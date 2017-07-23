البرلمان يطالب بآلية عادلة وخبير يستغرب عدم مراجعة القرار سنويًا ومواطنون لـ (الزمان):

وكلاء التموينية يحجبون مفردات البطاقة خارج الضوابط ودون إنذار

بغداد- شيماء عادل

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الجهات المعنية باعادة النظر في قرار حجب مفردات البطاقة التموينية عن الموظفين الذين يتقاضون اكثر من مليون ونصف المليون دينار شهريا ، في وقت دعا خبير قانوني الى مناقشة القرار المذكور سنويا عند مناقشة الموازنة العامة .وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (قرار حجب البطاقة التموينية عن الموظف الذين يزيد دخله الشهري عن مليون ونصف المليون دينار جاء تطبيقا لما ورد في قانون الموازنة العامة وقرارات مجلس الوزراء وهو قرار يحتاج الى تعديل ومراجعة واعادة النظر فيه).

أرباب اسر

مشيرة الى ان(هناك ارباب اسر قد يتقاضون مثل هذا الراتب الا انهم مسؤولون عن أسر كبيرة يصل عدد افرادها الى 8 اشخاص او اكثر وليس لهم دخل آخر، والعكس صحيح بمعنى انه ربما تكون هناك اسر تتكون من5 افراد، في سبيل المثال، وكل فرد فيها يتقاضى راتباً يبلغ 500 الف او اكثر). وتابعت ان (هناك نوعًا من عدم العدالة ناتج عن تطبيق هذا القرار الذي لا بد ان يطبق بالشكل الذي يحقق هدفه وهو ذهاب مفردات البطاقة الى الاشخاص والاسر التي تحتاج اليها في واقع الحال ). واكدت ان (هذا القرار الذي كان قد اتخذ في عام 2011 ، لم يتم تطبيقه بشكل صحيح خلال السنوات الماضية )، عازية صدور القرار وتصويت مجلس النواب عليه الى( نقص الاموال وبسبب ان البطاقة التموينية يجب ان تمنح للاشخاص الذين يحتاجون فعلا لمفرداتها).وطالبت نجيب وزارة التجارة والحكومة بـ( اعادة النظر في قرار حجب مفردات البطاقة التموينية وآلية منحها، والعمل على اصلاحها بشكل جدي وواقعي)، لافتة الى ان (عملية تأمين مواد البطاقة تكلف الدولة اموالًا كبيرة والمفترض الافادة منها على نحو يؤمن حاجات المحروم والفقير والمسكين ). من جهته، اوضح الخبير القانوني جبار الشويلي لـ(الزمان) امس ان (قانون الموازنة الاتحادية يعد من القوانين التي يصوشت عليها مجلس النواب بعد ان يقدمه الحكومة للمجلس لهذا الغرض وهو قانون محدد لمدة سنة واحدة وهذا يعني ان لكل سنة موازنة خاصةبها وتنتهي مدة هذا القانون عند انتهاء السنة المالية للدولة)، مضيفًا ان (قرار قطع مفردات الحصة التموينية عن المواطنين الذين تصل رواتبهم الى اكثر من مليون ونصف المليون دينار اقر في موازنة عام 2011 وكان من المفترض معالجة هذا الموضوع في قانون السنة المالية للسنة التالية اي اذا تم تطبيقه في عام 2011 كان لا بد من مناقشته في مجلس النواب عند اقرار الموازنة العامة للسنة التي تليها لمعرفة ما اذا كان لا بد من استمرار قطع الحصة عن المواطنين المشمولين به ام لا ).

قطع حصة

وأوضح الشويلي لـ(الزمان) امس ان (وضع البلد قبل عام 2014 كان جيدا والرواتب جيدة جدا وكان من الضروري قطع الحصة عمن لايحتاج اليها ،اما اليوم فالوضع تغير كثيرا ومرت علينا ازمات مالية واقتصادية وحروب وقطع جزء من رواتب الموظفين وانخفضت الدخول لهذا كان يجب مناقشة القرار في موازنة عام 2017 واعادة الحصة لمن قطعت عنه ). ولم يتسن لـ(الزمان) الحصول على تعليق من وزارة التجارة بالرغم من الاتصالات المتكررة بها.في وقت شكا مواطنون من قيام وكلاء البطاقة التموينية بحجب الحصص عنهم من دون سابق انذار.

وقالت مواطنة من بغداد لـ(الزمان) امس ان(وكيل البطاقة التموينية اخبرها بقطع البطاقة التموينية لانع راتب زوجها يزيد عن مليون ونصف المليون دينار)، موضحة انها(تتقاضى راتبًا تقاعديًا هو راتب زوجها المتوفي)، متسائلة (عن سبب قيام الوكيل بتطبيق القرار في هذا الوقت مع انه صدر قبل سنوات وهل ان مثل هذا الاجراء صحيح في ظل الظروف الذي نعانيها ).

وتابعت ان(المستوى المعاشي تراجع عما كان عليه قبل سنوات قليلة جراء القطوعات في رواتب الموظفين وخفض الرواتب).

وابدت استغرابها لـ(عدم تقديم الوكيل اي دليل مادي او كتاب رسمي يؤكد حجب البطاقة عنا)، داعية الجهات المسؤولة في وزارة التجارة والحكومة الى( مراجعة القرار ولاسيما في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والعمل على منع الوكلاء من استغلال القرار لصالحهم).

جهات معنية

ودعا شاكر حمود (بغداد – حي اور) الحكومة الى مراجعة قراراتها بشكل دوري . وقال لـ(الزمان) امس ان(على الحكومة والجهات المعنية الاخرى مراجعة القرارات التي تتخذها ولاسيما تلك التي على تماس مباشر بالمواطن)، مشيرًا الى ان(مثل هذه المراجعة ستؤدي الى تصحيح الاخطاء ان وجدت وتعزيز الفوائد المنتظرة من وراء اتخاذ القرارات المعنية فضلاً عن إشعار المواطن بأن الجهات المختصة تهتم بقضاياه ومعاناته). وتالبع ان(اجراء قطع البطاقة التموينية عن فئة معينة من المواطنين قبل ست سنوات لايمكن ان يكون سليمًا مئة بالمئة في الوقت الراهن مع حدوث كم من المتغيرات خلال السنوات الماضية).