أول لقاء مع الصحافة بعد غياب عشرين سنة

(الزمان) تلتقي بالحارس الطائر كاظم شبيب في السويد والدنمارك: عمو بابا ظلمني وأوقف رحلة تألقي مع المنتخب

مالمو – علي كاظم

تنفرد صحيفة الزمان بإجراء لقاء صحفي مع نجم الجوية والمنتخبات الوطنية والعسكرية سابقا الحارس ” كاظم شبيب ” الذي خصنا بهذا اللقاء بعد ابتعاده لأكثر من عشرين عاما عن الاعلام والصحفيين والسبب كما يقول هو أن الصحافة تغيرت كثيرا ولم تعد تستهويه مثلما كانت في السابق ! ونحن بدورنا نشكره على هذا اللقاء الذي سيضع فيه النقاط على الحروف ونعرف حكايته مع معشوقته كرة القدم منذ أن كان يداعبها طفلا صغيرا حتى أصبح حارس مرمى العراق الأول يشار له بالبنان لكن هناك من ظلمه بدون وجه حق وأبعده عن حراسة مرمى المنتخب رغم تألقه وبسالته في الدفاع عن مرماه في كل مباراة يخوضها سوى كانت على صعيد النادي أو المنتخب

{ كابتن كاظم شبيب اهلا وسهلا بك ونشكرك على وجودك معنا عبر صحيفة الزمان .

– أشكرك جدا استاذ علي فأنت احد الصحفيين المبدعين الذي سمعت عنه الكثير وسعيد بوجودي معك وتحياتي لكل كادر جريدة الزمان

{ جمهورك السابق يعرف كل شي عن الحارس كاظم شبيب وبما أنك بعيد عن الصحافة منذ فترة ليست بالقصيرة فمن حق الجيل الجديد أن يتعرف على سيرتك الرياضية المرصعة بالذهب

– بدايتي مع الكرة لا تختلف عن بداية اي لاعب اخر عشق كرة القدم منذ الطفولة ولعبها مع أطفال المحلة وفِي المدراس الابتدائية والمتوسطة ومن ثم لعبت بالفرق الشعبية واذكر منها فريق شباب الطليعة الذي يعد احد أشهر فرق بغداد في ذلك الوقت وكان معي في الفريق ” صمد أسد . جاسب فهد . محمود أسد ” وبأشراف المرحوم كاظم مجيد ، وبعدها لعبت لمدة سنتين لنادي المواصلات 1968/1970 ..ومن ثم مثلت قوات بغداد بدوري الجيش في موسم 1971/1972 وكان يشرف على تدريب الفريق المدرب واللاعب في نفس الوقت السيد “كاظم صدام ” الذي له الفضل الكبير في مسيرتي الرياضية حيث دعمني وشجعني وأعطاني الثقة بنفسي ولن انسى هذا الفضل أبدا .. وفِي موسم 1973/1974 لعبت لنادي البريد بعد أن تسرحت من الجيش وكان معي في الفريق اللاعبين ” كاظم وعل . كاظم كامل . كاظم عبود . منعم جابر ” وكان مدرب الفريق يطلق علينا ” كاظمين الغيظ “

{ متى كان انطلاق الحارس كاظم شبيب نحو عالم الشهرة والنجومية

– بطولة شباب أسيا التي أقيمت في الكويت عام 1975 كانت البوابة لدخول عالم الشهرة والنجومية حيث قدمت مستوى رائعا في كل مباريات البطولة خاصة في المباراة النهائية مع منتخب أيران وأنقذت العديد من الكرات الخطرة والصعبة وتم اختياري كأحسن حارس مرمى واختيار زميلي كاظم وعل افضل لاعب واحرزنا كأس البطولة مناصفة مع منتخب ايران كما تنص قوانين الاتحاد الآسيوي في تلك الفترة وبعدها تم تعديل نظام البطولة .. بعدها بدأ الاعلام يسلط الاضواء على كاظم شبيب ويتنبأ بحارس مرمى جديد يكون خليفة للمرحوم ستار خلف

{ سؤال خطر في بالي في هذه اللحظة لماذا اخترت مركز حارس المرمى بدلا ان تكون مهاجما يسجل الاهداف .

– كنت أحب مركز حارس المرمى منذ الطفولة وكذلك حبي للمرحوم ستار خلف جعلني أن أكون حارس مرمى مثله بحيث كنت أهرب من المدرسة وأذهب أشاهد تدريباته واقف خلف المرمى أجلب له الكرات وأقوم بتقليد حركاته

{ كيف بدأت رحلتك مع فريقك الجوي الذي دافعت عن عرينه اكثر من 15 عاما كنت فيها الحارس المتألق ومعشوق جمهوره الوفي

– بعد أن بزغ نجمي في بطولة شباب اسيا مع بقية اللاعبين فاتحني المدرب المعروف ” عبد الاله محمد حسن ” بالانضمام الى الفريق حيث كان يشرف على تدريب الفريق وكان معي أيضا النجم كاظم وعل وكاظم كامل ووافقنا على الأنضمام ولاسيما أنه فريق عريق وجماهيري ويحلم أي لاعب أن يكون في صفوفه . وهكذا بدأت مسيرتي الطويلة مع هذا الفريق الذي أصبح بيتي الثاني ودمي أصبح أزرق منذ ذلك الوقت ومازال ازرق

{ لو نسألك عن مسيرتك مع المنتخب هل ظُلْم الحارس كاظم شبيب كما سمعت انا شخصيا من بعض اللاعبين السابقين

– نعم بالتاكيد ظُلمت كثيرا في المنتخب خاصة من قبل المرحوم المدرب عمو بابا الذي ابعدني بدون وجه حق عن المنتخب لسنوات طويلة رغم أني كنت أفضل حارس مرمى في تلك الفترة وقدمت مستوى متميزا مع زملائي رعد حمودي وفتاح نصيف . وسأعطيك مثالا لبعض الظلم الذي تعرضت له حيث كنت ضمن تشكيلة الفريق المشارك في بطولة الخليج العربي الرابعة في الدوحة عام 1976 وتم إبعادي والتحاق المدرب جلال عبد الرحمن بدلا عني وكذلك في نهائيات كأس العالم في المكسيك عام 1986 حيث تم إبعادي من الفريق وضم الحارس احمد جاسم لتشكيلة الوفد المشارك في البطولة . الموضوع طويل ومؤلم حيث كنت في أوج عطائي وتألقي ومع ذلك ساهم عمو بابا بأبعادي عن المنتخب اكثر من مرة

{ لو سألتك عن أفضل مباراة محلية وخارجية ومن اهم افضل المهاجمين الذين واجهتهم خلال مسيرتك الكروية الحافلة بالعطاء والابداع

– أفضل مباراة محلية كانت ضد الزوراء وفزنا واحد صفر وقدمت مستوى رائعا وأنقذت الكثير من الاهداف من أقدام فلاح حسن وعلي كاظم وثامر يوسف .. اما افضل مباراة خارجية فكانت ضد منتخب أوغندا وفاز فريقنا العراقي بهدفين مقابل لاشي سجلها المهاجم كاظم وعل وأطلقت الصحافة الأوغندية على كاظم شبيب لقب ” الساحر ” كوني قدمت مستوى مميزا ورائعا.. أما افضل المهاجمين الذين لعبت ضدهم فيأتي في المقدمة مهاجم الشرطة والمنتخب ” علي حسين محمود ” الذي يمتاز بالسرعة والقوة ويعرف طريقه نحو المرمى وهو أيضا ظُلْم كثيرا في المنتخب ! ويجب أن لا أنسى المهاجم فلاح حسن وعلي كاظم . وعربيا افضل المهاجمين الذين واجهتهم هما المهاجم الكويتي جاسم يعقوب والمهاجم المصري محمود الخطيب

{ بما أنك مدرب حراس مرمى من هو الحارس الذي لفت نظرك في حراسة مرمى منتخب العراق

– يوجد حراس مرمى جيدين في العراق لكن ابرزهم الحارس ” محمد حميد ” فهو حارس مرمى موهوب لكنه يحتاج الى توجيه وأن تتوفر له اجواء تدريبية مثالية وبعدها يكون حارسا لمنتخب العراق سنوات طويلة

{ برأيك ماهي الخطوات الصحيحة لكي تعود الكرة العراقية الى عصرها الذهبي

– أول خطوة ” الاهتمام بالبنية التحتية للملاعب التي تعد العمود الفقري لتطوير كرة القدم وبدونها لا نجد كرة قدم صحيحة . ثانيا الاهتمام بفرق الأشبال والناشئين وإعدادهم الإعداد الصحيح والبحث عن المواهب الكروية من خلال الكشافين كما كان في السابق يبحثون عن الخامات المميزة في المدارس والساحات الشعبية ومن ثم صقل مواهبهم . ثالثا أن يكون هناك تخطيط مسبق لعمل الاتحاد العراقي ووضع الرجل المناسب في الاتحاد ويكون ملما بعمله ويعرف كل صغيرة وكبيرة في مجال كرة القدم

{ ما رأيك بالاكاديميات الكروية التي ظهرت موخرا في العراق وخاصة في بغداد

– خطوة جيدة لتوسيع لعبة كرة القدم وأستقطاب المواهب !! لكن من هو الذي يدير هذه الأكاديميات وماهي الخطط والمناهج التدريبية التي تسير عليها هذه المدارس الكروية أن صح التعبير ، وطالما أن هذه المدارس تهتم بالفئات العمرية فيجب وضع ملف سنوي لكل لاعب يرحل معه عندما ينتقل الى فئة اكبر عمرآ حتى في النهاية يساعد المشرفين في تقييم هذا اللاعب اثناء وجوده في الأكاديمية بالاضافة أن يكون المدربين على هذه الفئات العمرية اصحاب خبرة ولديهم شهادات تدريبية تؤهلهم للعمل التدريبي

{ رأيك بالأسماء التالية

هشام عطا عجاج .. أرقى شخصية رياضية كروية وأدارية مع احترامي للآخرين

عبد الاله محمد حسن .. رجل خدم الكرة العراقية في عصرها الذهبي

حسين سعيد .. شخصية رياضية مرموقة خدم الكرة العراقية لاعبا ومازال يخدم الكرة العراقية من وراء الكواليس

ناظم شاكر .. مدافع رائع وأفضل لاعب للمنتخب العراقي في نهائيات كأس العالم وهو صديق عزير على قلبي

{ وصلنا الى السؤال الذي ينتظره الجمهور كيف بدأت رحلتك الاحترافية للتدريب في قطر

– رحلتي الاحترافية بدأت عام 1995 مع نادي قطر الذي كان يلعب في دوري الدرجة الاولى بعدها طلب مني ” محمد بن همام ” الذي كان في وقتها يشغل منصب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أن أكون مع الكادر التدريبي لمنتخب ناشئين قطر الذي كان يستعد لتصفيات أسيا في مسقط وحصلت موافقة نادي قطر على الاعارة . وبعد أن نجحت في عملي التدريبي مع المنتخب تعاقد معي الاتحاد القطري كمدرب لحراس المرمى من عام 1996 الى عام 2004 أشرفت خلالها على تدريب منتخبات الشباب .الناشئين . والأشبال . والبراعم

{حدثنا عن رحلتك الاحترافية مع أكاديمية أسباير القطرية

– أكاديمية أسابير تم افتتاحها عام 2004 وهي أكاديمية عالمية تضاهي أكبر الأكاديميات في أوربا فيها مدربين أجانب مختصين بكل الفئات العمرية ولها وضع واهتمام مميز وتعاقدت معهم منذ السنة الاولى لافتتاحها ومازلت معهم حتىهذه اللحظة

{ ماذا أستفدت من هذه الأكاديمية

– حصاد عمري التدريبي على مستوى حراسة المرمى بلورته في هذه الأكاديمية التي أستفدت منها كثيرا فعندما ادخل الملعب اعرف ماذا أفعل اليوم وغدا وبعد أسبوع وفق منهج تدريبي مميز . الشي الثاني الذي أستفدت منه في هذه الأكاديمية هو الأحتكاك في المدارس الكروية في العالم أضافة الى الخبرة التي أكتسبتها من خلال المعسكرات التدريب الخارجية في أوربا والاحتكاك بمدربين عالمين ساعدتني في تطوير عملي التدريبي

{ يقال أن الكابتن كاظم شبيب لا يحب التقاط الصور مع مشاهير ونجوم الكرة باستثناء صورة وحيدة مع ملك الكرة ” بيليه ” هل هذا صحيح

– يضحك الكابتن قبل الإجابة ومن ثم يقول نعم هذا صحيح لكنه ليس غرورا فقد زار الأكاديمية نجوم الكرة ” ماردونا . ميسي . تشافي . راؤول ” وغيرهم من النجوم العالميين لكني لم التقط صورا سوى مع بيليه لانه ملك الكرة ومعجب به منذ كان لاعبا يصول ويجول في الملاعب وكذلك هو نجم متواضع جدا وخلوق وعندما قلت له انا عراقي نظر إلي بفخر

{ ماذا أعطتك كرة القدم

– أعطتني كل شي وأغلى شي حصلت عليه هو حب الجماهير وأنت رأيت بعينك في السويد والدنمارك كيف بادلني الجمهور الحب رغم ابتعادي عنهم اكثر من عشرين سنة لكني والحمد الله تركت بصمة الإبداع في الملاعب وفِي التدريب حتى أني اذكر زرت نيوزلنده التي هي في اخر العالم ووجدت مشجعين عراقيين بادلوني الحب والاحترام

{ ماهي حكمة كاظم شبيب في الحياة

– من تواضع لله رفعه

{ من هم المطربون والمطربات الذين يطربون كاظم شبيب

– في المقدمة سيدة الغناء العربي أم كلثوم وبعدها العزيز قحطان العطار . رياض احمد . ياس خضر . يوسف عمر

{ على طاري المطرب قحطان العطار شاهدت ملامح الحزن على وجهك عندما ذهبنا له سوية قبل اللقاء ولم نجده في بيته وعلمنا انه مسافر الى أسبانيا

– قد لا يعلم القارئ أن المطرب قحطان العطار صديق الطفولة وكنا روحين في جسد واحد لا نفترق أبدآ حتى أنه من أتخذ قراره بمغادرة العراق نهائيا عام 1982 سهرنا الى الصباح والدموع سهرت معنا وعندما طلعت الشمس أخذته الى كراج العلاوي وكان الفراق المؤلم بيني وبينه ولم نلتق بعدها. وأن كان في بعض المرات اتصال قليل بيننا لكنه لا يشفي الغليل أبدآ . فقحطان صاحب الصوت الشجي ترك جرحآ عميقا في جسدي عندما أفترقنا ولي معه حكايات وقصص تحتاج الى عشرات اللقاءات لكي أبوح ما في داخلي من ذكريات معه

{ بغداد ماذا تعني لك وهل تعلم الفديو القصير الذي ظهرت فيه لتحية الشعب العراقي وصل عدد المشاهدة في صفحة الفيسبوك لأكثر من 12 الف مشاهد

– كان جوابه الدموع فقط ولم يجيبني علي بغداد وأنتظرت دقائق لكي ينتهي من البكاء وذهبت الى سؤال أخر

{ هل هناك خبر حصري ومفرح عبر جريدتنا تزيل عنك احزان الماضي والحاضر خاصة بعد رحيل زوجتك وأبنك عدي رحمهما الله

– أنت تعرف بوفاة زوجتي قبل سنوات وقبلها رحل أبني عدي فأن شاء الله عن قريب. أكمل نصف ديني من امرأة عراقية

كابتن كاظم أنتهى لقاءنا الممتع معك الذي أبتدأ في الدنمارك والسؤال الاخير كان جوابه في السويد وأنا نيابة عن كادر صحيفة الزمان أقول لك مباركمقدمآ وأن نراك دائما مبتسما بعد أن أخذ الحزن منك السعادة في السنوات الماضية

أخذ نفس عميق قبل أن يتكلم وشكرني على هذا اللقاء وقال جريدة الزمان من الصحف الراقية وأنت صحفي مميز وسعيد جدا بهذا اللقاء