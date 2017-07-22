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إفتتاح ملعب ميسان الأولمبي الأربعاء بعروض فنية مبهجة

بغداد – الزمان الرياضي

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة ان يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 تموز الحالي ، موعد لافتتاح ملعب ميسان الاولمبي في تمام الساعة الثامنة مساءً

و سيكون افتتاح الملعب باقـامة مباراة رسمية بين فريقي نــــــــفط ميسان والزوراء ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم و تسبقها احتفالية بهيجة أعدتها الوزارة و شركة عشتار ببرنامج مبهر و عروض فنية تقدم لأول مرة .

وتبذل الملاكات الفنية لوزارة الشباب و الرياضة و الشركة المنفذة جهودا كبيرة لأجل الانتهاء من الاعمال التكميلية في ملعب ميسان الاولمبي قبيل افتتاحه بصورة رسمية ،بعد ان انتهت من نصب ابراج الانارة و اعمال مضمار الساحة و الميدان .

و جددت وزارة الشــــــــباب والرياضة دعوتها حكومة مــــــيسان المحليـــــــــة والمحافظ علي دواي لبذل جهود مضاعفة خلال الثلاثة ايّام المقبلة والانتهاء من اعمال تنظيف و تعبيد الطرق و المقتربات المحيطة بالملعب بهدف اضفاء مسحة جمالية تزيد الملعب رونقا و جمالا

و ستعلن وزارة الشباب و الرياضة خلال اليومين المقبلين عن أماكن بيع تذاكر حضور حفل الافتتاح .

تحضيرات الافتتاح

من جهته أكد وزير الشباب و الرياضة عبد الحسين عبطان ان ملعب ميسان الاولمبي يعداضافة ممتازة للمنشآت الرياضية في البلد، والتي ستعزز مطالبنا برفع الحظر الكلي عن ملاعبنا الكروية ، لاسيمابعد تقديمنا الدعوة للاتحاد الدولي لكرة القدم اضافة ملعب ميسان الاولمبي الى الملاعب الثلاثة المعتمدة لدى فيفا كربلاء و البصرة واربيل .

جاء ذلك خلال اجتماع عبطان بملاك الوزارة المتقدم ومدير شركة عشتار محمد هيجل لبحث الاستعدادات الاخيرة لحفل افتتاح ملعب ميسان نهاية الشهر الحالي .

وبين وزير الشباب و الرياضة “ان الوزارة أعدت برنامجاً مبهراً يليق وحجم الإنجاز المتحقق في افتتاح صرح رياضي استراتيجي مهم للرياضة العراقية بشكل عام ومحافظة ميسان على وجه الخصوص ، بعد وصوله الى الجاهزية الكبيرة و لم تتبق سوى الاعمال التكميلية ، مشيرا الى ان الوزارة ستراعي الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع الديني السيد الشهيد محمد صادق الصدر و نجليه رحمهم الله ، و التي ستتزامن مع حفل الافتتاح .

استقبال لاعبين

من ناحية اخرى استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان في مكتبه اللاعبين الدوليين علي حسين رحيمة ومخلد علي .

واكد عبطان خلال استقباله نجمي المنتخب الوطني السابقين ان ابواب الوزارة مفتوحة للجميع ودعمها لن ينقطع واعتزازها كبير بنجومنا الرياضيين اصحاب الانجازات العالية مع المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية ولا سيما في كرة القدم.

مشيراً الى ان الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم كل ما يستحقه النجوم الرياضيين من احتفاء واهتمام في جميع المجالات .

من جهته اشاد اللاعب الدولي علي حسين رحيمة بالجهود الذي تبذلها وزارة الشباب والرياضة وخصوصاً مايتعلق بالثورة العمرانية للمنشأت الرياضية وملف رفع الحظر عن الملاعب الكروية وهو ما يجعلنا نفخر جميعا بالاهتمام الرائع الذي توليه الوزارة للرياضة في العراق وحرصها على ان يكون البلد في المكانة التي يستحقها . وحضر اللقاء رئيس رابطة نادي الشرطة الرياضي علي الصبيحاوي.