شذى حسون تحتفي بزواج شقيقها بالطريقة المغربية

الرباط -الزمان

‎احتفلت الفنانة العراقية شذى حسون حيث تقيم في المغرب بخطبة شقيقها «وائل» في أجواء عائلية بمنزل العروس، ولكن حرصت نجمة ستار أكاديمي على مشاركة الفانز أجواء الحفل بصورة للعروسين.‎شذى نشرت صورة لشقيقها وائل وعروسته التي بدت مرتدية قفطان مغربي، وكتبت معلقة عليها: «شقيقي الصغير يحتفل بخطبته الآن على هذه الفتاة الجميلة، أحبكما وأتمنى لكما حياة مليئة بالحب والسلام والسعادة»، حيث تلقت الفنانة العراقية تهاني الفانزمتمنيين لشقيقها السعادة والتوفيق.‎يذكر أن شذى حسون كانت قد أطلقت مؤخراً فيديو كليب لأغنيتها الجديدة «فرعون» وهي من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر طارش قطن، والكليب من إخراج علاء الأنصاري.