الحشد الشعبي

لولا زفيركم ما تنفست

عبارة أرددها دائما بكل صدق ، في القرن الحادي والعشرين ورغم التطور الحاصل في المجتمع الغربي والذي مُسِخَ بالنسخة الشرقية فكان رد الفعل أسوأ. ومن مدن عراقية و عربية اخرى ارتدى ذكور يجهل هوياتهم لباس الحق وهم توأم الباطل ، ينادون بإعلاء كلمة الاسلام وهم ليسوا من أهله ، من أرض الحدباء و أرض الملوية و من مدن عراقية أخرى تهرولت أقدام ، تعالت أصوات ، استباحت قوارير ، واستغاثت نساء ، انتحرت إحداهن و مات حلم الاخرى و قتل ذوي الثانية ، عرضوا لمزادٍ علني من قبل مدعين الحق و السلم ، وحوش بشرية سلبوا انوثتهن ، احداهما تركت دميتها وأغتصبت بإسم الدين ؟! وباتت الاخرى حبلى و يجهل مِنْ مَن و كذلك بإسم الدين جبرا و قسرا على نفوسهن. عاملوا معاملة الخرفان ، تعالت صرخاتهن فكان صوت الضرب أعلى ، حرب قذرة أتت لإرضاء شهوة حيوانية ، بإسم الدين استرقوا و أبى الدين أن يرضى .. نادت مرجعيتنا العليا بإخراج رجال الارض لمساعدة اَهلها ومساندة قواتنا الأمنية و تعزيز قواهم ، تمخضت تلك الفتوى و أنجبت من رحم العراق رجالا هم أهلٌ للغيرة وهم نسباً للحق هم ( الحشد الشعبي العظيم ) عرفوا رسالتهم في الحياة وأدوها على اتم وجه هم مفتاح للحرية ، إستبحت دماؤهم الطاهرة وتيتم اولادهم فرحين لإحقاق الحق . وما زالت قواتهم لا تنضب متجددة ، وما زال رحم العراق ينجب أمثالهم ، يسيروا في الأرض فيردوها الى أهلها، لا يعملون ذاك من أجل غرض دنيوي حاشاهم تحملوا حرارة الشمس و الضمأ و قلة الموارد لكن تسلحوا بغيرتهم ، يستنشقوا سموم الحياة ليزفروا لنا عبيرها ، و نحن الان مستعدين للإعمار . وأشهد أنّ لا اله الا الله وإن دماءكم التي استبحت .. إنكم توأم الحق

اللهم إحمهم من الضعف و الكبر اجعل نفوسهم أبية ، اللهم اجعل من دمائهم التي استبحت بذورا تسقي تربة الحياة و تخصبها ليسيروا في الارض فتنبت فيها أطيب النفوس يقتلعوا من جذورها ذوي النفوس السوداء المتلبسين بالحق و هم ليسوا من أهله .

اللهم أعن ذويهم على تحمل مرارة فقدهم ، اللهم ردهم الى ذويهم رداً حسنا ، اللهم طاقة لهم ليحرروا ما تبقى على أراضينا الطاهرة .

اللهم ازرع في نفوسهم الحكمة ، اللهم أسقهم بنور وجهك الكريم و إنعش ارواحهم المتعبة .

اللهم إجعل من عتادهم نيرانا تسري لتلتهم جذور الباطل ، اللهم امنحهم أملا لا ينقطع ، اللهم إفض عليهم الصبر فهم في حاجة له ، اللهم خفف عنهم حرارة شمسنا الحارقة ، فهم ريحان الجنة و هم أهلها ، اللهم افتح لهم فتحا جميلا .

مريم فاضل علي