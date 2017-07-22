الأنواء تتوقع إنخفاضاً في الحرارة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الأحد صحواً حاراً وان درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 49 مئوية اقل من معدلاتها للايام السابقة. وأكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) أمس (أستمرار تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون طقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحواً حاراً، مع بعض السحب، ودرجة الحرارة مقاربة لمعدلاتها)، واضاف أن (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 49 والصغرى 25 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا في الساعة تنشط خلال النهار الى 30-40كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)،واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يتعمق على اجواء العراق ليكون الطقس يوم غد الاثنين في المناطق كافة صحواً حاراً، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 48 مئوية)، وتابع البيان ان (طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المناطق كافة صحواً ويكون غائماً جزئيا في بعض الاقسام من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وان طقس الاربعاء المقبل سيكون في المناطق كافة صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة، ترتفع قليلا عن اليوم السابق).تعد النباتات إحدى الكائنات الحيّة الرئيسيّة غير المتحرّكة، وتتميز بتنوّعها الشديد، فمنها الأزهار، والأشجار، والشجيرات، وتنقسم النباتات إلى مجموعة من الأقسام، والتي تصنّف حسب طبيعة النبتة، وبيئتها، وأماكن وجودها، ومن أبرز أصناف النباتات، النباتات اللاوعائيّة، والنباتات البذريّة.

عوامل طبيعية

وقال تقرير للبيئة ان (هناك مجموعة من العوامل الطبيعيّة التي تعتمد عليها النباتات لتستمر في دورة حياتها وتكاثرها، ومن أهم هذه العوامل التربة، والمياه، ودرجة الحرارة، ونحن في هذا المقال سنسقط الضوء على دور درجة الحرارة في حياة النباتات، وتأثيرها عليها تأثير درجة الحرارة في النباتات تعد درجة الحرارة من أهم العوامل الطبيعية التي تؤثّر في حياة النباتات، حيث تؤثر تأثيراً مباشراً على مجموعة الوظائف التي تقوم بها النباتات، ومن أهمّها عمليّات التبخر، والامتصاص، والانتشار، والإنبات، والبناء الضوئيّ. التنفس تُعتبر درجة الحرارة على علاقة مباشرة مع عمليّات التنفُّس عند النباتات)، واضاف إنّ (الارتفاع في درجة الحرارة قد يؤدّي إلى زيادة التنفُّس عند النباتات، كما أنّ انخفاضها يؤدّي لانخفاض الامتصاص وتُعد درجات الحرارة المتدنّية جداً، والقريبة من الصفر المئويّ من أهمّ العوامل التي تؤدّي إلى تقليل عمليّة الامتصاص عند النباتات بشكلٍ ملحوظ، فيما يزيد ارتفاع درجات الحرارة من كميّة الامتصاص لديها)، وتابع ان (عمليّة البناء الضوئيّ عند النباتات تعد من أهمّ العمليّات الحيويّة التي تُساعدها على الحصول على الغذاء، والاستمرار في النمو، وهناك مجموعة من العوامل التي يجب توافرها لتتمكّن النباتات من القيام بهذه العملية بشكل جيّد، وتُعد درجة الحرارة عاملاً رئيسيّاً في نجاح عمليّة البناء الضوئيّ)،واضاف التقرير ان (أنواع النباتات تختلف من حيث البيئة المُناسبة لها للإنبات والنمو، فكلُّ نوعٍ من أنواع النباتات يحتاج لبيئة وظروف مُعيّنة ليتمكن من النموّ، ودرجة الحرارة من العوامل الرئيسيّة التي تؤثّر على نمو النبات، فهناك نباتات تحتاج لدرجات حرارة عالية، وأخرى تحتاج لمتوسطة التبخر تُؤدّي درجات الحرارة المرتفعة جداً إلى زيادة منسوب التبخر لدى النباتات، ممّا يؤدّي إلى جفافها وبالتالي ضعفها وموتها، إلا أنّ النباتات لديها احتياطات تتّخذها في الأجواء الحارة لحماية نفسها، وهي عملية النتح التي تُساعد النبتة على سحب الماء من السيقان والجذور إلى الأوراق، حتى تقوم بعمليات البناء، والعمليات الحيوية التي تحتاجها النباتات).