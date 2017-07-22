تدريسيون يتساءلون عبر (الزمان) عن سبب توقف الموافقات

التعليم يحدد ضوابط منح إجازة الأربع سنوات وفق الأصول

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان منح اجازة الاربع سنوات يسير وفق ضوابط لا تخرج عن التعليمات التي وضعها مجلس الوزراء، محددة في اعمام اصدرته على الجامعات شروط منح الاجازة وفق الاصول ودون تمييز . وقال المتحدث بأسم الوزارة حيدر العبودي لـ (الزمان) امس ان (القانون الذي صدر من المجلس تضمن تعليمات إجازة الاربع سنوات بناء على طلب الراغبين بذلك)، واضاف ان (الوزارة لديها رؤية بما يتعلق ببعض المتقاعسين خارج العراق في الوزارة اي حينما يتقاعس الموظف المتمتع بالاجازة فانه محكوم بعقد بين الجانبين، ومن شروط العقد انه عندما يكمل الدراسة عليه ان يخدم ضعف المدة التي قضاها في الدراسة)، مؤكدا ان (ايقاف الموافقات من اجل الدراسة اجراء متعلق لمن يريد ان يقدم عليها لذلك ان هذه الرؤية ستتبلور على شكل ضوابط لا تخرج عن سياق التعلميات التي صدرت من المجلس). وطالب عدد من التدريسيين والمنتسبين الاسراع في الموافقة على طلبهم ومنحهم الاجازة كون التأخير لا يصب في صالحهم. وقالوا لـ(الزمان) امس ان (عددا كبيرا من التدريسيين في الكليات والمنتسبين قدموا طلباتهم والوزير عبد الرزاق العيسى اضطر الى ايقاف الموافقات واحالة الامر الى لجنة خاصة بهذا الشأن لدراستها). واضافوا ان (اغلب الموظفين او منتسبي الوزارة الذين اقدموا على تلك الاجازة لم يكن هدفهم الهو والرفاهية وانما هناك اسباب خاصة اجبرتهم على طلبها)، واوضحوا ان (الاجازة اصبحت من حق الموظف او الملاكات التدريسية التي شملتهم لاسيما انها من قرارات المجلس وتم اقرارها في موازنة العام الجاري)، مطالبين (الجهات المعنية بالاسراع في الموافقة عليها لارتباطهم بظروف خاصة والتأخير لا يصب لصالحهم). فيما حددت الوزارة في اعمام على الجامعات اصدرته بتاريخ الثامن عشر من تموز الجاري ضوابط الاجازة لمنتسبيها تنفيذا للمادة 38 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 44 للعام الجاري. وقال بيان امس انه (بشأن الاجازة نسب العيسى عدم منح حملة شهادة البكالوريوس الاجازة قبل اكمالهم ضعف مدة الدراسة وعدم منح منتسبي الجامعات المستحدثة تلك الاجازة ويتم اعتماد تعهد يوقع عليه طالب الاجازة بعدم الحصول على شهادة اعلى اثناء التمتع بالاجازة والمطالبة باحتسابها وفقا للنموذج المرفق مع شروط طلب الاجازة )، واضاف البيان (عدم وجود التزامات عقدية للمتقدم على الاجازة من طلبة بعثات والزمالات والاجازات الدراسية الا بعد انقضاء الالتزامات اي الخدمة ضعف مدة الدراسة فضلا عن ان لا يكون اختصاص المتقدم من ضمن الاختصاصات النادرة ويكون الاستثناء من ذلك ضمن صلاحية العيسى حصرا)، وتابع البيان ان (لا يقل عدد التدريسيين من اختصاص المتقدم في القسم العلمي عن ثلاثة وعدم جواز منح التدريسيين في الجامعات المستحدثة او الفنية التي نسبة اعداد الطلبة الى التدريسيين متدنية).