المرجعية: الحفاظ على الأبرياء أفضل من قتل الإرهابي

الخالصي يستهجن مشاريع التقسيم في مرحلة ما بعد داعش

كربلاء – الزمان

حذر المرجع الديني محمد مهدي الخالصي من دعوات التقسيم مشددًا على ضرورة البقاء على اليقظة والتنبه وخاصة في مرحلة ما بعد داعش، واصفًا الهجوم على الاقصى بقمة المؤامرة على فلسطين والإسلام.ونقل بيان لمكتب الخالصي قوله ان (الهجوم اليوم على الاقصى هو قمة المؤامرة على فلسطين وعلى الاسلام وعلى الامة، وان الكيان الصهيوني وليد المؤسسة الاستعمارية الغربية وانه لا وجود له دون دعمهم وتأييدهم). وأضاف ان (المال والسلاح الذي يُقدم للصهاينة من أموال المسلمين الخانعين المنهوبة وخصوصاً في الخليج).

فشل مواعيد

ورأى ان فشل مواعيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بـ(نقل السفارة جعلهم يتحولون الى خطتهم الجديدة للسيطرة على القدس) مشدداً على ان (واجب كل مسلم الدفاع عن القدس، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي مسرى رسول الله ومعراجه الى السماء، كما يدافع عن مكة والمدينة والمدن المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء ومشهد). وبشأن الوضع في العراق، قال الخالصي ان (دعوات التقسيم الزائفة في شمال العراق هي ضمن المخطط الصهيوني لإنشاء كيانات وهمية جديدة، وان شعب العراق بشكل عام والكرد بوجه خاص، يعلمون حقيقة هذه الدعوات الحزبية الزائفة وما يراد منها، وسيكونون هم في طليعة الرافضين لهذه الدعوات اللا قانونية واللا دستورية).وأضاف ان (من أهم مسؤوليات الدولة خدمة أبناء الشعب بشكل كامل وتحقيق هدفين أساسيين، الامن الشامل والعدالة الكاملة، وهذا ما ينبغي ان يتحسسه العراقيون في هذه الظروف الصعبة)، لافتًا الى ان(تخليص العراق من خطر القوى التكفيرية التي سخرها المحتلون يستلزم تقديم التهنئة للمجاهدين) .ودعا إلى (اليقظة والتنبه للمرحلة القادمة من تحقيق أهداف داعش والمخططين لها بتقسيم العراق)، مشددًا على وجوب (البقاء على أتم الاستعداد لمواجهة مخططات الارهابيين المتعلق بالتقسيم والانفصال).الى ذلك، حذرت المرجعية الدينية العليا من التهاون والتقاعس في تحرير المدن الاخرى من داعش بعد استعادة مدينة الموصل.وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء أحمد الصافي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف (نحن وإذ نعيش استعادة الاراضي التي اغتصبها داعش والانتصارات التي سطرها المقاتلون بجميع اصنافهم ومسمياتهم نود التذكير، بأن فرحة الانتصار لا تكتمل حتى تستعاد جميع الاراضي العزيزة التي أغتصبها داعش وهذا لا يتم الا بالاستمرار بالروحية القتالية التي يتمتع بها المقاتلون).وأضاف (حذار ثم حذار من التهاون او التقاعس عن هذه المهمة النبيلة والركون لطلب العافية مادامت هذه الاراضي تحت يد هؤلاء).وتابع ان (الحفاظ على الارواح البريئة من الأطفال والنساء والشيوخ هي مهمة اساسية ولها الاولولية وكما قلنا سابقا ان انقاذ الابرياء والحفاظ على حياتهم افضل من قتل المعتدي الارهابي)، داعيا المقاتلين الى ان (يجلوا هذا الهدف السامي أمامهم كما صنعوا فعلاً في المعارك السابقة وبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ عليهم حتى وان كان العدو يتخذهم دروعا له).

جهات مختصة

وشدد على (ضرورة التعامل الحسن مع الذين يتم اعتقالهم وعدم الإساءة إليهم)، موضحا إن (الاساءة إليهم جريمة في الشرع والقانون وإساءة الى أرواح الشهداء الأبرار بل يتعين ان يُحالوا الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من غير تعسف).ورأى الصافي ان (هذه الانتصارات انما تحققت وستتحقق أخرى بأذن الله تعالى هي بفضل دماء عزيزة علينا وأراوح أرخصت كل غال ونفيس في سبيل عزة ورفعة بلدنا وارضنا ومقدساتنا ولا زال ابناء هذا البلد اسخياء بدمائهم واموالهم حفاظا عليه)، مضيفا (من هنا كان لابد من الاشارة الى ان هذه الدماء لازالت تنتظر من المؤسسات المعنية مزيدا من الوفاء لها والاهتمام بعوائلها والسعي الحثيث من جميع المعنيين للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل هذه الدماء ونخص المعاقين فهم الشهداء الاحياء ولابد من رعايتهم وتوفير احتياجاتهم والاهتمام بمعالجتهم وتهيئة افضل ما يمكن من الرعاية الصحية والطبية لهم وفتح مراكز لتأهيلهم والعناية بهم).