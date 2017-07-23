منتجعات الشمال تفتقر للتنظيم وحسن الإستقبال

إفتقاد الخصوصية في أغلب المصايف يعرّض المصطافين لمواقف محرجة

دهوك-سامر الياس سعيد

ابرزت مجاميع سياحية قادمة من العاصمة (بغداد) افتقار اغلب المصايف السياحية في عدد من مناطق مدينة (دهوك) لمعايير السياحة من خلال حسن الاستقبال وتمتع المصطافين بالخصوصية كونهم في مجتمع شرقي يحرص على المحافظة على تقاليده وناشدت تلك المجاميع الهيئات المختصة بالشان السياحي لاجراء جولات تفتيشية على عدد من تلك المناطق لغرض تنظيم عملها بما يضمن تمتع السائح بسفراته دون وجود ما يعكر صفوها . وقال محمود نديم ان (تفاجا لدى زيارته لمصيف اشاوا الواقع شمال مدينة دهوك بـ 28 كيلو متراً بافتقاره للخصوصية المطلوبة وتداخل مناضده بين العوائل القادمة لغرض التمتع بمناظر الشلالات المصطنعة التي يحويها المصيف المذكور واضاف نديم انه خلال عقد من الزمن حرص وعائلته على زيارة هذا المعلم السياحي لكنه مع توالي زياراته افتقد التطوير المطلوب لهذا اموقع وابقاء المسؤولين عليه لنظام العمل الذي يقضي بتاجير منضدة وبضع كراسي بمبلغ باهظ يتراوح بين 50 الف دينار دون تقديم اي خدمات اضافية من قبل الجهة المسؤولة على هذا الموقع السياحي وتابع المصيف معروف لدى القاصي والداني واغلب المجاميع السياحية تحرص على زيارته لاطفاء قيض الصيف لكن الغريب في الامر تعامل المسؤولين عليه والروتين الذي يتبعونه فالمناضد مجاورة والكثير من النزاعات تنشا بسبب تداخل حضور بعض المجاميع من الشباب وحدوث تماس بين الشباب والشابات والتي يرفضها ارباب العوائل مما يتسبب بنشوب شجارات في هذه المنطقة وكله بسبب لجوء المسؤولين على المصيف لاستحصال اكثر المبالغ على حساب سمعة الموقع وتقديم خدماته السياحية بالشكل الانسب والملائم).

فيما بين نوري قاسم ان ( محافظة دهوك تشهد خلال الايام الحالية كثافة من قبل السياح الذين يقصدونها عبر الشركات المختصة في العاصمة بغداد مشيرا بان المسؤولين على المواقع السياحية يلتفتون الى استحصال مبالغ على حساب نوعية الخدمات التي يقدمونها فمثلا هنالك مواقع تحرص على تقديم خدماتها السياحية باسعار مناسبة لغرض تشجيع العوائل على ارتيادها لكن هنالك من يسعى عبر طرق ملتوية للالتفاف على شرائح مختلفة من مرتادي المواقع السياحية مما يدفع الكثيرين للعزوف على ارتياد تلك المناطق السياحية بسبب تلك الممارسات.

واكد مهيمن فاضل ان( بعض النازحين ممن دفعتهم الظروف للاستقرار في مدينة دهوك بعد احتلال المجاميع المسلحة لمناطقهم التفتوا لهذه المواقع وقاموا باستثمار بعض المناطق من خلال ابتكار طرق لتشجيع السياح على حساب اهالي المنطقة من افتقروا لابتكار اساليب تشجع السياح لارتياد تلك المناطق التي لم تشهد منذ ازمان طويلة للتطوير ومواكبة الارتقاء الحاصل في شؤون السياحة بالاستفادة من تجارب الدولة المجاورة تركيا) .