الحكومة القوية صمام أمان – علي محمد الجيزاني

دائما اقرأ واسمع اخباراً مؤلمة تحدث في مجتمعنا العراقي . منذ تغيير النظام السابق الى الان مثلا . حدث تفجير في مكان كذا ، قوة مسلحة هجمت على فندق كذا ،عبثت وكسرت . ومنعت واوصت ان لايتكرر الفعل كذا . قوة مسلحة قتلت صاحب الصيرفة وسرقت كذا مبلغ من المال. تم خطف الطفل وذبح بالشفرة . والطفل الثاني مطلوب من اهله اربع شدات من الدولارات .

سيطرة وهمية في الطريق الكذا قتلت وسلبت وسرقت، قوة وهمية خطفت محاسب الدائرة وهو يحمل الرواتب للمنتسبين .امراءة أوهمت السائق بالإغراء وتم قتله في دارها .

وقذفت بجثة المقتول في الشارع بالليل ومعها أصدقاؤها الارهابين وبلاوي يوميا تحدث، لاخير في الحكومات التى لاتحمي الشعب ولاتقدم الخدمات له . ش

كان ما ممكن تحدث هذه الخرابيط بالشارع العراقي اذا كانت حكومة قوية .تقتل الارهابين بأسرع وقت وليس تاخذهم الى الحجز ويتم المساواة وتعطى لهم هواتف من الحراس لقاء مبالغ من المال وشلة من المحامين يقبضون شدات من الدولارات ويتحايلون على القانون لخروج الارهابين من السجون في زمن صدام حسين حدثت جريمة في المحمودية ،سائق صاحب سيارة ( بيك أب ) أوقف سيارته بالطريق ان يحمل بها معلمة في مدرسة البنات احدى القرى ، رفضت المعلمة .

الا انه ألح عليها على أساسان بيته قرب المدرسة ، فصعدت معه ، بالطريق تم التحرش بها رفضت وقاومت، وأوقف السيارة قرب تلة وكتف المعلمة وهي تقاوم .

واعتدى عليها . وقتلها ، وقذف الجثة بالشارع قرب الوادي .وهرب . وصلت المعلومة الى دوائر الشرطة والامن والمخابرات . امر صدام حسين ، ان يتم القضاء على المِجني ، وقتله في نفس المكان . وفعلا يومان وتم اللقاء القبض على السائق ، ونفذ به الإعدام رميا بالرصاص في نفس المكان ، وأطلق على الجريمة ( وحش المحمودية ) اربعة عشر عاماً لا كسبنا رجال سياسة ولا رجال حكم ، والارهاب يزداد والسراق تزداد ثروتهم .

والشهداء والأرامل واليتامى تزداد . والخراب في البلد يزداد . والصراع على السلطة بين الاحزاب المشاركين يزداد ولم ار حلاً يلوح بالافق ، يا رب عطفك على العراقيين ،يانار كوني بردا وسلاماً .