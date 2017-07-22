الموارد : معالجة المشكلة بحاجة إلى تخصيصات وفض النزاعات المحلية

البرلمان يحذف فقرات من جدول الأعمال لمناقشة أزمة شح المياه

بغداد – قصي منذر

رفع مجلس النواب جلسته الى غد الاثنين بعد مناقشة ازمة المياه في العراق مع الجهات المعنية بالاضافة الى التصويت على قانون اصلاح النزلاء والمودعين وكذلك انجاز قراءة قانونين. وقال النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت برئاسة سليم الجبوري على قانون اصلاح النزلاء والمودعين)، واضاف ان (الجلسة شهدت انجاز القراءة الاولى لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك مناقشة قانون إنضمام العراق الى إتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم 87 لعام 1948) ، مشيرا الى انه (تقرر تاجيل قراءة قانوني إنضمام العراق الى إتفاقية العمل البحري لعام 2006 وكذلك الانضمام الى إتفاقية هوية وثـائق البحـــــارة رقم 185 لعام 2003 واوضح جعفر انه (تم مناقشة ازمة المياه في العراق بحضور الوزراء المعنيين واستعراض المخاطر الواردة من دول الجوار)، وتابع ان (البرلمان ارجأ جلسته الى يوم غد الاثنين ). وأكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي خلال الجلسة ان (عدم التنسيق مع الدول المجاورة التي انشأت مشاريع مائية ضخمة وزيادة الطلب على المياه سيؤدي الى تفاقم الشح)، موضحا ان (الوزارة تمكنت من وضع خطوات جدية ملموسة لمعالجة الازمة من خلال فتح باب النقاش مع تركيا والاتفاق على تفعيل مذكرة تفاهم تم توقيعها قبل اعوام)، منوها الى ان (الايرادات المائية انخفضت بنسبة 30 بالمئة وفي حال استكملت المشـــــــــــاريع من قبل دول الجوار فان العـــــــــــراق سيفـــــــــقد 40 – 45 بالمئة من الايرادات المائية فضلا عن ان 80 بالمئة من المياه التي يتم ادارتها تخصص الى القطاع الزراعي الذي يعتمد على دعم الدولة بينما 30 بالمئة منتوج محلي والباقي مستورد)، وتابع الجنابي ان (الحلول الخاصة بالازمة تتركز على ايجاد خطة واطار زمني وموارد مالية)، لافتا الى ان (الوزارة وضعت خطة لغاية 2035 التي تحـــــــــــتاج الى 148 مليار دولار مع الاستمرار باعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع ذات الجدوى)، داعيا الى (تعزيز التعاون بين الاطراف في العراق لتسوية المشكلات المائية)، وبشأن المشكلات المائية في محافظة بابل اكد الجنابي ان (كميات الجداول في المحافظة والحلول المقترحة لمعالجة المشكلة هي حفر القنوات ومواصلة تبطين جداول المياه وانشاء محطة ضخ للتصريف)، موضحا (عدم قدرة الوزارة لمعالجة المشكلات وتنفيذ المشاريع لوجود معوقات منها شح التخصيصات والنزاعات المحلية)، مبـــــينا (انشاء خمسة الاف محطة اسالة للماء دون التنسيق مع الوزارة). من جانبه قال المحافظ صادق السلطاني أن (شح المياه ادى الى تراجع نسبة المحاصيل الزراعية وهجرة المواطنين الى المدن الاخرى)، داعيا الى (اصدار قرار من الوزارة برفع التبطين عن الجداول). واستعرض وكيل وزارة الخارجية نزار خير الله الاتفاقيات مع دول الجوار المتعلقة بالمياه . وقال ان (الوزارة استطاعت توقيع مذكرة تفاهم في عام 2014 لتزويد العراق بكميات لكن الدول لم تلتزم بسبب عدم انضمامها للاتفاقات الدولية)، مشيرا الى (استمرار المفاوضات مع ايران لضمان تدفق المياه الى الاراضي). واكدت امين بغداد ذكــــرى علوش أن 40 بالمئة من المياه تذهب الى النهر، منوهة الى وجود مشاريع قيد التنفيذ تحد من الازمة . فيما وجه الجبوري بعقد جلسة استثنائية اليوم الاحد للوصول الى توصيات ناجعة وقانونية وعرضها في جلسة غد. مؤكدا حرص البرلمان على ايجاد حلول ناجعة ومقنعة لمشكلاتهم. من جهة اخرى بحث الجبوري مع السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان التنسيق المشترك في ملف مكافحة الارهاب واعادة اعمار المناطق المحررة . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا اعادة النازحين وتأهيل مناطقهم المدمرة بالاضافة الى التنسيق المشترك في ملف مكافحة الارهاب). الى ذلك رأى رئيس كتلة نينوى احمد الجربا ان اتحاد القوى فشل في تمثيل المكون السني ولن يصلح في المرحلة المقبلة. بدورها ، استغربت النائبة عالية نصيف من وجود النائب السابق حيدر الملا في البرلمان . ودعت نصيف في تصريح امس النواب الى (عدم الخضوع الى المساومات)، مستغربة من (وجود الملا مع بعض النواب في البرلمان حتى وان كان مستشارا سياسيا لبعض الكتل) على حد تعبيرها.