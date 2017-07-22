رحلة الوصول للممتاز: 4 فرق تصعد إلى الدور الحاسم

مباراتا اليوم للتأهل بين البيشمركة وغاز الشمال وبيجي والعلم

الناصرية – باسم الركابي

تختتم اليوم مباريات المجموعة الشمالية عندما تقام اخر مباراتين في المجموعة والدور التاهيلي لفرق الدرجة الاولى ومن خلالهما سيحدد ممثلا المجموعة للدور الاخير والحاسم للدور التأهيلي للدوري الممتاز بكرة القدم الموسم المقبل حيث تظهر المنافسة بين فرق البيشمركة المتصدر بسبع نقاط وغاز الشمال بست نقاط وبيجي بثلاث عندما تقام المباراة الاولى في اربيل بين غاز لشمال والبيشمركة والاخرى في الدور بين بيجي والعلم

وازداد الصراع على قطع بطاقتي التأهل اثر نتيجتي الدور ما قبل الاخير الخميس الماضي بعدما نجح البيشمركة من الفوز على بيجي بهدف ليرفع رصيده الى سبع نقاط ويرفع من حظوظه في المنافسة والصراع على الصدارة بعدما ضمن التاهل بعدما مر من الادوار الثلاثة بفوزين الاول كان على العلم والتعادل مع سامراء قبل ان يهزم بيجي ويطمح الى تحقيق النتيجة الاهم اليوم امام العلم التي تتطلب التعادل و الفوز منه لكي ينفرد بالصدارة ولان في ذللك اكثر من فائدة حيث اللعب مباشرة مع ابطال المجموعات الثلاث اضافة الى متصدر الثواني التي تشكل عقبة صعبة مام تصفيات اخرى بين الثلاثة الثواني حيث الصناعة والديوانية وممثل الشمال المنتظر من مواجهتي اليوم حيث تقام تصفيات بينها ليترشح البطل للعب مع الثلاثة الاوائل

البحث عن الصدارة

وتصدر المجموعة يعد محفزا كبيرا للبيشمركة الذي سيلعب بثلاثة خيارات حيث الفوز والتعادل وحتى الخسارة امام مهمة غاز الشمال الذي يعلم ان عليه اللعب فقط بخيار الفوز اذا ما اراد التصدر الذي يجنبه تصفيات الثواني

فالفوز سيرفع رصيده الى عشر نقاط والتعادل الى ثمانية امام سبع نقاط للغاز وفي الخسارة يتاهل ثانيا وهو ما لايريده امام التصدر الذي يجعل من الدرب سالكة بشكل افضل بكثير من اللعب مع الثواني وربما لم ينجح فيها و تذهب كل جهود الفريق ويستمر في الدرجة الاول غير ان حسم الصدارة قد تساعده في التاهل مباشرة للدوري الممتاز امام الشائعات الاخيرة في اقامة الدوري المقبل بنظام المجموعتين وزيادة عدد الفرق الى اربعة وعشرين فريقا وفي كل الاحول ان التصدر سيكون له تاثير ويمنح الامور اريحية وفوائد

امنيات الفريق

وتحقيق امنيات الفريق في التقدم وهو يسعى اليوم في تجاوز عقبة غاز الشمال التي لم تكن سهله وهو الاخر يملك نفس الطموحات في حسم الامور التي ينتظرها من الموسم الماضي امام رغبة اهل مدينة كركوك وجماهيرها الكروية في انتظار ان ينجح فريقها في حسم الامور والتوجه بثقة اكبر للدور الاخير والعودة الى الدوري الممتاز لذي كان الفريق قد شارك فيه موسما واحدا وشعر بالفوارق بين ان يبقى في الدرجة الاولى او اللعب في الدوري الممتاز حلم الفرق التي لم ترتق اليه من خلال تجاوز دوري الدرجة الاولى الطويل الذي كلف الفرق الكثير ولازالت امام تصفيات اخرى ومهم ان تفكر لجنة المسابقات في الية اخرى بدلا من الحالية المملة

استعدادات الغاز

من جانبه يكون غاز الشمال قد استعد لمباراة اليوم بعد فوزين حققهما على سامراء والعلم وخسر واحدة ويتطلع الى حسم الامور اليوم عبر تخطي البيشمركة في مهمة لاتبدو سهلة بل تشكل التحدي امام رغبة الفريقين في تحقيق الفوز الذي سيجعل من الطريق سالكة للتقدم الى الدور الاخير

ويعي جهاز الفريق ان غير الفوز ربما قد يفسد المهمة وامال اللعب في الدور الحاسم حيث المرور في تصفيات الفر ق الثواني العقبة الاخرى التي ستكون امام ثلاثة فرق وهذا ما يدفع اللاعبين الى بذل كل الجهود والكل يخدم الكل لتحقيق النتيجة المطلوبة التي ستخلص الفريق من كل ما يعترض رغبة اللعب في المرحلة الاخيرة.

انتظار جمهور كركوك

كما ينتظر جمهور كركوك ان يحقق الفريق رغبتهم ومن ثم تمثيل المدينة في الدوري الممتاز للموسم المقبل بعد هبوط نادي كركوك من موسمين ويرى اللاعبين ان فريقهم امام الفرصة المهمة ولايمكن التفريط بها لان ذلك سيكلفهم جهود وتعب موسم كامل وقد يخرج من مباراة اليوم اذا ما خسر وحقق العلم الفوز وقد تمنحه فارق الاهداف الترشح ما يدفع اللاعبين الى تجاوز عقبة البيشمركة الصعبة وتحقيق حلم اللعب في الدرجة الممتازة امام عبور مهمة اليوم بنجاح وما تبقى من التصفيات الحاسمة امام قدرات وامكانات الفريق الذي كان قد استعد مبكر وانتدب عدد من اللاعبين الذين يعول عليها في مباراة اليوم وحسم الامور بالسرعة امام تحقيق نتيجة الفوز التي تدعم المهمة في قطع الخطوة المهمة وانهاء احلام البيشمركة في التأهل مرة اخرى وكان غاز الشمال قد حقق فوزين مهيمن على سامراء والعلم وخسر الثالثة وينتظر ان يقوم بالدور المطلوب منه لانه سيلاقي منافسا قويا وموقفه افضل منه بعدما جمع سبع نقاط وفي وضع افضل لكن التاهل لازال قائما وكلاهما يامل في ضمان النجاح لان البيشمركة يريدان يكون ممثلا للمدينة بعد انسحاب السليمانية وقبلها سيروان في نفس الوقت تبقى امال ابناء كركوك على عطاء عناصر الغاز التي وفرت لها سبل المشاركة.

فريق بيجي

من جانبه يسعى فريق بيجي التغلب على العلم الذي كان قد غادر التصفيات بعد ثلاث خسارة متتالية عندما يلتقي به اليوم في مدينة الدور في مهمة تظهر معقدة تتطلب منه الفوز باكثر من هدفين وينتظر خسارة غاز الشمال وهذا هو الحل الذي يتطلع اليه بيجي برصيد ثلاث نقط وتبقى اماله متوقفة على نتيجة مباراة اليوم والخدمة التي يسديها البشمركة من اجل تحقيق طموحات الانتقال الى الدور الاخير وبيجي كان قد حقق النتيجة الاعلى في مباريات المجموعة عندما تغلب على سامراء بأربعة اهداف التي يامل ان تخدمه في مهمة اليوم لانه مرشح ساخن للفوز بأكثر من هدف على العلم المنهار الذي فشل كثيرا قبل ان يخرج من الباب الضيق وبرصيد نقطة حصل عليها من تعادل مع سامراء الخميس الماضي في مهمة لم يقدر على المنافسة فيها في وقت يأمل بيجي ان يحقق المطلوب من مشاركة لم تكن سهلة في ظل الاستعدادات الصعبة التي مر فيها لكنها مشاركة تستحق التقدير بعد العودة لممارسة الفريق الى اللعب بعد طرد الدواعش من مدينتهم

فريق سامراء

اما سامراء فهو الاخر يكون قد خرج من المنافسة بعد الانتهاء من مبارياته برصيد خمس نقاط عندما أضاف النقطة الخامسة من تعادل بهدفين مع العلم لتنتهي طموحات المنافسة وتنهي اماله فيها على عكس التوقعات ورغبة جمهوره بعدما فشل للمرة الثانية في الصعود الى الدور التاهيلي وهو الذي تمتع بمشاركة طويلة في الممتازة زادت على عقدين قبل ان تتدهور اموره في العقد الاخير ولم يتمكن من استعادة دوره في الدرجة الاولى ليبقى فيها بعد الخروج من الدور المذكور ويبقى يبحث عن العودة الى مقعده امام صعوبات كبيرة منها تامين متطلبات التراخيص التي ستطبق على فرق الدرجة الاولى الموسم المقبل وهو ما يدفع العديد منها للانسحاب امام مشكلة تامين الملاعب التي يفترض كل واحد منها يتسع الى خمسة الاف متفرج والمستلزمات الاخرى التي تواجه فرق الدوري الممتاز الان

اختتام الدور التأهيلي

وبهاتين المباراتين ستنتهي مباريات التاهل ضمن المجموعات الثلاث بصعود ستة فرق حيث الصناعات الكهربائية والصناعة عن مجموعة بغداد والكوفة والديوانية من مجموعة الجنوب والفرات الاوسط وبانتظار من يترشح اليوم عن المجموعة الشمالية حيث تؤكد تعليمات البطولة وتنص ان يترشح اول وثاني كل مجموعة للعب في بغداد حيث تلعب الثلاث الثواني فيما بينها ويترشح المتصدر منها للعب مع اوائل المجموعات الثلاث اي تبقى اربعة فرق تلعب فيما بينها على ان يترشح فريقان للدوري الممتاز للموسم المقبل وهنالك مقترح اخر يتضمن صعود اربعة فرق كون دوري الموسم القادم سيقام بالية تقسيم الفرق الى مجموعتين بعد الفشل الذي رافق الموسم الحالي وعجز لجنة المسابقات من تنظيم البطولتين بالشكل المطلوب قبل ادخالهما في اجواء سلبية من حيث التوقيت الغير مناسب والمرفوض من كل لفرق

مجموعة بغداد

وكانا فريقا الصناعات الكهربائية والصناعة اول فريقان يتأهلان للدور الحاسم حيث تصدر الصناعات المجموعة بالفوز بمباراتين والتعادل في الاخيرة مع الوصيف الصناعة ليتصدر المجموعة بفارق الاهداف بعدما جمع سبع نقاط واثنا عشر هدفا وعليه هدفان والصناعة بنفس الرصيد وبتسعة اهداف وعليه ثلاثة اهداف وكانا فريقا الشعلة والجماهير قد خرجا من التصفيات التي كان قد انسحب منها فريق الثورة الكركوكلي

ولم تشهد مباريات المجموعة منافسات قوية بسبب ضعف فريقا الشعلة والجماهير الكربلائي عندما خسر الاول امام الصناعات بستة اهداف وهو ما ساعد الصناعات والتصدر والتأهل وكذلك فوز الصناعة على الجماهير بخمسة اهداف

المجموعة الجنوبية

تاهلا فريق الكوفة والديوانية سوية الى الدور الاخير والحاسم للدرجة الممتازة الموسم المقبل بعد فوز الاول على الفريق المضيف الناصرية بثلاثة اهداف دون رد ليرفع رصيده الى عشر نقاط متصدرا المجموعة في الوقت الذي تاهل الديوانية على حساب ميسان اثر تعادلهما من دون اهداف ليرفع رصيده الى ثمان نقاط في المركز الثاني وذلك في المباراتين اللتين جرتا على ملعبي الشطرة في محافظة ذي قار نهاية الاسبوع الماضي ليسدل الستار على مباريات المجموعة لتي كانت قد انطلقت في التاسع من الشهر الجاري حتى التاسع عشر منه بعدما كان العزة قد خرج مبكرا اثر خسارته جميع مبارياته امام ميسان بهدف والديوانية بهدف ومع الناصرية بنفس النتيجة قبل ان ينهي مبارياته بالخسارة الثقيلة التي مني بها من الكوفة عندما تغلب عليه بسبعة اهداف دون رد الامر الذي اثار شكوك الديوانية في صحة تسجيل الاهداف المسجلة واتهام العزة في التواطئىء ما دفعه الى تقديم الاعتراض على النتيجة التي يبدو اعتمدت امام الوضع المتدني لفريق العزة من الكوت الذي لم يقدم شيء من حيث المستوى والنتائج وترك المسابقة بأراداته في مشاركة لم يكتب لها النجاح للفريق الذي ابتعد عن المشاركة من فترة طويلة كونه احد فرق الكوت القديمة وقد العديد من اللاعبين للمدينة وفي المقدمة اللاعب خضير عباس بعدما اختفى لعدة مواسم ويظهر هذه المرة التي فشل فيها كثيرا وظهر محبط خصوصا في النتيجة القاسية التي عاد بها في اخر مبارياته عندما خسر من الكوفة بسبعة اهداف دون لواحد

فريق الكوفة

وظهر الكوفة في الحالة المطلوبة وقدم مباريات مهمة كما نجح في تسجيل الاهداف عندما سجل 15 هدفا عكس قوته الهجومية واستغلال سلاح الهجوم بالشكل المطلوب كما قد الفريق مباريات ناجحة امنت له تحقيق فارق النقاط والاهداف عن منافسه الديوانية لينتقل بثقة عالية الى الدور المقبل امام تطلعات حسم المهمة بعدما امن النتائج المطلوبة في مجموعة قوية فرض نفسه فيها وتجاوز مبارياته بقدرة عناصره ويبدو انه عازم هذه مرة في تحقيق العودة الى الدوري الممتاز بعدما لعب فيه موسما عندما كان عدد الفرق 38 فريقا واهتمت ادارته هذا الموسم منذ البداية ونجح في تجاوز مجموعته القوية قبل ان يتجاوز المجموعة التي تواجدت في الناصرية وحقق المطلوب وما كان يبحث عنه

فريق الديوانية

اما الديوانية هو الاخر حقق نجاحا مقبولا بعدما رافق الكوفة الى الدور النهائي لكنه سيكون امام مهمة صعبة اخرى عندما سيلعب ضمن الثواني الثلاث ويترشح احهم للعب مع الثلاثة الاوائل الصناعات والكوفة وممثل الشمالية ولاتظهر مهمة الديوانية سهلة امام التحدي المقبل الذي قد يعرقل المهمة ويقف امام تطلعات الفريق في الانتقال للدور الحاسم مع انه يملك مجموعة لاعبين حضرت من قبل الادارة والسعي الى انهاء الموسم بالعودة الى الدوري الممتاز الهدف الذي يبحث عنه الفريق من الموسم الماضي عندما نظم نفس الدور الموسم الماضي لكنه فشل في التاهل لتبقى اماله في معالجة الامور في الدور القادم

فريق ميسان

اما ميسان فكان قريب من التاهل بعد فوزين متتالين تمتع بالصدارة قبل ان يخسر من الكوفة وتراجعت حظوظه كثيرا قبل ان يتعادل في مباراة الحسم مع الديانة ويعود الى مدينة العمارة ويفشل مرة ثالثة على التوالي في تخطي الدور المذكور بعدما توقف في محطة الناصرية وليستمر البقاء في دوري المظاليم بعد محاولات التاهل التي اصطدمت بأقرانه في المواسم الاخيرة واخرها في الناصرية عندما فشل في المباراة الاخيرة بتعادله امام الديوانية ويعود مع جمهوره الذي صاحبه الى ملعب اللقاء ا بخيبة امام البقاء موسم اخر في الدرجة الاولى التي ستشهد عراقيل كبيرة امام الفرق الموسم المقبل من حيث تطبيق تعليمات الترا خيص

فريق الناصرية

فرط بفرصة كبيرة قد لأتعوض ولاتتكرر امام ظروف النادي المالية والازمة التي يمر فيها منذ سنوات قبل ان تاتي محاولة الادارة في تحمل ضيافة فرق المجموعة سعيا للتأهل والعودة الى الدرجة الممتازة قبل ان تنهي احلامه ويخيب امال جمهوره الذي تابع الفريق في كل الظروف ورافقه الى العمارة في التصفيات الاولية لكن كل شيء خالف رغبتهم. وكما قلنا في حديث سابق قبل ايام كان الاجدر ان تستثمر المبالغ التي صرفت على ضيافة الفرق في انتداب عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق والمشاركة بلاعبين افضل من الذين شاركوا امام تحقيق رغبة العودة للدوري الممتاز الذي اخفق الفريق مرة اخرى في العودة اليه كما سيواجه مشكلة اللعب في الدرجة الاولى للموسم القادم وهو لايملك ملعبا وبنى تحتية بالمعنى المطلوب .