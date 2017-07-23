شذى حسون تحتفي بزواج شقيقها بالطريقة المغربية

الرباط -الزمان
احتفلت الفنانة العراقية شذى حسون حيث تقيم في المغرب بخطبة شقيقها «وائل» في أجواء عائلية بمنزل العروس، ولكن حرصت نجمة ستار أكاديمي على مشاركة الفانز أجواء الحفل بصورة للعروسين.شذى نشرت صورة لشقيقها وائل وعروسته التي بدت مرتدية قفطان مغربي، وكتبت معلقة عليها: «شقيقي الصغير يحتفل بخطبته الآن على هذه الفتاة الجميلة، أحبكما وأتمنى لكما حياة مليئة بالحب والسلام والسعادة»، حيث تلقت الفنانة العراقية تهاني الفانزمتمنيين لشقيقها السعادة والتوفيق.يذكر أن شذى حسون كانت قد أطلقت مؤخراً فيديو كليب لأغنيتها الجديدة «فرعون» وهي من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر طارش قطن، والكليب من إخراج علاء الأنصاري.