الداخلية تعتقل ضابطاّ

تلقى رشا في سيطرة الصقور

عمليات بغداد تتعهد بفتح طرق الكرادة خلال أيام

بغداد – صباح الخالدي

تعهد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بفتح منطقة الكرادة/ داخل بالكامل وإعادتها تجارية كما كانت سابقا. فيما القت قوة من وزارة الداخلية القبض على ضابط ظهر في مقطع فيديو يتقاضى رشا في سيطرة الصقور الرابطة بين بغداد والانبار ، وقال مصدر لـ(الزمان) أمس ان (وزير الداخلية قاسم الأعرجي وجه وبشكل عاجل باعتقال ضابط ظهر في تسجيل تم تناقله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيامه بأخذ رشا من سائقي سيارات الحمل أثناء مرورها في إحدى السيطرات الأمنية). واضاف ان (قوة امنية اعتقلت الضابط ومجموعة من المنتسبين واحالتهم الى القضاء بشكل فوري لمحاسبتهم). وتابع المصدر ان (الوزارة تولي اهتماما كبيرا في ملف السيطرات الخارجية خشية تسلل عناصر ارهابية من خلالها). الى ذلك قال الربيعي في تصريح امس (إننا سنقوم بفتح جميع الطرق المغلقة في منطقة الكرادة داخل بالقريب العاجل). لافتا إلى (أننا رفعنا الحواجز الكونكريتية من الطرق الفرعية وسنعيد المنطقة تجارية كما كانت).أضاف أن (المنطقة اليوم آمنة 100 بالمئة، ووضعنا عددا من الفلاتر على طريق أبو نؤاس). يذكر أن منطقة الكرادة داخل تعرضت، الى تفجير عنيف بالقرب من مجمع هادي سنتر التجاري تبناه تنظيم داعش وسقط جراءه المئات بين شهيد وجريح. ورصدت (الزمان) مساء الجمعة قيام عدد من الشبان ينظمون احتفالية صغيرة بعيد ميلاد احد زملائهم الذين اسشتهدوا في الحادث حيث احضروا كعك الميلاد واطفأوا شموع بعدد سنوات عمر الشهيد. وقالت القيادة في بيان تلقه (الزمان) أمس ان (قوة مشتركة وبدلالة إرهابي بيد القوات الامنية تمكنت من إلقاء القبض على مسؤول مفرزة للهاون في داعش ضمن منطقة تل طاسة).وأضاف أنه (بدلالته تم العثور على كدس احتوى على ثلاث عبوات ناسفة وخمس قنابر هاون عيار 60 مليــــما مع 93 صاعقا وبطارية تفجير ومواد متفجرة وعلب بارود). مبينة أنه (تم رفع المواد بدون حادث).وفي السليمانية قال مصدر امس ان (اشتباكا مسلحا اندلع بين عائلتين في بلدة سيد صادق شرق السليمانية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة نحو ثمانية آخرين بجروح متفاوتة). وأضاف أن (المواجهات اندلعت بسبب خلاف عن موقع للعمل بين الجانبين). وفي ذي قار ذكر بيان لخلية الاعلام الحربي تلقته (الزمان) أمس ان ( قوة من عمليات الرافدين شرعت بعملية تفتيش قرية أم الشويج في قضاء الناصرية لإلقاء القبض على المطلوبين قضائياً وتدقيق بيانات الأشخاص وتفتيش العجلات وفرض الأمن والاستقرار).وتأتي العملية بعد يومين من اعتقال شرطة ذي قار لسبعة من عناصر داعش في قرية أم الشويج هربوا من مدينة الموصل المحررة.وفي الانبارقال القيادي في حشد المحافظة قطري العبيدي في تصريح أمس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة بمنطقة زراعية في قرية سردية بقضاء هيت انفجرت اثناء قيام دورية امنية راجلة بواجب أمني، ما ادى الى اصابة النقيب اسماعيل العسافي احد ضباط الحشد الشعبي في تلك المنطقة بجروح مختلفة تم نقله الى احد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم).