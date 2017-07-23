سوق الأوراق المالية تعلن إرتفاع قيمة الأسهم المتداولة

بغداد – شيماء عادل

سجل مؤشر سوق العراق للاوراق المالية ارتفاعا ملحوظا في عدد وقيمة الاسهم المتداولة خلال الاسبوع الماضي ، في وقت تم تنفيذ صفقة تجاوزت قيمتها العشرة مليارات سهم خلال نـــــفس الاسبوع.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) امس أن (سوق العراق للاوراق المالية نظم خلال الاسبوع الماضي 5 جلسات للتداول في السوق النظامي وجلسة واحدة للتداول في السوق الثاني), موضحا ان (الشركات المدرجة في السوق تبلغ 101 شركة مساهمة منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني حيث تداولت خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم 44 شركة في السوق النظامي وشركة واحدة فقط في السوق الثاني). واضاف عبد السلام إن (عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغ 31 مليار سهم مقابل 1 مليار سهم للاسبوع الذي قبله اما قيمة هذه الاسهم فبلغت 14 مليار دينار مقابل 1مليار دينار للاسبوع الذي قبله مرتفعة هي الاخرى بنسبة 1170.55 بالمئة ) وتابع ان (عدد الصفقات المنفذة للاسبوع الماضي بلغت 1657صفقة مقابل 1235صفقة للاسبوع الذي قبله واقفل مؤشر السوق في اخر جلسة من الاسبوع بـ564,98 نقطة منخفضا بنسبة 0,93 بالمئة عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله).

وأشار الى أن (عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع الماضي بلغت صفقة واحدة وبلغ عدد الاسهم المتداولة خلالها 25,714,627,012 سهما بقيمة بلغت 10,542,997,075 دينار وهي نفذت على اسهم شركة المصرف التجاري العراقي ).

مؤشرات تداول

وعن مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للاوراق المالية بين عبد السلام انه (بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين للاسبوع الماضي 25 مليار سهم منخفاضا بنسبة 74 بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله وقيمة تلك الاسهم بلغت 10مليار دينار منخفضة هي الاخرى بنسبة 49 بالمئة من خلال تنفيذ 38 صفقه على اسهم 9 شركات) اما عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي اوضح عبد السلام انها (بلغت 9 مليار سهم مرتفعة بنسبة 28بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله وبقيمة بلغت 4 مليار دينار من خلال تنفيذ 239 صفقة على اسهم 4 شركات مرتفعة بنسبة 79 بالمئة).

اشراف هيئة

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية في بغداد،تأسست في حزيران 2004 وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأمريكية للاوراق المالية والبورصات، وفي الفترة التي قبل الغزو الأمريكي للعراق 2003 كان يطلق على السوق الحالية أسم بورصة بغداد والتي كانت تديرها وزارة المالية أما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم مثل بورصة نيويورك، وبدءا من عام 2005 أصبحت سوق العراق للاوراق المالية هي البورصة الوحيدة في العراق، وعندما أفتتحت في عام 2004 كانت هناك 15 شركة فقط مدرجة في السوق، أما الآن فتم ادراج أكثر من 100 شركة، وفي عام 2005 كان تداول الأسهم في الجلسة الواحدة ما يقارب الخمسة ملايين دولار، وتشمل الأسهم الكبيرة أسهم شركة مصرف بغداد، وأسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية، وأسهم الشركة العراقية للسجاد والمفروشات وتشمل الشركات المدرجة على سوق العراق للاوراق المالية على قطاعات المصارف والتأمين والاستثمار والخدماتية والشركات الصناعية والفنادق والشركات السياحية والشركات الزراعية.والشركات الاتصالات يبلغ عدد الشركات المدرجة حتى 12/2015 نحو 98 شركة مدرجة.