عدد من المواضيع التي تخص القطاع الزراعي منها مكافحة التصحر, وزراعة محصول الذرة الصفراء,وفحص بذور التوفير الذاتي, بحضور عدد من الفلاحين من المحافظات كافة وخبراء ومختصين في الشأن الزراعي),وتابع ان (المركز الإرشادي الزراعي في محافظتي ديالى وكربلاء اختتمتا دورتين وظيفيتين ، الأولى بشأن استخدام بدائل الطاقة في استخراج المياه الجوفية في كربلاء والثانية بشأن تكنولوجيا مكافحة الآفات الحشرية في المحاصيل الحقلية في ديالى اللتان أقيمتا من قبل مركز التدريب والتأهيل الزراعي التابع لدائرة الإرشاد لتطوير قدرات العاملين في القطاع الزراعي من أجل رفع نسب الإنتاج للمحاصيل الإستراتيجية والخضر للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الأمن الغذائي للبلد).

دورة تدريبية

واضاف البيان ان ( هذه الدورات تأتي ضمن منهاج قسم تطوير القوى العاملة لعام 2017 التابع لدائرة الإرشاد ومن خلال مركز التدريب والتأهيل الزراعي ، حيث نظمت الدورة التدريبية في كربلاء للايام من 9 -13 / 7 / 2017 بحضور مدير المركز وعدد من المختصين ، وقد شارك في الدورة 14 متدرباً من الشعب التابعة لمديرية زراعة المحافظة وتضمن منهاج الدورة محاور عديدة من بينها مفاهيم ومصادر الطاقة ومنظومة الطاقة الشمسية لاستخراج ورفع المياه الجوفية ، فضلاً عن مكونات رفع المياه والري بالطاقة الشمسية فيما شارك في الدورة التي أقيمت في ديالى 28 متدرباً من الدوائر الزراعية المختصة وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه عضو مجلس المحافظة ومدير زراعة المحافظة وعدد من المختصين ).

واوضح البيان انه (تنفيذا لبرنامج إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الرز للأصناف المعتمدة والمسجلة ان دائرة البحوث الزراعية نفذ برنامج بذور الرتب العليا لمحصول الرز للأصناف المعتمدة والمسجلة لدى الدائرة وتضمن محورين، الأول كان بشأن إكثار بذور الرتب العليا للأصناف المعتمدة والمسجلة لدى دائرة البحوث الزراعية وهي عنبر33 وياسمين وفرات ،حيث تم تنفيذ هذا المحور في محطة أبحاث الرز بالمشخاب ومحطة أبحاث الصويرة،وكذلك محطة أبحاث الديوانية , أما المحور الثاني كان بشأن نظام الزراعة الكثيفة ،حيث تم تطبيق هذا النظام في 12 موقعا لدى المزارعين،منها 6 مواقع في محافظة النجف ،و4 مواقع في محافظة الديوانية،و موقعين في محافظة المثنى، تميز هذا النظام بطريقة الشتال ونقل الشتلات بعمر مبكر من الطبق إلى الحقل الدائمي وبمسافة 20 سنتمرا ويهدف النظام يهدف إلى تقليل استخدام كميات المياه بحدود 30 بالمئة الى40 بالمئة وتقليل استخدام كمية البذور من 8 الى10 كيلو غرامات بدل من 30 كيلو غراما ،فضلا عن تقليل استخدام المبيدات وزيادة في الحاصل بحدود 40 بالمئة إلى 50 بالمئة).