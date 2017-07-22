شبهات تلاعب بثلاث مباريات في ويمبلدون

{ مدن – وكالات: عادت بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، إلى الواجهة بعد أيام على انتهاء منافساتها ، بالإعلان عن التحقيق في ثلاث مباريات بسبب شبهات حول إمكانية التلاعب بها. وذكرت وحدة نزاهة كرة المضرب التي تتولى مراقبة اللعبة وكشف عمليات الغش فيها، أنّ مباراتين في التصفيات وأخرى في القرعة الرئيسية أثارت الشبهات بسبب مراهنات غير مألوفة، مشيرة إلى أنها ستحقق في هذه المباريات بشكل معمق. وأكدت أنها ستقيم وتراجع هذه المباريات تطبيقاً لسياسة إنذار المباريات المعتمد في وحدة نزاهة كرة المضرب. وتعني سياسة إنذار المباريات في وحدة نزاهة كرة المضرب، بأن تحقق الأخيرة في أي شبهات مثل المراهنات غير الطبيعية، لكنها تؤكد بأنّ الإنذار بشأن مباراة معينة ليس دليلاً على وجود تلاعب. وسجّل تراجع هذه السنة في عدد الإنذارات التي وصلت إلى 83 حتى الآن، أي أقل بـ38 إنذاراً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأحرز السويسري روجيه فيدرر الأحد لقب فردي الرجال بفوزه في المباراة النهائية على الكرواتي مارين سيليتش، منفرداً بالرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولة مع لقبه الثامن. أمّا في فردي السيدات، فأحرزت الإسبانية غاربيني موغوروزا اللقب، بفوزها في النهائي على الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامس. من جانب اخر، أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس أن بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام ستكون أولى بطولات التنس التي يتجاوز مجموع جوائزها 50 مليون دولار عقب زيادة إجمالي قيمة الجوائز بواقع 9 في المئة. وسينال الفائز بأي من لقبي فردي الرجال والسيدات 3.7 مليون دولار بينما سيحصل وصيف البطل على 1.825 مليون دولار من إجمالي مجموع الجوائز البالغ 50.4 مليون دولار. وسينال الثنائي الفائز بلقبي زوجي الرجال والسيدات 675 ألف دولار وهي الأعلى في تاريخ بطولة أمريكا المفتوحة. وستقدم التصفيات المؤهلة للقرعة الرئيسية لآخر البطولات الأربع الكبرى أكثر من 2.9 مليون دولار في شكل جوائز مالية بزيادة تبلغ 49.2 في المئة مقارنة بعام 2016. وستقام بطولة أمريكا المفتوحة في الفترة من 28 آب وحتى العاشر من أيلول المقبل في مركز بيلي جين كينغ الوطني للتنس في فلاشينغ ميدوز بنيويورك.