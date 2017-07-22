الحيالي يبحث في طهران التعاون الأمني والإستخباري بين البلدين

بغداد – محمد الصالحي

يبحث وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي في العاصمة الايرانية طهران الاوضاع الامنية والعسكرية والتنسيق المشترك بين البلدين، فيما عبر الأمين العام للحزب الإسلامي اياد السامرائي عن تقديره لأداء الحيالي المهني وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية أمس ان (الحيالي وصل إلى طهران في زيارة رسمية على رأس وفد من وزارة الدفاع).

واضافت ان ( الحيالي والوفد المرافق له اجتمع بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في أول لقاء له بمسؤول ايراني وبحث معه العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران).كما ناقش الجانبان آخر مستجدات الساحة الأمنية في العراق والمنطقة ، مشيرة الى ان (الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهها وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان).

ويسعى العراق إلى تمتين علاقاته مع دول العالم وتحديدا محيطه الإقليمي، لاسيما وهو يخوض معركة ضد تنظيم داعش إذ أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي في أكثر من مناسبة حرص العراق على بناء علاقات حسن جوار مع الدول المحيطة.وقال السامرائي في بيان تلقته ( الزمان) أمس (نقدر الدور الكبير لوزير الدفاع عرفان الحيالي المهم في المعركة ضد الارهاب، وذلك لادائه المهني ، وجهده الكبير الذي قدمه بعيدا عن الأضواء ، وسعيه لهدف تحرير المحافظات التام من ارهاب داعش). مشيرا الى ان (الحيالي اظهر حرصه العالي على توفير مستلزمات تحقيق النصر للقوات المقاتلة والقادة الميدانيين، التي لا يمكن للقادة تحقيق النجاح إلا بوجودها، حيث حقق نجاحا ملحوظا في هذا المجال).وابدى السامرائي رأيه بشأن وجهات النظر بخصوص بعض التصريحات الاعلامية التي صدرت وفيها تقليل من دوره أن (الحيالي يريد أن يبتعد تماما عن أسلوب الوزراء السابقين وكما هو واضح، ولذلك نجده قد ابتعد عن الظهور الإعلامي ، والتصريحات، مكتفيا بالعمل الدؤوب بعيدا عن الإعلام ومنابره). عادا (هذا الخيار هو المطلوب، فابناء شعبنا ينتظرون منا العمل والانجاز، وهو ما يحققه اليوم الحيالي وبشكل طيب).