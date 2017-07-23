حتى لا يعود داعش الى الموصل

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فاتح عبد السلام

قبل أن تنطلق العمليات العسكرية في السابع عشر من تشرين اول الماضي ، كان دائماً يدور الكلام عن الموصل بعد داعش .. ماذا يجب أن يكون شعبيا وسياسياً وادارياً وتربوياً وجامعياً واقتصادياً وسوى ذلك ، ولا يزال الكلام مستمراً ،وقد انتهت العمليات الاساسية في الموصل .

لكن أحداً لايتوقف عند الموصل قبل داعش ، اي قبل حزيران عام الفين واربعة عشر . هل كانت الموصل خالية من تنظيم داعش ، وهل تغيرت عوامل كمون خلاياه النائمة كما كانت قبل ثلاث سنوات، وهل تغيرت عوامل البيئة المشجعة على ظهوره بشكله العلني ؟ ، وكم كانت نسبة الاخطاء الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية في الموصل التي ساعدت على تفشي تنظيم داعش وسهولة سيطرته على الشارع ؟ وهل يبرر التذمر من الحكومات جلب الارهاب لقهرها ؟ وأي القهرين أقل ضرراً ، وهل ينبغي

دائماً أن نفاضل بين السيء والأسوأ؟

.هل تغيرت عقلية الحكومة في التعامل مع الناس لكي لا يفضلون الخيارات الأسوأ ولماذا لا يكون الخيار الحكومي هو الافضل مادامت كما يقولون ان الحكومات نتاج انتخابات واختيار الناس؟، اذن من أين يأتي القهر المولّد للكبت والمؤدي لاحقاً للانفجار بأية صيغة كانت من دون تحسب لشكل الآتي ؟.

إذا أردنا أن نبني بلدنا بطريقة صحيحة وسليمة وأمينة بعد نهاية تنظيم داعش ، علينا ان نفكر جدياً بالأسباب التي سمحت بظهور التنظيم وانتشاره عراقياً والعمل الفوري على تغييرها ، مهما كانت تلك الاسباب متعلقة بأشخاص أو أحزاب أو مجمل العملية السياسية أو حتى الدستور نفسه . أما اذا توقفنا عند نقطة انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة ، وعاودنا تكرار أنفسنا كما كنّا قبل ظهورداعش في الموصل والانبار وتكريت وديالى بشهور أو سنوات ، فإننا عنداك نكون قد فرّطنا بكل الدماء التي سالت في سبيل قطع دابر الارهاب .

حتى هذه اللحظة يبدى الناس العاديون وعياً أعلى من التنظيمات والسياسيين في فهم الواقع بعد داعش لأنهم يصرون على تغيير أنفسهم التي ارتكبت اخطاء التردد والتقاعس و اللامبالاة قبل ظهور داعش، لكن لا توجد علامات تدلل على السياسيين يتحلون بنفس الفهم والوعي .

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لندن