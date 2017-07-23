طبيب يفارق الحياة بعد تعرضه إلى إعتداء في عيادته

رفع طحال متضخّم وإستئصال عقدة ليفية مع الرحم

بغداد- قصي منذر

نعت وزارة الصحة والبيئة احد ملاكاتها التي وافاه الاجل اثر تعرضه الى اعتداء داخل عيادته في مدينة بغداد, فيما باشر فريق طبي تابع لدائرة الطب العدلي برفع 129من رفات المقابر الجماعية لشهداء سبايكر, في وقت اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ عن رفع طحال متضخم لمريضة تبلغ من العمر 26 عاما في مستشفى اليرموك التعليمي. وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف مطلك في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذاً لتوجيهات الوزيرة عديلة حمود قام فريق اعلامي من الوزارة بالتوجه الى قاعدة سبايكر لتسليط الضوء على عمل الفريق الطبي المتخصص الانثروبولجي التابع الى قسم المقابر الجماعية بشأن استخراج ورفع عدد من رفات المقابر الجماعية لشهداء سبايكر), واضاف ان (الفرق الطبية المكلفة قامت برفع 129 رفاتا من مقبرة رقم 14 ليتم نقلهم الى دائرة الطب العدلي في بغداد لأجراء الفحص الكامل ليتم تحديد العمر والجنس والطول والاصابة من اجل مطابقتها بأخذ عينات وارسالها الى المختبر الخاص بالمقابر الجماعية لمعرفة نتائج دي . ان . اي).

حالات اعتداء

وبشأن اخر اكد مطلك ان (الوزارة تأسف لحالات الاعتداء التي تطال الملاكات الطبية والصحية اذ تنعى المغفور له الطبيب سليم عبد الحمزة بعد تعرضه لاعتداء وطعنات عدة داخل عيادته في منطقة المعامل ادت الى وفاته). فيما تمكن فريق طبي في مستشفى برفع طحال متضخم لمريضة تبلغ من العمر 26 عاما في مستشفى اليرموك التعليمي. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن رئيس الفريق الطبي سرمد عبد الوهاب ان (المريضة راجعت قسم الاستشارية وحدة الجراحة العامة وكانت تشكو من آلام في البطن يصاحبها ارتفاع بدرجة الحرارة مع فقدان للشهية والوزن بنفس الوقت وبعد إجراء الفحوصات السريرية الشعاعية والمختبرية تقرر رفع الطحال نتيجة تضخمه), لافتا الى ان (العملية تتكللت بالنجاح والمريضة تتماثل للشفاء). وقامت الملاكات الطبية في مستشفى الكرخ العام التابع للدائرة ذاتها بتثبيت كسر الفك الاعلى والاسفل واسترجاع الأطباق المنتظم لمريض يبلغ من العمر 36عامآ . وقال البيان ان (فريقا طبيا قام بتثبيت كسر الفك الاعلى والاسفل واسترجاع الأطباق المنتظم لمريض يبلغ من العمر 36عامآ تعرض لحادث مروري), مضيفا انه (وبناءً على نتائج الفحوصات اتضح ان المريض مصاب بكسور عدة في الفكين الاعلى والاسفل ادت الى فقدان التطابق السليم بين الفكين وذلك لشدة الضرر الحاصل تم تثبيت الكسر بالصفيحة التيتانيوم ورقائق معدنية). في وقت اجرى فريق طبي في مستشفى النعمان التعليمي التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة عملية جراحية لمريضة في العقد الرابع تعاني غدة درقية هابطة الى جوف الصدر. وقال مدير المستشفى صلاح حردان العزي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا متخصصا بالجراحة العامة تمكن من اجراء عملية لمريضة تعاني من غدة درقية هابطة الى جوف الصدر سبب لها مشكلات صحية وضيق التنفس). من جانبه قال رئيس الفريق محمد قاسم ان (العملية تعد من العمليات المعقدة كونها قرب تراكيب خطرة ومهمة في الجسم).

فريق طبي

واعلن مستشفى العلوية للولادة عن استئصال عقدة ليفية تزن 4.5 كيلو غرامات من رحم امرأة في العقد الرابع من العمر. ونقل البيان عن رئيس الفريق احمد رفعت شاكر القول ان (فريقا طبيا نجح باستئصال عقدة ليفية كبيرة الحجم من داخل رحم امراة في عقدها الرابع من العمر تعاني نزفا رحميا متواصلا أدى الى انهاك قواها البدنية وأصابها بفقر دم حاد نتجت عنه مشكلات صحية), واضاف ان (المريضة دخلت المستشفى في حالة طارئة وهي تعاني نزفا رحميا وآلاما في البطن ادخلت على اثره مباشرة الى وحدة الطوارئ حيث اجريت لها الاسعافات اللازمة لايقاف النزف), مؤكدا ان (الاستقرار المؤقت لحالتها الصحية واستجابتها للعلاجات اجريت لها الفحوصات السريرية والمختبرية والسونار والرنين التي اظهرت وجود عقدة ليفية كبيرة وفعالة داخل الرحم), وتابع ان (العملية الجراحية تضمنت أستئصال العقد والاورام الليفية التي تزن 4.5 كيلوغرامات كما تم رفع الرحم بالكامل وأخرجت المريضة الى الردهة بحالة صحية جيدة).