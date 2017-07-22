قصف جوي عنيف تمهيداً لتحرير تلعفر وعنة

الحشد يحذّر من نشاطات مخلّة بالأمن في بابل

بغداد – محمد الصالحي

نفذت القوة الجوية طلعات قتالية على اطراف قضاء تلعفر ومراكز قيادة تنظيم داعش في القضاء تمهيدا لتحرير المدينة، فيما حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي من محاولات جديدة تستهدف الحشد الشعبي لمنعه من المشاركة في التحرير المدينة.

وقال مصدر أمس أن (سلسلة انفجارات عنيفة هزت الضواحي الغربية لقضاء تلعفر في الموصل بعد قصف جوي استهدف مبنى تبين فيما بعد انه يضم خزينا كبيرا لمادة الـ(سي فور) شديدة الانفجار التي تستخدم من قبل داعش في صنع العبوات وتفخيخ المركبات وصنع الأحزمة الناسفة). وأضاف انه (لا يعرف حجم خسائر داعش نتيجة الانفجارات التي تسببت في انهيار بعض الدور القريبة). لافتا الى أن (داعش يعتمد على ورش سرية وسط الأحياء والمناطق السكنية لصنع الـ(سي فور) التي تشكل مادة أساسية في متفجرات التنظيم). واكد المصدر ان (تلك الطلعات الجوية هي بمثابة قصف تمهيدي لداعش تمهيدا لتحرير المدينة على يد القوات المحاصرة). وقالت العوادي في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (الانتصار الكبير الذي تحقق في الموصل أغاض الكثيرين من دواعش السياسة بدلا من أن يفرحهم).

تقسيم البلاد

واضاف البيان ان (ذلك اجهض اجنداتهم الطائفية التي كانوا يعولون عليها لتقسيم البلاد في مرحلة ما بعد داعش بدعوى الفدرالية). وحذر (من هذه المحاولات الجديدة التي تستهدف الحشد الشعبي من أجل الإساءة إليه وإثارة الرأي العام ضده لمنعه من المشاركة في تحرير ما تبقى من الأراضي التي يحتلها داعش). الى ذلك رفض الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري والامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي التجاوز على الحشد الشعبي من جهات داخلية وخارجية، وقالت حركة النجباء في بيان أمس ان (الكعبي استقبل العامري حيث تم تباحث الانتصارات المتحققة ضد عصابات داعش خاصة في الموصل). واضاف ان (الجانبين اكدا على ضرورة الالتفات لمرحلة مابعد داعش واقتلاع جذور الفكر الارهابي من المناطق المحررة). مشيرا الى انهما (اشادا بانسجام قوات الحشد الشعبي في معارك التحرير). واكد الكعبي خلال البيان (استمرار ابطال حركة النجباء في قتال عصابات الفكر والارهاب حتى اعلان كامل النصر وتطهير البلاد من هذه الزمر).وقال الحشد في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (اللواء الرابع والاربعين في قوات الحشد الشعبي اشتبك مع داعش على الحدود السورية العراقية). وأضاف أن (القوات تمكنت من تفجير عجلتين مفخختين تابعتين للتنظيم). وفي الانبار قالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (القوة الجوية وجهت ضربات جوية اسفرت عن تدمير مقر ومستودعين للاسلحة والاعتدة تابعه لعناصر داعش احد المستودعين يستخدم لخزن المواد المتفجرة وحرق جميع الأسلحة والاعتدة التي كانت بداخلها وقتل العشرات من الارهابين في قضاء عنه).

تدمير معمل

وأضاف ان (تدمير معمل لتفخيخ وتدريع العجلات وحرق مجموعة من العجلات كانت مفخخة ومعدة للتفجير في قضاء راوه غرب الانبار). وفي بابل وقال مدير هيئة الحشد الشعبي في المحافظة حسن فدعم الجنابي في بيان امس ان (عناصر من تنظيم داعش تسللوا الى منطقة الفاضلية شمال قضاء جرف النصر بمحافظة بابل عندما كان افراد من الحشد الشعبي في جولة باحدى القرى المحررة وهم غير مسلحين).واضاف ان (افراد الحشد تفاجأوا باطلاق نار موجه ضدهم ما ادى الى مقتل اثنين منهم). مشيرا الى ان (الحشد اتخذ اجراءات مشددة وتم نقل جثتي القتيلين الى دائرة الطب العدلي).أكد رئيس مجلس محافظة بابل علي الكرعاوي في تصريح أمس ان (تكرار الاستهدافات للقوات الأمنية والحشد الشعبي في منطقة جرف النصر، سببه الخلايا الإرهابية المتخفين بين النازحين). موضحا ان (الخرق الأخير والذي تسبب باستشهاد عنصرين من الحشد الشعبي، سببه خلايا ارهابية ليست نائمة إنما نشطة، لم يتم كشفها حتى الآن).وأضاف ان (الكثير من الدواعش والإرهابيين المتخفين بين الأسر النازحة من جرف النصر، لهم علاقات واسعة وعلى اتصال دائم مع دواعش كبار في محافظات اخرى). مؤكدا (استمرار الأجهزة الأمنية المتمثلة بالإستخبارات والأمن الوطني، بملاحقتهم وإعتقالهم). يذكر أن عضو مجلس محافظة بابل احمد الغريباوي حذر في تصريح أمس من عودة نشاط داعش إلى ناحية جرف النصر والمناطق المحيطة بها في حال ارجاع النازحين لبعض مناطق الجرف.