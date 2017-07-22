قطر تنفرد بصدارة المجموعة الثالثة في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً

{ الدوحة – وكالات: انفرد منتخب قطر في الصدارة بعد فوزه على الهند 1-0 اول امس الجمعة على ملعب نادي السد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين. وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة تعادل منتخب سوريا مع تركمانستان 0-0 على ذات الملعب. وانفرد المنتخب القطري في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لسوريا ونقطة لتركمانستان ولا شيء للهند. وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة اليوم الأحد، حيث تلتقي قطر مع سوريا، والهند مع تركمانستان. وكانت الجولة الأولى شهدت فوز سوريا على الهند 2-0، وقطر على تركمانستان 2-0. ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر. ورغم أن منتخب الصين مستضيف النهائيات حصل على بطاقة التأهل المباشر، إلا أن الاتحاد الصيني لكرة القدم أكد رغبته في مشاركة فريقه بالتصفيات، وبالتالي في حالة حصول المنتخب الصيني على إحدى بطاقات التأهل، فإن سادس أفضل فريق يحصل على المركز الثاني سوف يتأهل للنهائيات. في المباراة الأولى اكتفى منتخب سوريا بنتيجة التعادل السلبي مع تركمانستان. وشن المنتخب السوري هجمات متواصلة على المرمى التركماني من أجل حسم النقاط الثلاث، ولكن مهاجمي الفريق لم ينجح في استغلال الفرص التي سنحت لهم أمام المرمى. وأكمل منتخب تركمانستان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد البديل غوفانتشميرات قربانكولييف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني. وضغط المنتخب السوري من البداية، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 22 عبر تسديدة مؤمن ناجي التي غيرت مسارها قبل أن يتألق الحارس دولتيار بيردييف في إبعادها إلى ركلة ركنية. وعاد ناجي ليرسل تمريرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها محمد رأفت وحولها برأسه لكنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث، ثم تصدى الحارس التركماني لتسديدة محمد رأفت من خارج منطقة الجزاء. واستمرت المحاولات السورية خلال الشوط الثاني، في حين اعتمد المنتخب التركماني على الهجمات المرتدة، والتي أسفرت عن فرصتين خطرتين عن طريق بيرديمرات رجبوف. وأهدر البديل عبد الهادي صالحة أخطر الفرص السورية بعدما انفرد بالحارس بيردييف ولكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث. وبينحسين غفش مدرب منتخب سوريا كنا تحت الضغط لأننا نخوض مباراة كل يومين وهذا أثر على اللاعبين، خاصة بعد خوض مباراة قوية أمام الهند في الجولة الأولى.. حاولنا التسجيل خلال الشوط الأول ولكننا أهدرنا عدة فرص وآمل ألا نندم على هذه الفرص في المستقبل، والآن يجب أن ننتظر المباراة المقبلة أمام قطر ثم ننتظر نتائج كل المجموعات حتى نعرف ماذا سيحصل معنا. وقال أحمد اغاميرادوف مدرب منتخب تركمانستان النتيجة سيئة لكلا الفريقين، إذا فزنا فإنه كان سيصبح لدينا بعض الأمل في التأهل، كلا الفريقين قاتلا من أجل التأهل ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من الفوز.. كان بإمكان الفريقين تحقيق الفوز في المباراة، سنحت لنا فرصتين للتسجيل، وبالتأكيد حصل المنتخب السوري على فرص أكثر منا. وفي المباراة الثانية نجح منتخب قطر في تحقيق فوز صعب بنتيجة 1-0 في مواجهة الهند. وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، خطف منتخب قطر هدف الفوز الثمين في الدقيقة 54 عن طريق المعز علي. وعانى المنتخب القطري خلال الشوط الأول في فرض إيقاعه على الملعب، حيث كانت أبرز الفرص لصالح الهند عبر تسديدة لاليانزوالا تشانغتي التي مرت فوق العارضة. وفي الشوط الثاني تحسن أداء أصحاب الأرض، ونجحوا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 54 عن طريق المعز علي الذي استغل خطأ الحارس الهندي فيشال كايث في التعامل مع تمريرة طويلة ليسدد في الشباك الخالية. وضاعت فرصة ذهبية على منتخب الهند من أجل تسجيل التعادل بعدما سدد هيتيش شارما كرة قوية ارتدت من العارضة، في حين مرت رأسية نيكيل تشاندراشيكار فوق المرمى. وضغط المنتخب الهندي في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل، وكانت أبرز محاولاته عبر تسديدة البديل لاليمبويا دانيال التي تصدى لها الحارس القطري محمد البكاري.