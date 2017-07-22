في الذكرى الخامسة والستين لقيام ثورة 23/يوليو/تموز/1952

المشروع الوحدوي الناصري والإستعمار والطائفية

مبدر الويس

الجزء الاول

في الثالث والعشرين من تموز/يوليو/2017 ، يكون قد مضى خمسة وستون عاماً على ثورة يوليو/تموز/1952 الناصرية حيث عند قيامها آنذاك كانت الدول العربية كافة من المحيط إلى الخليج تحت الهيمنة الأستعمارية لبريطانيا وفرنسا ، بما فيه من قواعد عسكرية ، ومعاهدات جائرة تعزز النهج الإستعماري على البلدان العربية ، وفي مقدمتها مصر . التي كانت تحت الهيمنة الإستعمارية لبريطانيا بقواعدها العسكرية منذ عام 1882 . فتحولت مصر إلى بلد يقود سياستها الرأسماليون والإقطاع ويعين حكومتها السفير البريطاني في القاهرة ، وفي ظل وجود أحزاب مدجنة تخدم وجود بريطانيا ومصالحها في مصر . حيث أدى هذا الوضع إلى الإستغلال الرأسمالي وأنتشار الفقر بين جماهير الشعب المصري وتردى العلم والثقافة ، كي تبقى مصر تحت الهيمنة الإستعمارية

بل إن القوات المصرية التي أرسلت لمقاتلة الصهاينة في فلسطين كانت مزودة بأسلحة فاسدة ، حيث كان عبد الناصر يقاتل في فلسطين وشاهداً على ذلك . وكان يرى خيانة النظم العربية في حربها الصورية مع العصابات الصهيونية في تسليم فلسطين للصهاينة وكان يرى لو كانت هناك دولة عربية واحدة وجيش واحد لما ضاعت فلسطين . هذه العوامل وغيرها كثير كانت من الأسباب الرئيسية لتجذير الوعي السياسي الوحدوي لعبد الناصر المعادي للأستعمار والصهيونية والمستند إلى ثقافة واسعة التي تحمل في طياتها المبادئ والأهداف التي يهدف عبد الناصر لتحقيقها ، كوّنها عبد الناصر لنفسه من خلال الثقافة الذاتية في شبابه ، ومن ثم الثانوية وطالباً في كلية الأركان ومدرساً فيها لاحقاً ، حيث رصدت إدارة المكتبة في كلية الأركان أن معظم الكتب الأدبية والسياسية والثقافية والتاريخية وغيرها كان قد أستعارها عبد الناصر لقراءتها وتأكيداً على ذلك عقدت ندوة ثقافية حضرها أبرز مثقفي مصر وكتابها بعد وفاة عبد الناصر ، وكان من بين الحضور الأديب نجيب محفوظ ، وخالد محمد خالد ، والدكتور غالي شكري ، وآخرون .

وعي ثقافي

وقد أتفق الجميع بأن عبد الناصر كان أحد مثقفي مصر ، وقد نشرت مجلة العربي التي تصدر في الكويت ، تفاصيل الحوار الذي دار في هذه الندوة وآرائهم بعبد الناصر كمثقف وقيادته لثورة يوليو 1952 . هذا الوعي السياسي لعبد الناصر بسبب وعيه الثقافي ، هو الذي أدى بعبد الناصر القيام بتنظيم حركة الضباط الأحرار في مصر لإنقاذ مصر من الهيمنة والأستعمار البريطاني والظلم الإجتماعي والقيام بثورة 23/يوليو/تموز/1952 التي ألغت النظام الملكي وأقامت النظام الجمهوري وحررت مصر من الإستعمار البريطاني ، ورحيل قواعده العسكرية ، فألغت الإقطاع الزراعي وشرعت قوانين تحديد الملكية الزراعية لصالح الفلاحين وشاركت العمال في أرباح الشركات وخصصت خمسين في المئة 50% من أعضاء البرلمان للعمال ، وأقامت التعليم المجاني في كافة المراحل الدراسية الذي كان حكراً على أبناء الطبقة الأرستقراطية بسبب الأجور الدراسية الباهضة فأصبح أبناء العمال والفلاحين ضباطاً ومدراء وسفراء ووزراء وغيرهم . وهكذا ساد مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب المال أو الثروة أو المركز الوظيفي وغيره مع تطبيق الضمان الصحي في العلاج في المستشفيات لكافة المواطنين . كما أممت ثورة يوليو كافة المصارف والبنوك الأجنبية في مصر بما فيها تأميم قناة السويس كشركة عالمية أجنبية وتحويل مواردها المالية إلى الخزينة المصرية كل ذلك من أجل إقامة العدالة الإجتماعية في مصر لصالح الفقراء من العمال والفلاحين ومن أجل توفير المال اللازم للتنمية الزراعية والصناعية في عموم مصر وبعد رحيل عبد الناصر عام 1970 ، ألغى السادات الذي خلف عبد الناصر كافة الإجراءات التي أتخذها عبد الناصر لصالح العدالة الإجتماعية والتنمية ، فأعاد الإقطاع في مصر و ألغى القرارت الإشتراكية وأوقف التقدم الصناعي بطلب أمريكي وهذا ذكره سليمان صدقي وزير الصناعة في عهد عبد الناصر في ندوة تلفزيونية شاهدتها بعد وفاة عبد الناصر بفترة وجيزة . وكذلك قام السادات بطرد الخبراء الروس المتواجدون في المصانع والقوات المسلحة المصرية بالزي المدني ، بحكم أرتباطه بالولايات المتحدة ، وهو ما ذكره المرحوم حسين الشافعي الذي كان نائباً لرئيس الجمهورية العربية المتحدة في مذكراته في برنامج شاهد على العصر الذي بثته محطة الجزيرة الفضائية قبل وفاته .

مد قومي

منذ سنوات ، وعلى نهجه سار مبارك نائب السادات . وفي المجال العربي، رفعت ثورة يوليو/تموز راية القومية العربية في خمسينات وستينات القرن الماضي حيث أخذ المد القومي مداه آنذاك من أجل تحقيق المشروع القومي الوحدوي لأقطار البلدان العربية ، فأقامت ثورة يوليو أو وحدة عربية حقيقية نواة في التاريخ العربي المعاصر بين مصر وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة ، التي مثلت الإنطلاقة الأولى لقيام المشروع القومي الوحدوي ومن هنا وقفت الجمهورية العربية المتحدة إلى جانب حركات التحرر الوطني العربية في خمسينات وستينات القرن الماضي فوقفت مع ثورة 14/ تموز/1958 في العراق حيث كانت قيادة الجمهورية العربية على صلة بالضباط الأحرار من خلال صديق شنشل ومحمد حديد كما ساندت ثورة عبد الله السلال في اليمن عام 1962 فأرسلت قوات مسلحة لوقف التدخل الخارجي الذي قامت به السعودية لدعم نظام البدر المتخلف وقدمت على هذا الطريق آلاف الشهداء من الجنود والضباط من أجل نجاح الثورة والحفاظ على النظام الجمهوري إنطلاقاً من المفهوم القومي لثورة يوليو لوحدة الشعب العربي المجزأ كما وقفت ثورة يوليو إلى جانب الثورة الليبية عام 1969 ، وساندت ودعمت ثورة الشعب الجزائري مالياً و إعلامياً وسياسياً وسلاحاً منذ قيام هذه الثورة عام 1954 حتى أستقلال الجزائر في 2/تموز/1962 في عهد الرئيس ديغول . كل ذلك من أجل تحقيق المشروع العربي الوحدوي الذي رفعه عبد الناصر ، من أجل بناء الحضارة العربية التي لا تتحقق إلاّ في ظل وحدة الأقطار العربية كافة ومن خلال التكامل الأقتصادي والعلمي والإجتماعي والبشري والثقافي لأقطار البلدان العربية في دولة الوحدة وبذلك فإن التكامل العربي لدولة الوحدة في المجالات التي ذكرناها سوف يحقق لنا ثورة علمية تكنولوجية فائقة تحقق الحضارة العربية في المجالات المختلفة الأخرى من ثقافية وإجتماعية وسياسية ، وإقتصادية فيتحول العرب إلى قوة عالمية لها شأنها ، يستطيعون أستعادة كافة حقوقهم المحتلة والمغتصبة في فلسطين وغير فلسطين . فالولايات المتحدة الأمريكية كانت ولايات مجزأة شمالية وجنوبية مهمشة ليس لها أي دور وبعد وحدتها تحولت إلى قوة عالمية ، وهي اليوم أقوى قوة أقتصادية وعسكرية في العالم ، وألمانيا كانت ولايات مجزأة في أوربا وبعد وحدتها على يد بسمارك في القرن التاسع عشر (1871) أصبحت أقوى قوة عسكرية و أقتصادية في أوربا آنذاك ، وهي اليوم رابع أقتصاد في العالم وأول أقتصاد في أوربا بفضل وحدتها . وقد ذكر أحد السياسيين الفرنسين قبل سنوات ، “بأن ما فشل فيه هتلر بالسيطرة على أوربا عسكرياً أستطاعت ألمانيا بقيادة هلموت كول أن تسيطر على أوربا أقتصادياً ” والمعلوم بأن هلموت كول الذي رحل في منتصف حزيران 2017 ونعاه قادة العالم كان مستشاراً لألمانيا للفترة بين عامي 1982 – 1998 ، وقد أعاد توحيد ألمانيا في 3/تشرين/1990 ، التي قسمتها الحرب العالمية الثانية في نهايتها عام 1945 .

مرحلة انحطاط

فالعرب يعيشون اليوم في مرحلة أنحطاط لا مثيل لها في التاريخ بسبب التجزئة وغياب دولة الوحدة الذي قضّى عبد الناصر حياته من أجل تحقيقها بيد أنها أجهضت بأنقلاب عسكري رجعي دبرته المخابرات الأمريكية والصهيونية وبدعم النظم العربية الرجعية ، حيث شكل قيام هذه الوحدة خطراً على وجود الكيان الصهيوني وعلى مصالح الغرب ووجود عملائه من النظم العربية الرجعية فلو كانت هناك وحدة عربية لما حدث ما حدث من حروب أهلية في سوريا وليبيا واليمن والصومال ، وحرب داعش في العراق التي جهزتها إدارة أوباما السابقة وهذا ما ذكره الرئيس الأمريكي ترامب في حملته الانتخابية وذلك من أجل تدمير البلدان العربية وتخلفها لمصلحة الكيان الصهيوني وأمنه وهمنته في المنطقة العربية ، وتقسيمها إن أمكن فالنظم العربية هي اليوم بشكل وآخر تحت الهيمنة الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وتحت غطرسة الكيان الصهيوني الذي أوجده الغرب ودعمه في أغتصاب فلسطين وسلحه بالسلاح النووي والتكنولوجي المتطور بحيث يبقى متفوقاً على العرب أجمعين ، فالوحدة ليس فقط تقيم الحضارة العربية وتحمي العرب وتعيد حقوقهم المغتصبة والمحتلة وإنما تحمي العرب من التجزئة والتقسيم لبلدانهم وهو هدف الغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً لضمان أمن الكيان الصهيوني في فلسطين ، كما حدث للسودان في ظل حكم عمر البشير الإسلامي القائم منذ عام 1989 الذي جاء ، في إنقلاب عسكري ضد حكم الصادق المهدي الديمقراطي فأخذ يمارس الطائفية الدينية ضد المسيحيين في الجنوب وقاتلهم على هذا الأساس مما أدى إلى إنفصالهم وإقامة دولة جنوب السودان .وأيضاً قد تؤدي الفوضى العارمة القائمة اليوم في العراق وسوريا وليبيا واليمن إلى تقسيمها للأسباب نفسها .

فسوريا على سبيل المثال ، أصبحت مستباحة أرضها وسمائها ومياهها للقوى الأجنبية في حرب أهلية من أجل السلطة وكذلك اليمن وليبيا والصومال ، وحرب داعش وهي عصابات إجرامية متخلفة دخلت العراق في حزيران 2014 من سوريا وقد أستطاعت قواتنا المسلحة من تحرير الرمادي والفلوجة وكذلك الموصل في 10/تموز/2017 وسيتم القضاء على ما تبقى من هذه العصابات في بعض المناطق في الأسابيع أو الأيام القادمة ، كل ذلك يجري في غياب دور الجامعة العربية ، لما يجري من أحداث في هذه البلدان ، التي هي أعضاء في الجامعة العربية ، حيث واجبها حماية الأمن القومي العربي من أي تهديد لأعضائها أو التدخل لحل مشاكلها الداخلية ، ويعود ذلك إلى أن النظم العربية واقعة تحت الهيمنة الأمريكية وإلى سيطرة النظم العربية الرجعية على قرارات الجامعة العربية ، في حين كانت الجامعة في العهد الناصري تلعب دوراً فعالاً في الشؤون العربية والدولية ، حيث صدر قرارين للجامعة العربية من خلال مؤتمري القمة العربية في كانون ثاني وأيلول في القاهرة والأسكندرية عام 1964 ، في القرار الأول قيام السوق العربية المشتركة ، على غرار السوق الأوربية المشتركة وصولاً بشكل متدرج إلى الوحدة العربية ، وفي القرار الثاني قيام معاهدة الدفاع العربي المشترك للدفاع عن أي بلد عربي يتعرض للعدوان وتم تشكيل قيادة عسكرية بقيادة علي علي عامر ، وبعد وفاة عبد الناصر وعودة الهيمنة الأمريكية ألغيت هذه الأتفاقات ولم يعد لها وجود ، حيث إن عهد ودور عبد الناصر يمثل ذروة الإرادة والسيادة العربية لبناء المستقبل العربي ، ورفض الهيمنة والتبعية الأجنبية ، وإن التراجع عن هذه القرارات التاريخية التي فرضها عبد الناصر على الحكام العرب ، كان بفعل الهيمنة الأستعمارية بعد رحيل عبد الناصر ، والذي يمثل قمة التردي العربي كما هو قائم اليوم في الوضع العربي الراهن فالدول الأستعمارية في الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكيانهم الصهيوني الذي أقاموه في أرض فلسطين العربية لهم أطماع أستعمارية في المنطقة العربية التي تتميز بمواردها النفطية الهائلة التي تساهم السيطرة عليه في دعم الحضارة الغربية ، إضافة إلى الموقع الأستراتيجي للمنطقة العربية ، المجاورة لأوربا . فالوطن العربي تمتد أراضيه في قارات آسيا وأفريقيا ، وشواطئه البحرية تتجاوز ثلاثة عشر ألف كيلو متر على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر ، وبحر عمان والخليج العربي وغيرها . ولضمان مصالح الغرب ووجود الكيان الصهيوني ، يقاوم الغرب أي خطوة وحدوية لأنها تشكل خطراً على مصالحه ووجود الكيان الصهيوني لأن مصالح الغرب تضمنها التجزئة العربية ، والنظم العربية المرتبطة به ، لذلك يعمل الغرب دائماً على وجود حكام ونظم تابعة له تحت هيمنته ، سواء كانت هذه النظم ذات طابع سياسي أو إسلامي ديني أبتداء من مصر وتونس التي أستلم السلطة فيها الإسلام السياسي بدعم أمريكي وتمويل قطري في فترة ما يسمى بالربيع العربي الذي هو ربيع أمريكي بأمتياز . بيد أن إرادة شعبي البلدين في مصر وتونس ألغت حكم الإسلام السياسي في هذين البلدين ، بسبب التمييز الديني ، ومحاربة الإسلام السياسي لكل أنواع الإبداع والفكر والثقافة أساس الحضارة .

وفي العراق جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بنظام المحاصصة الطائفية منذ مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقدته الإدارة الأمريكية في لندن في فندق هلتون شارع أجور رود – في الفترة بين 15 – 17/كانون أول/2002 حيث حضر هذا المؤتمر حوالي 600 عراقي جلبتهم الإدارة الأمريكية من الدول العربية وأوربا ، وترأس المؤتمر خليل زاد الذي أصبح سفيراً للولايات المتحدة في العراق . وتمخض عن هذا المؤتمر تشكيل هيئة سياسية من (65) شخص تم تقسيمهم على أساس طائفي شيعي وسني وتركماني وآشوري ، وعلى أساس قومي بالنسبة للأخوة الكرد . وأنتقلت هذه الصيغة الطائفية إلى مجلس الحكم الذي شكل بعد الأحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 من 25 شخصاً ، على أسس طائفية يرأسه الحاكم المدني الأمريكي للعراق “بول بريمر” ، ثم أنتقلت هذه الصيغة الطائفية إلى وزارة د. أياد علاوي ، ثم د. الجعفري ، وبعده نوري المالكي ولازالت المحاصصة الطائفية في حكومة د. حيدر العبادي قائمة . إن المحاصصة الطائفية بأسم الإسلام السياسي شيعة وسنة لحكم العراق ، أدت ولا زالت إلى آثار كارثية على الشعب العراقي وسمعة العراق .

اسس طائفية

وأدت هذه السياسات بأسم المذهب أو الدين إلى التمييز بين المواطنين على أساس المذهب أو الدين ، وأدى إلى أعتماد الأسس الطائفية سنية كانت أو شيعية للتعيين في وظائف الدولة ، دون النظر إلى المؤهلات أو الكفاءات . كما أدت السياسات الطائفية للأسلام السياسي شيعة وسنة ، إلى القتل والخطف في الشارع العراقي على أساس مذهبي أو ديني ، مما أدى إلى هجرة الآلاف من الكفاءات العلمية والثقافية وأصحاب الأختصاص إلى البلدان الأجنبية ، وخصوصاً هجرة الأخوة المسيحيين ، بسبب الأضطهاد الديني إلى أوربا بما يملكونه من كفاءات علمية وثقافية ساهمت في بناء هذا البلد ، ولم يبقى منهم إلاّ القليل من أصل حوالي مليون مواطن كانوا في العراق ، ولا زالت هذه الهجرة متواصلة ، بحيث أفرغ العراق من كفاءاته العلمية والثقافية .