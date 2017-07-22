الليغا: مواجهتا الـكلاسيكو في المرحلتين 17 و36

زيدان يستبعد رحيل رونالدو وأشبيلية تتحرك قانونياً

{ مدريد – وكالات: يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني من ملعب ديبورتيفو لا كورونيا في 19 أو 20 آب المقبل، بحسب برنامج الموسم الجديد الذي نشرته الجمعة رابطة الدوري. أمّا بالنسبة للغريم التقليدي برشلونة الذي تنازل الموسم الماضي عن لقب الدوري لمصلحة غريمه ريال، فيبدأ مشواره على أرضه ضد ريال بيتيس، على أن تكون مواجهة الـكلاسيكو الأولى بين العملاقين على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة في المرحلة السابعة عشرة التي تقام في منتصف أسبوع ليلة عيد الميلاد الذي يصادف هذا العام يوم الإثنين. وقد يكون هناك تعديل في موعد هذه المباراة بسبب ارتباط ريال مدريد بكأس العالم للأندية المقررة في الإمارات بعد إحرازه دوري أبطال أوربا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، لاسيما في حال تأهل النادي الملكي إلى نهائي البطولة التي تقام بين 6 و16 كانون الأول. أمّا مباراة الإياب التي يحتضنها ملعب كامب نو، فستكون في السادس من آيار في المرحلة السادسة والثلاثين من الموسم الذي يختتم في 20 من الشهر ذاته. من جهته، يبدأ ممثل العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد موسمه على ملعب خيرونا، الوافد الجديد إلى دوري الأضواء. ويخوض أتلتيكو وفياريال المرحلتين الأوليين للموسم خارج قواعدهما بسبب تأخر الأعمال في ملعبيهما، إذ ينتقل فريق العاصمة هذا الموسم من فيثنتي كالديرون إلى ملعب جديد يتسع لـ70 ألف متفرج، فيما يجدّد فياريال الذي يحلّ ضيفاً في المرحلة الافتتاحية على ليفانتي، المنصة الأساسية في ملعبه المادريغال. واشترى أتلتيكو ملعب لا بينيتا ستاديوم مقابل 30 مليون يورو، وينتقل إليه الموسم المقبل وباسم جديد هو واندا ميتروبوليتانو، على اسم الشركة الصينية العقارية الراعية للنادي داليا واندا غروب.

مصير رونالدو

استبعد مدرب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان بشكل قاطع اول امس الجمعة رحيل نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الملاحق من طرف مصلحة الضرائب الإسبانية. وقال زيدان في مقابلة مع شبكة التلفزيون إي إس بي إن الأمريكية: كريستيانو في النهاية واحد منا ببساطة، سيبقى معنا. وأضاف زيدان الذي يشرف حالياً على المعسكر التدريبي الاعدادي لفريقه للموسم الجديد في الولايات المتحدة إنه في عطلة في الوقت الراهن، إنه يرتاح، يستحقها جيداً، سيلتحق بنا بمجرد انتهاء عطلته. وكان رونالدو أشعل التكهنات بخصوص مستقبله عشية انطلاق كأس القارات في روسيا حيث أوضح لمقربيه رغبته في ترك إسبانيا بسبب اتهامه من طرق القضاء المحلي بالتهرب الضريبي بقيمة 14،7 مليون يورو. ومنذ ذلك الحين والشك يحوم حول نوايا افضل لاعب في العالم 4 مرات والفائز مع النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوربا في العامين الأخيرين. وتطرق زيدان أيضاً إلى أحد اللاعبين المطلوبين بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مواطنه المهاجم كيليان مبابي المرتبط بعقد مع موناكو حتى عام 2019 والذي ترغب العديد من الأندية في التعاقد معه .

وقال زيدان إنه لاعب جيد جداً، موهبة كبيرة في سن الثامنة عشرة مع شخصية جيدة جداً. وتابع: لقد أظهر الموسم الماضي كل ما هو قادر على تقديمه. إنه ليس لاعباً في فريقي، لا يمكنني قول أشياء أخرى.

إشبيلية يتحرك قانونيًا ضد أتلتيكو مدريد

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، مساء امس اول الجمعة، أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد اللاعب الدولي، فيتولو. وقالت صحيفة أس الإسبانية إن إشبيلية سيقدم شكوى ضد اللاعب، ووالده، ووكيل أعماله، وناديي أتلتيكو مدريد ولاس بالماس، على خلفية انضمام فيتولو إلى الروخي بلانكوس مؤخرًا، قادمًا من الفريق الأندلسي. وأعلن إشبيلية في بيان عبر موقعه الرسمي: مجلس إدارة النادي عقد اجتماعًا، استمر لمدة 6 ساعات، وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في قضية اللاعب فيتولو. وأضاف: النادي لديه شركتان قانونيتان ستدافعان عن حقوقه، حيث أن إشبيلية توصل لاتفاق مع فيتولو، لكن اللاعب قرر فسخ العقد من جانب واحد. وكان المهاجم الإسباني قد انتقل إلى أتلتيكو مدريد، بعد أن أعلن إشبيلية مباشرةً توصله لاتفاق معه حول تمديد عقده. وأعار أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد إلى لاس بالماس، حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أي إلى حين انتهاء عقوبة الفيفا، التي تحرم نادي العاصمة الإسبانية من تسجيل لاعبين جدد.

موراتا: أرحل عن بيتي بضمير مرتاح

شكر المهاجم ألفارو موراتا، الذي انتقل مؤخرًا لنادي تشيلسي الإنكليزي، ناديه السابق، ريال مدريد، وذلك في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، برر فيها قرارًا مدروسًا وعن اقتناع ولن يتفهمه البعض. وأضاف المهاجم الشاب في الرسالة، هناك الكثير من الأمور التي أريد أن أقولها الآن، هناك أحاسيس كثيرة وذكريات أيضًا في رأسي. وتابع متأكد من أن البعض لن يتفهموا هذا القرار، والبعض الآخر سيدعمه بالتأكيد.. ولكن هذا هو قراري في النهاية، قرار جاء بعد تفكير وعن اقتناع. كما أبرز موراتا (25 عامًا) الفترة التي قضاها داخل الفريق الملكي، والتي وصفها بـالمذهلة. وقال في هذا الصدد أرحل عن بيتي، لأنني هكذا أرى ريال مدريد، أرحل بضمير مرتاح لأنني قدمت كل ما لدي في كل مران، في كل دقيقة حظيت خلالها بشرف ارتداء هذا القميص.. أشعر بالراحة لأني كنت جزءًا هامًا من هذا العام المذهل، الذي فزنا خلاله بأربعة ألقاب، عام لن أنساه ولن ينساه أحد بالتأكيد. كما شكر مهاجم البلوز الجديد الجميع داخل الميرينجي، على المعاملة التي لقيها خلال فترة تواجده، ولا سيما الرئيس فلورنتينو بيريز، على تفهمه هذا القرار.

وأوضح: لا يمكنني سوى شكر ريال مدريد.. أصبحت هذا اللاعب بفضل هذا النادي، أريد الاستفادة من هذه السطور لتوجيه الشكر للجميع. ولم يغفل موراتا أيضًا توجيه الشكر لجماهير الفريق الملكي، التي دعمته وشجعته منذ عودته من يوفنتوس الإيطالي، ولزوجته ولعائلـــــته ولجميع المقربين منه.