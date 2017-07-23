‎الاخصائي الدكتور مناف الطائي  لـ (الزمان): ‎الصدفية داء له دواء ..ولكن بشروط خاصة

‎بغداد – الزمان

‎شرح الدكتور الخصائي العراقي مناف الطائي اسباب ظهور مرض الصدفية وما يسببه من معاناة للانسان وقال في حديث مع ( الزمان ) عن هذا المرض انه ‎عندما يبلى الجلد يستبدل عادة بخلايا جديدة تتولد تحت سطحه ولكن عند الاصابه بمرض الصدفية يتسارع المعدل الطبيعي لتوليد الخلايا فلا تتمكن الخلايا عند ذلك من صنع مادة الكيراتين التي تعطي الجلد سطحه الصلب وتكون النتيجة حصول تقشر للجلد قبيح المنظر يعرف بالصدفية

‎وغالبا ما يسبق ظهور الصدفية حدوث فترة من الاجهاد العلقي او النفسي او الاصابة بالتهاب في الحلق ‎وعن اعراض الصدفية اجاب الدكتور مناف الطائي بالقول:

‎تظهر بقع حمراء قانية مغطاة عادة بقشور بيضاء على الجلد ولا تسبب عادة اي ازعاج ولكنها قد تكون مثيرة للحك او المتقرحه ومن المتحتمل ان تظهر بقعة واحدة صغيرة او عدة بقع كبيرة والمناطق الاكثر شيوعا لظهورها هي الركبتان والكاحلان وفروة الراس وكذلك تظهر على الابطين او تحت الثديين وعلى الاعضاء التناسلية . ‎عندما تحدث الصدفية على اليدين والقدمين من المحتمل ان تكون على شكل بثور ممتلئة بالقيح الابيض وجلد متقشر سميك وفي بعض الحالات تتاثر الاظافر فتسمك وتتنقر وتنفصل عن الجلد الواقع تحتها . ‎وعن الخطوات الواجب عملها قال الطائي ‎في حالة ظهور هذه الاعراض المذكوره اعلاه فما عليك مراجعة الطبيب المختص لاخذ العلاج اللازم باستعمال المراهم والمساحيق التي تحد وتخفف من انتشارها ‎ولفت الطائي الى انه

‎من المفيد لبعض المصابين بالصدفية تعريض اجسامهم بعناية لاشعة الشمس او استخدام مصباح الاشعة فوق البنفسجية لتسريع الشفاء من هذا المريض او تثبيطه ‎فاذا كان جلد المصاب حساسا فعليه ان يتوقى اشعة الشمس

‎العلاجات البديلة :

‎غوتو كولا Gotu Kola هذه النبتة فعالة جدا في في تخفيف الصدفية الحادة المنتشرة حيث تعمل على تبريد الجلد وتسكن الحكه التي تكون حاده في كل الاحيان حيث توضع مباشرة على الحالة المصابة حبذا لو كان يستعمل زيتها لعلاج بقية الاماكن المصابة وتعمل بنفس الوقت على ايقاف ردة الفعل التحسسية مع تخفيف الضغط النفسي الناجم عن الصدفية